Economía

El crédito total al sector privado tuvo un magro crecimiento en agosto gracias a la menor inflación

El financiamiento en pesos alcanzó los $106,5 billones, con una mejora del 0,6% real mensual que responde más a la baja de la inflación que a una recuperación genuina de la demanda. Con respecto a agosto de 2025, el financiamiento mostró una caída del 1 por ciento

Un hombre y una mujer sentados frente a un empleado bancario en un escritorio con documentos hipotecarios y una calculadora.
Los préstamos hipotecarios fueron el segmento con mayor crecimiento real del mes, con un alza interanual del 36,1% (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

El saldo total de préstamos en pesos al sector privado alcanzó los $106,5 billones en agosto y registró un incremento de 0,6% en términos reales respecto de julio, según un informe de First Capital Group. La mejora se explica más por la desaceleración de la inflación que por una recuperación genuina de la demanda de crédito, de acuerdo con el análisis de la consultora. En la comparación interanual, el stock total de financiamiento todavía acumuló una caída real del 1 por ciento.

Para el cálculo de las variaciones reales, First Capital Group utilizó una estimación de inflación mensual del 1,7% y de 33,5% en términos interanuales: “El incremento real que observamos en las financiaciones de este mes lo tenemos que atribuir más a una baja de los índices de inflación que a un real recupero de las colocaciones”, explicó Guillermo Barbero, socio de la consultora.

PUBLICIDAD

La línea de préstamos comerciales, que las entidades otorgan a empresas para financiar capital de trabajo e inversiones, fue la que más contribuyó al resultado del mes. El saldo llegó a $36,3 billones, con un alza de 0,7% real mensual y de 2,8% en la comparación interanual, el único segmento junto con el hipotecario que mostró un crecimiento real en ambos períodos.

Barbero atribuyó el ritmo moderado de expansión a la cautela de los tomadores de crédito, que buscan evitar un nivel de endeudamiento que supere sus posibilidades de repago. “Por el lado de los colocadores, se pone la lupa en los sectores que deben realizar un ajuste para mantenerse competitivos en el mercado”, agregó el economista.

PUBLICIDAD

El saldo total de préstamos en pesos al sector privado llegó a $106,5 billones en agosto, tras un alza real del 0,6% mensual (Adrián Escandar)
El saldo total de préstamos en pesos al sector privado llegó a $106,5 billones en agosto, tras un alza real del 0,6% mensual (Adrián Escandar)

Los préstamos personales frenaron 10 meses de retroceso

La línea de préstamos personales alcanzó un saldo de $21,9 billones, con una suba real de apenas 0,1% mensual. El dato marca un punto de inflexión luego de diez 10 consecutivos de caída, aunque en términos interanuales el segmento todavía retrocede 7,6% en valores reales.

“Los niveles de clientela morosa han puesto freno a los planes comerciales más ambiciosos y se vuelcan hoy a tratar de recuperar a los clientes en situación irregular”, señaló Barbero. El especialista añadió que el nivel de tasas se mantiene muy por encima del índice de precios y del incremento salarial, lo cual desalienta nuevas tomas de deuda en el segmento.

El financiamiento a través de tarjetas de crédito fue el único rubro que mostró una caída real en el mes, del 0,3%, con un saldo de $25,1 billones. En la medición interanual, la contracción real llega al 10,1%, la más pronunciada entre todas las líneas relevadas.

Según el informe, la restricción de límites por parte de las entidades financieras y la suspensión de plásticos a clientes en situación irregular explican la aceleración del retroceso. “Los clientes en situación irregular no pueden utilizar sus plásticos pues los mismos han sido suspendidos”, indicó Barbero, quien remarcó que solo los clientes con mejor calificación crediticia acceden hoy a mayores límites.

El saldo de créditos prendarios llegó a $6,4 billones, con un incremento real de 0,3% mensual, aunque en la comparación interanual acumula una baja de 9,4%. First Capital Group vinculó el resultado del mes con la puesta en marcha de financiaciones promocionales para vehículos 0 km en los principales bancos del país.

El financiamiento en moneda extranjera alcanzó los US$ 25.238 millones en agosto, con un incremento interanual del 38,9% (PRI). EFE/Sebastiao Moreira/Archivo
El financiamiento en moneda extranjera alcanzó los US$ 25.238 millones en agosto, con un incremento interanual del 38,9% (PRI). EFE/Sebastiao Moreira/Archivo

El informe también destacó la incorporación de líneas expresadas en Unidad de Valor Adquisitivo (UVA), con tasas bonificadas, como un factor que revitalizó en parte la colocación de este tipo de crédito.

Los préstamos hipotecarios, que incluyen las líneas ajustables por UVA, fueron el segmento de mayor dinamismo del mes. El saldo alcanzó $8,6 billones, con una suba real de 3,1% mensual y de 36,1% interanual, la variación positiva más alta de todo el relevamiento.

First Capital Group vinculó el desempeño con los anuncios del Ministerio de Economía que permitirán a los bancos obtener fondeo a plazos más largos mediante recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, por hasta $2 billones. La consultora anticipó que esta medida podría reforzar el crecimiento del segmento en los próximos meses.

Crecieron los préstamos en dólares

El financiamiento en moneda extranjera, en tanto, alcanzó los USD 25.238 millones, con un alza de 1,6% mensual y de 38,9% en la comparación interanual. El 75,4% de ese stock corresponde a préstamos comerciales, que subieron 2% en el mes y 38,4% respecto de agosto de 2025.

El informe atribuyó parte de este avance a la habilitación de préstamos en moneda extranjera para destinatarios no vinculados al comercio exterior, que amplió el acceso a sectores que buscan tasas más competitivas y plazos más largos. El financiamiento en dólares de tarjetas de crédito, en cambio, cayó 15,9% en el mes, hasta los US$670 millones, mientras que los créditos prendarios en esa moneda avanzaron 1,2%, hasta US$1.400 millones.

Temas Relacionados

préstamosfinanciamientoinflaciónipcdólarespréstamos hipotecariospesosúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Nvidia refuerza su liderazgo global: compró una compañía por USD 13.000 millones para convertirse en plataforma de IA

La empresa con mayor capitalización bursátil de Wall Street adquirió Hugging Face, para consolidar su negocio más allá del negocio de chips. Si es aprobada, la operación se cerrará en el primer semestre de 2027

Nvidia refuerza su liderazgo global: compró una compañía por USD 13.000 millones para convertirse en plataforma de IA

El Mercosur volverá a reunirse por diferencias sobre las cuotas de exportación del acuerdo con la Unión Europea

Los cancilleres del bloque se volcarán a negociar en Montevideo en un plazo de entre 45 y 60 días, tras no alcanzar consenso sobre cómo repartir los beneficios del libre comercio

El Mercosur volverá a reunirse por diferencias sobre las cuotas de exportación del acuerdo con la Unión Europea

La balanza del turismo tendrá un déficit cercano a USD 6.000 millones en 2026

Pese a la mejora respecto al año pasado, el impacto sobre las reservas no será menor. Proyectan una leve caída del turismo emisivo y una suba, también moderada, del receptivo

La balanza del turismo tendrá un déficit cercano a USD 6.000 millones en 2026

Mercados: suben las acciones y los bonos argentinos, con el barril de petróleo en alza y cerca de los 100 dólares

El barril de Brent alcanza los USD 96, un nuevo máximo de seis semanas. El S&P Merval gana 1,4%, en la cuarta suba consecutiva. Los títulos públicos avanzan 0,2% y el riesgo país cae a 496 puntos básicos

Mercados: suben las acciones y los bonos argentinos, con el barril de petróleo en alza y cerca de los 100 dólares

El Congreso de Brasil aprobó una ley para impulsar la extracción de minerales críticos

La norma, que otorga incentivos fiscales de hasta 980 millones de dólares en cinco años, llega a poco más de un mes de la primera vuelta electoral

El Congreso de Brasil aprobó una ley para impulsar la extracción de minerales críticos

DEPORTES

El vínculo entre los hijos de Roger Federer y Leyton Hewitt en el US Open que llamó la atención del mundo del tenis

El vínculo entre los hijos de Roger Federer y Leyton Hewitt en el US Open que llamó la atención del mundo del tenis

“Visitando al maestro”: los cuatro campeones del mundo que se reunieron con Carlos Bilardo

Jugó 20 años en la élite del fútbol argentino, ganó dos títulos y hoy trabaja de albañil con su papá: “Estamos laburando de eso y me gusta”

Tras el calvario que sufrió por sus problemas de tobillo, Batistuta anotó dos goles en el centenario de la Fiorentina y se emocionó

La dura penalización que deberá cumplir Kimi Antonelli en el GP de Italia en plena pelea por el título de Fórmula 1

TELESHOW

Adrián Suar fue con Rocío Robles a ver a Griselda Siciliani al teatro: el inesperado ida y vuelta

Adrián Suar fue con Rocío Robles a ver a Griselda Siciliani al teatro: el inesperado ida y vuelta

Daniela Celis reveló su estrategia para probar una infidelidad: “Mi sexto sentido nunca falla”

Mica Lapegüe mostró la foto más tierna en la recta final de su embarazo: “Esto crece minuto a minuto”

Horacio Pagani fue operado de urgencia y dio un mensaje desde su internación: “Estaremos en carrera nuevamente”

El divertido mano a mano de Adrián Suar y Ángel de Brito: “Te fuiste y al final lo acomodé”

INFOBAE AMÉRICA

¿Qué empresa lidera el sector telecomunicaciones en sostenibilidad? Alcanzó la categoría Sobresaliente

¿Qué empresa lidera el sector telecomunicaciones en sostenibilidad? Alcanzó la categoría Sobresaliente

Videollamada e informe de seis páginas: así reconstruye la Fiscalía el rol de Serrano en el magnicidio de Fernando Villavicencio

Cuba prevé apagones simultáneos sobre el 64% de la isla por un déficit de 2,060 megavatios

Ecuador emerge como nueva frontera del uso criminal de drones armados en América Latina

Bolivia ordena la intervención de YPFB para enfrentar la crisis de combustibles y sanear la petrolera estatal