El crédito total al sector privado tuvo un magro crecimiento en agosto gracias a la menor inflación

Los préstamos hipotecarios fueron el segmento con mayor crecimiento real del mes, con un alza interanual del 36,1% (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El saldo total de préstamos en pesos al sector privado alcanzó los $106,5 billones en agosto y registró un incremento de 0,6% en términos reales respecto de julio, según un informe de First Capital Group. La mejora se explica más por la desaceleración de la inflación que por una recuperación genuina de la demanda de crédito, de acuerdo con el análisis de la consultora. En la comparación interanual, el stock total de financiamiento todavía acumuló una caída real del 1 por ciento.

Para el cálculo de las variaciones reales, First Capital Group utilizó una estimación de inflación mensual del 1,7% y de 33,5% en términos interanuales: “El incremento real que observamos en las financiaciones de este mes lo tenemos que atribuir más a una baja de los índices de inflación que a un real recupero de las colocaciones”, explicó Guillermo Barbero, socio de la consultora.

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La línea de préstamos comerciales, que las entidades otorgan a empresas para financiar capital de trabajo e inversiones, fue la que más contribuyó al resultado del mes. El saldo llegó a $36,3 billones, con un alza de 0,7% real mensual y de 2,8% en la comparación interanual, el único segmento junto con el hipotecario que mostró un crecimiento real en ambos períodos.

Barbero atribuyó el ritmo moderado de expansión a la cautela de los tomadores de crédito, que buscan evitar un nivel de endeudamiento que supere sus posibilidades de repago. “Por el lado de los colocadores, se pone la lupa en los sectores que deben realizar un ajuste para mantenerse competitivos en el mercado”, agregó el economista.

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El saldo total de préstamos en pesos al sector privado llegó a $106,5 billones en agosto, tras un alza real del 0,6% mensual (Adrián Escandar)

Los préstamos personales frenaron 10 meses de retroceso

La línea de préstamos personales alcanzó un saldo de $21,9 billones, con una suba real de apenas 0,1% mensual. El dato marca un punto de inflexión luego de diez 10 consecutivos de caída, aunque en términos interanuales el segmento todavía retrocede 7,6% en valores reales.

“Los niveles de clientela morosa han puesto freno a los planes comerciales más ambiciosos y se vuelcan hoy a tratar de recuperar a los clientes en situación irregular”, señaló Barbero. El especialista añadió que el nivel de tasas se mantiene muy por encima del índice de precios y del incremento salarial, lo cual desalienta nuevas tomas de deuda en el segmento.

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El financiamiento a través de tarjetas de crédito fue el único rubro que mostró una caída real en el mes, del 0,3%, con un saldo de $25,1 billones. En la medición interanual, la contracción real llega al 10,1%, la más pronunciada entre todas las líneas relevadas.

Según el informe, la restricción de límites por parte de las entidades financieras y la suspensión de plásticos a clientes en situación irregular explican la aceleración del retroceso. “Los clientes en situación irregular no pueden utilizar sus plásticos pues los mismos han sido suspendidos”, indicó Barbero, quien remarcó que solo los clientes con mejor calificación crediticia acceden hoy a mayores límites.

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El saldo de créditos prendarios llegó a $6,4 billones, con un incremento real de 0,3% mensual, aunque en la comparación interanual acumula una baja de 9,4%. First Capital Group vinculó el resultado del mes con la puesta en marcha de financiaciones promocionales para vehículos 0 km en los principales bancos del país.

El financiamiento en moneda extranjera alcanzó los US$ 25.238 millones en agosto, con un incremento interanual del 38,9% (PRI). EFE/Sebastiao Moreira/Archivo

El informe también destacó la incorporación de líneas expresadas en Unidad de Valor Adquisitivo (UVA), con tasas bonificadas, como un factor que revitalizó en parte la colocación de este tipo de crédito.

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Los préstamos hipotecarios, que incluyen las líneas ajustables por UVA, fueron el segmento de mayor dinamismo del mes. El saldo alcanzó $8,6 billones, con una suba real de 3,1% mensual y de 36,1% interanual, la variación positiva más alta de todo el relevamiento.

First Capital Group vinculó el desempeño con los anuncios del Ministerio de Economía que permitirán a los bancos obtener fondeo a plazos más largos mediante recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, por hasta $2 billones. La consultora anticipó que esta medida podría reforzar el crecimiento del segmento en los próximos meses.

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Crecieron los préstamos en dólares

El financiamiento en moneda extranjera, en tanto, alcanzó los USD 25.238 millones, con un alza de 1,6% mensual y de 38,9% en la comparación interanual. El 75,4% de ese stock corresponde a préstamos comerciales, que subieron 2% en el mes y 38,4% respecto de agosto de 2025.

El informe atribuyó parte de este avance a la habilitación de préstamos en moneda extranjera para destinatarios no vinculados al comercio exterior, que amplió el acceso a sectores que buscan tasas más competitivas y plazos más largos. El financiamiento en dólares de tarjetas de crédito, en cambio, cayó 15,9% en el mes, hasta los US$670 millones, mientras que los créditos prendarios en esa moneda avanzaron 1,2%, hasta US$1.400 millones.

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