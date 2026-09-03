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¿Qué empresa lidera el sector telecomunicaciones en sostenibilidad? Alcanzó la categoría Sobresaliente

Movistar lidera el sector telecomunicaciones en la Certificación Empresa con Gestión Sostenible (EGS) 2025. Entre los hitos de sostenibilidad de la empresa se encuentran, entre otros aspectos, la gestión de más de 700 toneladas de residuos electrónicos en 2025 y su alcance en más de 58 mil comunidades rurales con acceso a internet móvil 4G a la fecha

Movistar lidera el sector telecomunicaciones en la Certificación Empresa con Gestión Sostenible. Foto: Difusión
Movistar lidera el sector telecomunicaciones en la Certificación Empresa con Gestión Sostenible. Foto: Difusión
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Movistar alcanzó la categoría Sobresaliente en la Certificación Empresa con Gestión Sostenible (EGS) 2025, posicionándose de esa manera como líder del sector telecomunicaciones dentro de este reconocimiento. Es la primera vez que la compañía obtiene este nivel desde la implementación del actual esquema de categorías.

La certificación, impulsada por Perú Sostenible, evalúa el desempeño de las organizaciones en cuatro dimensiones: ambiental, social, gobernanza (ASG) y modelo de negocio e innovación. El proceso busca medir la incorporación de aspectosASG ) en la estrategia empresarial y en la toma de decisiones.

Hitos que reflejan una gestión sostenible sobresaliente

En el frente ambiental, la evaluación de Movistar consideró la certificación internacional ISO 14001 con la que cuenta la compañía y sus acciones vinculadas con la economía circular. Durante 2025, la empresa reportó haber gestionado más de 700 toneladas de residuos electrónicos, promoviendo su reúso y reciclaje.

También fueron consideradas las medidas de eficiencia energética asociadas con la renovación y modernización de sus redes fijas y móviles.

En la dimensión social, se valoraron las acciones de inclusión digital y la gestión de su equipo humano. Movistar informó que más de 58 mil comunidades rurales a nivel nacional tienen acceso a internet móvil 4G

En materia de gobernanza, la evaluación contempló aspectos relacionados con ética, integridad y gestión de riesgos, de acuerdo con la información proporcionada sobre el reconocimiento.

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