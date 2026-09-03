Nvidia refuerza su liderazgo global: compró una compañía por USD 13.000 millones para convertirse en plataforma de IA

Nvidia cuenta con un "cash flow" de USD 200.000 millones para consolidar su posición de mercado.

Guardar

Nvidia confirmó este jueves la compra de Hugging Face por USD 12.930 millones, una operación con la que busca consolidarse como plataforma integral de inteligencia artificial más allá del negocio de chips y que, si recibe aprobación regulatoria, se cerrará en el primer semestre de 2027.

El anuncio empujó al alza la cotización de la compañía: sus acciones llegaron a avanzar cerca de un 2% durante rueda de Wall Street, ara alcanzar un alza de 20% en 2026. La reacción del mercado acompañó una apuesta que los inversores leyeron como expansión estratégica del grupo en el núcleo del ecosistema de IA.

PUBLICIDAD

Hugging Face es una plataforma y comunidad de código abierto centrada en la inteligencia artificial y el aprendizaje automático

Según Yahoo Finance, Nvidia informó que más de 18 millones de desarrolladores, investigadores y creadores usan Hugging Face -una plataforma y comunidad de código abierto centrada en la inteligencia artificial y el aprendizaje automático- para compartir más de 3 millones de modelos. También señaló que más de 200.000 empresas la utilizan para descubrir e implementar herramientas de inteligencia artificial.

Nvidia sostuvo en su comunicado que la plataforma seguirá siendo “una plataforma abierta para todo el ecosistema de IA”. Añadió que mantendrá su respaldo a modelos de IA de código abierto y de peso abierto, y afirmó que ya es el principal contribuyente de modelos y datos abiertos dentro de esa comunidad.

PUBLICIDAD

Nvidia apuesta por una plataforma de IA completa

El gerente general de computación empresarial de Nvidia Justin Boitano explicó que la compañía considera que un ecosistema sano de modelos abiertos y cerrados favorece un escenario en el que ambos sigan entrenándose y ejecutándose a gran escala. También dijo que el crecimiento de la base de usuarios de Hugging Face depende de que los desarrolladores mantengan opciones de hardware, nube e infraestructura, incluso si “Nvidia se beneficia del entrenamiento y la inferencia que se realizan en nuestro hardware”.

Jensen Huang, director ejecutivo de la empresa, defendió la lógica de la adquisición en un mensaje publicado en la red social “X”. Expresó que “los modelos abiertos refuerzan la seguridad y la ciberseguridad, aceleran la innovación y la difusión, y permiten la soberanía. Permiten que cada desarrollador, startup, universidad, industria y país desarrolle, personalice y se beneficie de la IA”.

PUBLICIDAD

Las acciones de Nvidia suben 20% en 2026 y su valor de mercado alcanzó un récord de USD 5,45 billones

La confirmación del acuerdo llegó después de versiones publicadas en las últimas horas, cuando la propia compañía todavía no había oficializado la compra. El movimiento se produce mientras Nvidia intenta afirmarse cada vez más como la infraestructura sobre la que funciona el resto de la cadena tecnológica de la inteligencia artificial.

En una llamada con analistas tras la presentación de sus últimos resultados, Huang había definido esa posición como la de “una plataforma única, adaptable a cualquier modelo y carga de trabajo, y duradera durante todo el ciclo de vida de la IA”. En esa misma intervención, sostuvo que la oferta integrada de la empresa resulta adecuada para que gobiernos, neoclouds y empresas construyan y optimicen su infraestructura de IA mediante software CUDA y la conecten con su red de desarrolladores.

PUBLICIDAD

Analistas ven la compra como una expansión del ecosistema

Barbara Doran, directora ejecutiva de BD8 e inversora de Nvidia, dijo a Yahoo Finance que el acuerdo es una “gran jugada estratégica” porque la empresa se está “posicionando para ser mucho más una plataforma de IA que un simple proveedor de chips”. A su juicio, la compañía se prepara para el momento en que la demanda de semiconductores deje de crecer al ritmo actual.

Doran planteó además que el desembolso no debería inquietar a los accionistas por su efecto sobre el saldo financiero. Señaló que, con un flujo de caja libre que se espera alcance cerca de USD 200.000 millones para el año fiscal 2027, el monto de la compra “no es una cantidad excesiva”.

PUBLICIDAD

Nvidia intenta afirmarse cada vez más como la infraestructura sobre la que funciona el resto de la cadena tecnológica de la IA

Angelo Zino, analista de renta variable de CFRA Research, dijo al mismo medio que la adquisición debe leerse menos por su impacto financiero inmediato que por su valor en la construcción de un ecosistema propio de IA. Según Zino, el foco está en sumar capacidades y tecnología para que ese entramado siga expandiéndose, en especial en áreas vinculadas a la llamada IA física.

El analista añadió que, a medida que ese ecosistema crece, también aumenta la adopción, el interés y la demanda de lo que desarrolla Nvidia. Esa lógica es la que explica por qué la compra de Hugging Face aparece como el último paso de una estrategia orientada a controlar capas cada vez más amplias del mercado de inteligencia artificial.

PUBLICIDAD