El exoplaneta con indicios de agua que sorprende a científicos: su año dura 14 horas y podría ser devorado por una estrella

HD 176071 b se encuentra a 335 años luz de la Tierra, completa una órbita alrededor de su estrella cada 14 horas, una condición extrema (Imagen Ilustrativa Infobae)

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A 335 años luz de la Tierra, un exoplaneta de tamaño intermedio entre la Tierra y Neptuno plantea nuevas preguntas sobre la diversidad de mundos fuera del Sistema Solar.

Se llama HD 176071 b, tiene un radio equivalente a unas 2,5 Tierras y una masa cercana a 8,5 veces la terrestre. Su rasgo más llamativo no está solo en sus dimensiones, sino en la combinación de agua, calor extremo y una órbita tan corta que su año dura apenas 14 horas.

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El hallazgo publicado en la revista Astronomy & Astrophysics, describe un posible mundo rico en agua que circula a menos de 2,4 millones de kilómetros de su estrella. Esa distancia equivale al 1,6% de la separación entre la Tierra y el Sol. En un entorno así, el planeta recibe una radiación intensa y soporta una influencia gravitatoria capaz de modificar su estructura y su trayectoria.

El planeta tiene un tamaño equivalente a 2,5 Tierras y una masa cercana a 8,5 veces la terrestre, los modelos indican una alta proporción de agua

Los modelos derivados de la masa y el tamaño de HD 176071 b apuntan a que cerca de la mitad de su composición podría corresponder a agua. No se trata, de todos modos, de un planeta oceánico semejante a la Tierra, con mares templados y superficies habitables.

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Las condiciones físicas de este exoplaneta sugieren un ambiente sometido a temperaturas elevadas, presiones extremas y una interacción constante con la estrella.

La investigación también aporta una novedad metodológica. HD 176071 b no cruza por delante de su estrella desde la perspectiva terrestre. Esa geometría impide detectarlo mediante el método de tránsito, una de las técnicas más usadas para localizar exoplanetas. El equipo identificó el planeta a partir de cambios periódicos en la luz estelar reflejada sobre su atmósfera.

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Ese método abre una vía para estudiar mundos que permanecen fuera de los catálogos tradicionales. La mayor parte de los planetas de la Vía Láctea no pasa frente a su estrella en una alineación visible desde la Tierra. Por ese motivo, muchos permanecen ocultos para los instrumentos que dependen de la disminución de brillo estelar propia de un tránsito.

HD 176071 b gira a menos de 2,4 millones de kilómetros de su estrella, una distancia que lo expone a radiación y mareas intensas (Imagen Ilustrativa Infobae)

HD 176071 b también aparece en una zona poco poblada del mapa de exoplanetas, conocida como desierto neptuniano. Allí escasean los cuerpos con masas y tamaños próximos a los de Neptuno que orbitan muy cerca de sus estrellas.

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Los astrónomos atribuyen esa ausencia a la radiación intensa, que puede expulsar las capas gaseosas de esos planetas. La presencia de este candidato en ese sector obliga a revisar los procesos que permiten a algunos mundos resistir condiciones tan hostiles.

Un planeta rico en agua y bajo presión gravitatoria

La estrella HD 176071 se encuentra a una distancia que permite observar el sistema con instrumentos de precisión, aunque el planeta conserva características difíciles de explicar.

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Su órbita dura alrededor de 0,6 días, o 14 horas, un período que sitúa a este cuerpo entre los exoplanetas de trayectoria más rápida conocidos en torno a estrellas similares al Sol.

El mundo extrasolar ocupa una región conocida como desierto neptuniano, donde escasean planetas grandes en órbitas tan próximas a sus estrellas (Alberto Peláez Torres / IAA-CSIC)

La cercanía con su estrella define casi todos los aspectos de su evolución. La radiación incide de forma constante sobre su hemisferio iluminado y las fuerzas de marea deforman el planeta. Estas fuerzas aparecen por la diferencia de gravedad entre el lado más cercano y el más alejado respecto de la estrella. En sistemas compactos, ese efecto puede generar calor en el interior del planeta, alterar su rotación e impulsar cambios progresivos en la órbita.

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Los datos disponibles indican que HD 176071 b podría estar en rotación “síncrona”: una de sus caras permanece orientada hacia la estrella y recibe luz de forma permanente, mientras la otra queda en oscuridad continua. El contraste entre ambos hemisferios puede producir una circulación atmosférica intensa y patrones de nubes variables, condicionados por la temperatura y por el transporte de calor.

Esa dinámica resulta central para interpretar la señal lumínica identificada por el equipo. Los astrónomos compararon observaciones históricas del telescopio espacial Kepler con mediciones posteriores del satélite TESS. Ambas series de datos quedaron separadas por seis años y revelaron diferencias en la modulación de fase, el cambio periódico de brillo asociado con las zonas iluminadas del planeta.

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El hallazgo de HD 176071 b abre una vía para estudiar exoplanetas que no pasan frente a su estrella desde la Tierra (Imagen Ilustrativa Infobae)

La comparación sugiere que la atmósfera de HD 176071 b no responde como una capa uniforme o estática. El análisis plantea la presencia de nubes densas y reflectantes en las regiones más frías. Esas estructuras podrían cambiar de posición, extensión o composición, con un efecto directo sobre la cantidad de luz que llega a los telescopios.

Los investigadores advierten que la señal de TESS presenta un mayor nivel de ruido y contaminación que la información de Kepler. Por eso, la evidencia sobre la evolución de las nubes conserva un carácter provisional. Aun así, los resultados ofrecen indicios de una atmósfera activa en un planeta expuesto a radiación extrema, un dato inesperado para un objeto ubicado dentro del desierto neptuniano.

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En esa región, los planetas cercanos a sus estrellas suelen perder hidrógeno y helio por efecto de la irradiación. La energía estelar puede calentar las capas superiores de la atmósfera hasta provocar el escape de gas al espacio. Con el tiempo, ese proceso reduce el tamaño del planeta o deja al descubierto un núcleo más denso, formado por roca, metales o compuestos volátiles bajo presión.

HD 176071 b parece apartarse de ese patrón. La combinación entre masa, radio y densidad sugiere una composición rica en agua, aunque los científicos deberán precisar la proporción de otros elementos y el espesor de su envoltura atmosférica. Bajo temperaturas y presiones tan elevadas, el agua no tendría el aspecto conocido en los océanos terrestres. Podría adoptar fases físicas distintas, con vapor caliente en las capas externas o estados comprimidos en el interior.

El exoplaneta no cruza delante de su estrella desde la Tierra, los astrónomos lo identificaron a partir de variaciones en la luz reflejada - OPENSPACE/AMERICAN MUSEUM OF NATURAL HISTORY

Su futuro también despierta interés. Las fuerzas de marea pueden extraer energía orbital del planeta y acercarlo cada vez más a la estrella. Ese proceso depende de la estructura interna de ambos cuerpos y de la forma en que disipan energía. Si la migración continúa durante millones de años, la estrella podría terminar por absorber al planeta.

El sistema ofrece, así, una oportunidad para estudiar la supervivencia de planetas con agua en regiones donde la radiación y la gravedad ponen a prueba sus atmósferas y órbitas. Los especialistas podrán comparar este caso con otros mundos ultracalientes para establecer qué factores permiten conservar materiales volátiles y cuáles conducen a su pérdida.

La técnica que permitió hallar un planeta que no transita

La mayoría de los exoplanetas conocidos surgió de la técnica de tránsito. Cuando un planeta pasa frente a su estrella, bloquea una pequeña fracción de la luz que llega hasta la Tierra. La repetición de esa caída de brillo permite calcular el período orbital y, junto con otros datos, estimar el tamaño del objeto.

El método tiene una limitación geométrica. Solo funciona si la órbita del planeta queda alineada de manera favorable con la línea de visión desde la Tierra. Un planeta puede existir, poseer una atmósfera compleja y completar una órbita muy corta, pero permanecer invisible si nunca cruza el disco de su estrella ante los telescopios.

Las observaciones de Kepler y TESS sugieren que la atmósfera de HD 176071 b podría tener nubes densas y reflectantes en evolución (Imagen ilustrativa Infobae)

HD 176071 b forma parte de ese grupo. Para detectarlo, el equipo recurrió a las variaciones de luz reflejada por el planeta a lo largo de su órbita. Cuando la cara diurna queda orientada hacia la Tierra, la señal reflejada aumenta. Cuando el planeta muestra principalmente su lado nocturno, el brillo disminuye. Esa secuencia genera una curva de fase que contiene información sobre la atmósfera, la reflectividad y la distribución de calor.

Los próximos seguimientos podrán precisar si los cambios registrados entre Kepler y TESS responden a una evolución real de la atmósfera o a limitaciones instrumentales. Observaciones desde tierra y futuras misiones espaciales podrán medir con mayor precisión la luz reflejada, la masa y la posible pérdida de material atmosférico.

El caso de HD 176071 b muestra que los exoplanetas no necesitan transitar delante de sus estrellas para entrar en el campo de estudio astronómico.

A partir de una señal periódica de luz, los científicos identificaron un mundo sometido a un año de 14 horas, una atmósfera en posible transformación y una composición que puede incluir una fracción elevada de agua.