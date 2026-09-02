Cómo sigue el viaje del último gran telescopio de la NASA y cuándo entrará en funcionamiento

El telescopio Nancy Grace Roman: mapeará los secretos del cosmos desde una perspectiva inédita (Captura de video - NASA)

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El lanzamiento del telescopio espacial Nancy Grace Roman marcó el comienzo de una misión que apunta a cambiar la escala de observación del cosmos.

El observatorio de la NASA despegó el 30 de agosto a bordo de un Falcon Heavy de SpaceX desde el Centro Espacial Kennedy, en Florida, y ahora avanza hacia el punto L2 del sistema Sol-Tierra, a unos 1,5 millones de kilómetros del planeta.

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Allí empezará una fase decisiva: el despliegue de sus sistemas, la activación gradual de sus instrumentos y una serie de pruebas que definirán cuándo podrá iniciar sus observaciones científicas.

Una infografía de Infobae detalla los hitos técnicos y los objetivos científicos de la misión del telescopio espacial Nancy Grace Roman de la NASA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Roman no quedó listo para producir ciencia apenas dejó la Tierra. Esa es una de las claves de esta etapa. El telescopio encara cerca de tres meses de viaje y puesta en servicio antes de entrar en operaciones.

Durante ese lapso, el equipo de misión debe confirmar el estado de cada subsistema, ajustar la trayectoria y calibrar el instrumental que sostendrá uno de los programas astrofísicos más ambiciosos de los próximos años.

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El observatorio mide 12 metros de largo y cuenta con un espejo principal de 2,4 metros, un tamaño similar al del Hubble. La diferencia aparece en su campo de visión.

El telescopio Nancy Grace Roman tardará unos tres meses en llegar a L2, antes de activar sus instrumentos y comenzar su fase científica (NASA)

Según la propia agencia espacial, Roman podrá cubrir cerca de 100 veces más cielo en cada imagen que ese telescopio, pero con una resolución comparable. Esa combinación entre amplitud y nitidez explica buena parte de la expectativa que despertó la misión entre astrónomos y equipos técnicos.

La apuesta científica se apoya en dos grandes frentes. Por un lado, Roman buscará pistas sobre la energía oscura y la materia oscura, dos componentes que forman gran parte del universo y que aún escapan a una explicación completa.

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Por otro, ampliará la búsqueda de exoplanetas con métodos que permiten detectar mundos difíciles de registrar por otras vías, incluidos planetas errantes y objetos muy débiles alrededor de estrellas lejanas.

<b>El viaje hacia L2 incluye maniobras, despliegues y una secuencia de pruebas que definirá el inicio de la misión</b>

Roman buscará pistas sobre la energía oscura y la materia oscura, dos de los componentes más difíciles de explicar del universo - REUTERS/Joe Skipper

Antes de observar galaxias, supernovas o sistemas planetarios, Roman debe completar una hoja de ruta técnica exigente. En los días posteriores al lanzamiento, el telescopio debe desplegar su antena de alta ganancia y la cubierta móvil que protege la apertura del observatorio. A la vez, los controladores ejecutarán la primera de dos correcciones de trayectoria previstas para el trayecto hacia L2.

Ese destino no resulta casual. El punto L2 se ubica en dirección a Marte y ofrece un entorno que permite operar con gran estabilidad. La NASA explicó que, “En este lugar especial del espacio”, “las fuerzas gravitacionales se equilibran para mantener los objetos en órbitas estables con muy poca ayuda”.

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La agencia añadió que “La forma cilíndrica de Roman ayudará a bloquear la luz no deseada del sol, la Tierra y la luna, y su ubicación distante contribuirá a mantener fríos los instrumentos». “La estabilidad térmica de un observatorio en L2 proporcionará una mejora diez veces superior a la del Hubble en gran parte de los datos que recopilará Roman”, sostuvieron.

El observatorio de la NASA tiene un espejo de 2,4 metros y podrá captar unas 100 veces más cielo por imagen que el Hubble con resolución comparable. (NASA)

La elección de esa región también vincula a Roman con otras misiones de gran porte. En ese entorno ya trabajan el James Webb y Euclid, dos observatorios que comparten la ventaja de un escenario térmico estable y apto para campañas prolongadas.

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La agencia también precisó: “Al igual que el telescopio James Webb, Roman trazará una órbita amplia alrededor del punto L2 real, mucho más grande que la órbita de la Luna alrededor de la Tierra, y ambos se mantendrán fácilmente muy separados”.

Una infografía de Infobae detalla las especificaciones técnicas y los objetivos científicos de la misión del telescopio espacial Nancy Grace Roman de la NASA hacia el punto L2. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La travesía completa hasta ese nuevo hogar demandará unos 90 días. Recién entonces empezará la puesta en marcha plena, una fase que en lenguaje de misión incluye la comprobación de todos los sistemas y subsistemas, además de la validación de los dos instrumentos centrales del observatorio.

Ese período, menos visible que el lanzamiento, concentra buena parte del riesgo técnico. Un gran telescopio espacial no depende solo de su diseño: necesita que cada mecanismo, sensor y canal de comunicación funcione con precisión en un ambiente remoto e inaccesible.

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El entorno de L2 ofrece estabilidad térmica y gravitatoria, una ventaja clave para observaciones prolongadas y de alta precisión - NASA/Handout via REUTERS

Las comunicaciones durante esas primeras horas mostraron además la escala internacional del operativo. Tras un primer tramo bajo seguimiento de la Near Space Network, el control pasó unos 70 minutos después del despegue a la Deep Space Network, la red que la agencia usa para misiones lejanas.

La primera estación en contactar con Roman fue Canberra, en Australia. Más tarde, el seguimiento debía pasar por el complejo de Madrid y luego por Goldstone, en California. La distribución de esas tres estaciones permite un contacto casi continuo con el telescopio durante el viaje.

Ese aspecto técnico aporta una novedad concreta sobre el presente de la misión. El foco ya no está solo en las promesas científicas a largo plazo, sino en el proceso inmediato que convertirá a Roman en un observatorio operativo. El lanzamiento abrió una etapa de transición entre la ingeniería de despegue y la astronomía de precisión. Cada despliegue, cada ajuste de órbita y cada chequeo de instrumentos acerca al proyecto a su verdadera meta: empezar a producir datos.

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<b>Su cámara de gran campo y su coronógrafo apuntan a galaxias, exoplanetas y un volumen récord de datos</b>

Cuando empiece a operar, Roman podrá generar 1,4 terabytes de datos por día, un volumen récord para una misión astrofísica (NASA)

El principal instrumento científico de Roman será el Wide Field Instrument, una cámara infrarroja de 300 megapíxeles diseñada para observar porciones enormes del cielo sin resignar detalle. La NASA señaló que el WFI “es una cámara infrarroja de 300 megapíxeles que permitirá a los científicos observar el universo en épocas muy remotas”. Y agregó: “Ver el universo en sus primeras etapas ayudará a desentrañar cómo se ha expandido a lo largo de su historia, lo que dará pistas sobre cómo podría seguir evolucionando”.

Ese instrumento permitirá relevar la luz de hasta mil millones de galaxias a lo largo de la vida útil de la misión, según las previsiones incluidas en los textos aportados. Con ese material, los investigadores podrán reconstruir la historia de la expansión cósmica, seguir la distribución de estructuras a gran escala y estudiar el papel de la materia oscura en la formación de galaxias y cúmulos. Roman observará supernovas de tipo Ia, registrará el efecto gravitatorio de la materia sobre la luz de objetos lejanos y sumará mapas que hoy resultan imposibles de producir con el mismo equilibrio entre profundidad y cobertura.

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El segundo gran instrumento es el Coronagraph Instrument o CGI, una demostración tecnológica con proyección directa sobre futuras misiones. Su objetivo consiste en bloquear la luz de estrellas distantes para revelar objetos mucho más débiles situados a su alrededor. En los próximos días empezará su activación, un paso relevante porque pondrá a prueba una técnica que la comunidad científica considera clave para la observación directa de planetas fuera del sistema solar.

Nancy Grace Roman, la primera mujer en un cargo ejecutivo de la agencia espacial estadounidense al convertirse en jefa del Departamento de Astronomía en 1956. Más adelante también fue jefa de Astronomía y Física Solar y jefa de Astronomía y Relatividad.(NASA)

La agencia espacial subrayó el salto que intenta dar ese sistema: “Será mucho más potente que cualquier otro coronógrafo que haya volado jamás, y podrá observar planetas que son casi mil millones de veces más débiles que su estrella anfitriona”.

Si esa capacidad responde como se espera, Roman no solo ampliará el catálogo de exoplanetas. También servirá como banco de pruebas para observatorios futuros orientados a la búsqueda de mundos parecidos a la Tierra.

La misión prevé descubrir alrededor de 2.500 nuevos exoplanetas mediante microlente gravitatoria, una técnica útil para detectar cuerpos que orbitan lejos de sus estrellas o incluso planetas que vagan sin una estrella anfitriona. Ese punto amplía el alcance de la astronomía planetaria, porque suma una población de mundos que otros métodos suelen dejar fuera. En paralelo, el coronógrafo podrá aportar observaciones directas de gigantes gaseosos y discos de formación planetaria.

La misión prevé detectar unos 2500 exoplanetas, incluidos mundos errantes y planetas lejanos que otros métodos no logran registrar - REUTERS

Otra novedad fuerte aparece en la dimensión de los datos. Cuando Roman opere a pleno rendimiento, podrá generar cerca de 1,4 terabytes de información por día, la tasa más alta alcanzada por una misión astrofísica de la NASA, según el material que compartiste.

Ese volumen obligará a desarrollar nuevas formas de análisis. Astrónomos, herramientas de inteligencia artificial, modelos de aprendizaje automático y proyectos de ciencia ciudadana deberán trabajar sobre el mismo caudal de observaciones para identificar fenómenos relevantes entre millones de señales.

Ese esquema anticipa un cambio práctico en la forma de hacer astronomía. Roman no solo observará más. También exigirá nuevos métodos para leer el cielo. El desafío ya no pasará únicamente por captar luz lejana, sino por procesar con rapidez y criterio una cantidad de información sin antecedentes en este tipo de misiones.

La misión fue diseñada para una vida científica de cinco años, con posibilidad de extensión. Las primeras imágenes públicas se esperan para comienzos de 2027, una vez completadas las calibraciones y las pruebas de funcionamiento. Si el cronograma avanza sin desvíos, el observatorio empezará entonces a entregar los primeros resultados de un proyecto pensado para cartografiar galaxias, ampliar la búsqueda de exoplanetas y aportar nuevas pruebas sobre dos de los mayores enigmas de la física actual.

Su cámara infrarroja de 300 megapíxeles permitirá relevar enormes regiones del universo, con una resolución comparable a la de Hubble - NASA.

Roman también carga un peso simbólico. Lleva el nombre de Nancy Grace Roman, figura central en la historia de la astronomía espacial estadounidense y referente del programa que abrió el camino del Hubble. El nuevo telescopio recoge parte de ese legado, pero con otra escala.

Si Hubble mostró la profundidad del universo en imágenes que marcaron a varias generaciones, Roman intentará sumar una visión panorámica capaz de conectar grandes mapas cósmicos con preguntas muy precisas sobre la estructura, la evolución y el contenido del cosmos.