Ciencia

Luna llena de septiembre 2026: cuándo es

El calendario astronómico prepara una cita que iluminará el cielo nocturno, coincidirá con otros eventos de interés y tendrá una denominación ligada al cambio de estación en el hemisferio norte

La Luna de la Cosecha alcanzará su fase plena el 26 de septiembre de 2026 y será visible al anochecer en gran parte de América (Diego Radamés / Europa Press)
La Luna de la Cosecha alcanzará su fase plena el 26 de septiembre de 2026 y será visible al anochecer en gran parte de América (Diego Radamés / Europa Press)
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La luna llena de septiembre de 2026 tendrá lugar el sábado 26 de septiembre, a las 16:49 UTC. En gran parte de América, el fenómeno será visible durante la tarde de ese día y al anochecer, cuando el satélite aparezca por el horizonte este. El calendario de Timeanddate identifica esta fase como la Luna de la Cosecha.

El nombre se aplica a la luna llena más próxima al equinoccio de septiembre en el hemisferio norte. En 2026, el equinoccio ocurrirá apenas tres días antes, lo que ubica a la luna llena del 26 de septiembre dentro de esa tradición astronómica y cultural.

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La denominación se relaciona con el momento del año en que la Luna sale cerca del atardecer durante varias noches consecutivas. Ese patrón aportaba luz al final de la jornada en zonas rurales del hemisferio norte, en fechas asociadas al inicio de las cosechas de otoño.

Cuándo hay luna llena en septiembre 2026

El instante exacto de plenitud será a las 16:49 UTC del 26 de septiembre de 2026. La hora local dependerá de cada país y de su huso horario. En Buenos Aires, la fase máxima llegará a las 13:49; en Ciudad de México, a las 10:49; en Nueva York, a las 12:49; y en Los Ángeles, a las 09:49.

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La Luna podrá parecer llena durante la noche anterior y la posterior al momento máximo. Esa percepción responde a que el cambio de iluminación sobre el disco lunar resulta gradual para la observación a simple vista.

Luna llena en cielo nocturno con nubes bajas, un edificio con cúpula dorada y una estatua superior, y un horizonte urbano con luces encendidas.
El fenómeno llegará a su punto máximo a las 16:49 UTC y tendrá horarios distintos según cada país (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con Space.com, el satélite se ubicará frente al Sol desde la perspectiva terrestre y saldrá cerca de la puesta solar. Para observarlo no hará falta ningún instrumento, aunque unos binoculares permitirán distinguir con mayor definición los mares, cráteres y contrastes de la superficie.

La luna llena de septiembre recibirá el nombre de Luna de la Cosecha porque será la más cercana al equinoccio de septiembre. No alude a un cambio de color del satélite ni supone un eclipse. La tonalidad anaranjada que puede mostrar cerca del horizonte responde al efecto de la atmósfera terrestre sobre la luz lunar.

Las fases de la luna en septiembre 2026

Septiembre tendrá cuatro fases principales de la Luna. El ciclo comenzará con el cuarto menguante, pasará por la luna nueva y el cuarto creciente, y culminará con la luna llena del 26 de septiembre.

Estas son las fechas y horas en Tiempo Universal Coordinado:

  • Cuarto menguante: 4 de septiembre, a las 07:51 UTC
  • Luna nueva: 11 de septiembre, a las 03:27 UTC
  • Cuarto creciente: 18 de septiembre, a las 20:43 UTC
  • Luna llena: 26 de septiembre, a las 16:49 UTC
Cuatro fases principales de la luna alineadas horizontalmente: luna nueva, cuarto creciente, luna llena, cuarto menguante. Fondo espacial oscuro con estrellas.
El mes incluirá cuarto menguante, luna nueva, cuarto creciente y luna llena (Imagen Ilustrativa Infobae)

El 11 de septiembre, la luna nueva ofrecerá las noches con menor iluminación natural. Esa etapa favorece la observación de objetos débiles, como cúmulos estelares, nebulosas y franjas de la Vía Láctea, lejos de la contaminación lumínica urbana.

El cuarto creciente del 18 de septiembre marcará el retorno paulatino de la luz lunar en las primeras horas de la noche. Ocho días después, la Luna alcanzará su máxima iluminación. Las fechas y horarios del ciclo figuran en el calendario lunar de 2026 de Timeanddate.

Qué otros fenómenos astronómicos habrá en septiembre

El primer evento destacado será el máximo de las épsilon Perseidas de septiembre, previsto para el 9 de septiembre. Esta lluvia de meteoros será menos activa que las Perseidas de agosto, aunque podrá dejar algunos destellos en sectores con cielo oscuro. La proximidad de la luna nueva favorecerá las condiciones de observación.

El equinoccio de septiembre ocurrirá el 23 de septiembre a las 00:05 UTC. En el hemisferio norte marcará el inicio del otoño astronómico, mientras que en el hemisferio sur señalará el comienzo de la primavera. En varios países americanos, por la diferencia horaria, el instante caerá aún el 22 de septiembre en horario local.

El 6 de septiembre habrá una aproximación visual entre la Luna y Marte antes del amanecer. Dos días después, la Luna pasará cerca de Júpiter; desde algunas regiones de Asia se producirá una ocultación, cuando el disco lunar tape de forma temporal al planeta.

Vista en primer plano de la Luna, que presenta una superficie llena de cráteres y un color gris. Se observa el espacio oscuro con estrellas.
El equinoccio, una lluvia de meteoros y aproximaciones de la Luna con planetas marcarán el calendario (Imagen Ilustrativa Infobae)

El 14 de septiembre, la Luna se ubicará cerca de Venus tras la puesta del Sol. En áreas puntuales del planeta se verá una ocultación de Venus. El fenómeno no tendrá la misma visibilidad desde todos los países, debido a la posición geográfica de cada observador.

La jornada del 26 de septiembre reunirá dos referencias para quienes cuenten con telescopio: la luna llena y la oposición de Neptuno. Durante la oposición, la Tierra queda entre el Sol y el planeta, por lo que Neptuno estará en una posición favorable para su observación anual. Su brillo no bastará para verlo a simple vista.

El Sky Guide for September 2026 de Timeanddate añade una aproximación entre la Luna y Saturno hacia el 27 de septiembre. El planeta, visible como un punto brillante, acompañará al disco lunar en el cielo nocturno.

Cuándo son las próximas lunas llenas de 2026

Después de la Luna de la Cosecha del 26 de septiembre, quedarán tres lunas llenas durante 2026:

  • 26 de octubre, a las 04:11 UTC: Luna del Cazador
  • 24 de noviembre, a las 14:53 UTC: Luna del Castor
  • 24 de diciembre, a las 01:28 UTC: Luna Fría
Octubre, noviembre y diciembre concentrarán las tres últimas lunas llenas del año (EFE/ Miguel Gutiérrez)
Octubre, noviembre y diciembre concentrarán las tres últimas lunas llenas del año (EFE/ Miguel Gutiérrez)

La luna llena de noviembre y la de diciembre formarán parte de la secuencia de superlunas prevista para el cierre del año. El término describe una luna llena que coincide con una posición cercana al perigeo, el punto de la órbita lunar con menor distancia respecto de la Tierra.

La fecha local de la última luna llena del año variará según el huso horario. El instante del 24 de diciembre a las 01:28 UTC corresponderá todavía al 23 de diciembre en varios países de América. El detalle completo figura en el calendario de fases lunares de 2026 de Timeanddate.

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