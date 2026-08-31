Científicos fundieron diamante y dieron un paso clave para entender el interior de los planetas gigantes

El trabajo reforzó la hipótesis de la lluvia de diamantes en Neptuno y Urano y su posible relación con la energía que libera Neptuno. (NASA/JPL-Caltech/Handout via REUTERS)

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Un equipo del Laboratorio Nacional Lawrence Livermore logró fundir diamante en un experimento de laboratorio y aportó datos para responder una duda que la ciencia arrastraba desde hace dos décadas. El trabajo ayuda a entender qué puede pasar con el carbono en el interior de planetas como Neptuno y Urano.

Según explicó Universe Today, el experimento mostró cómo se comporta el diamante cuando queda sometido a presiones y temperaturas extremas. Ese escenario interesa a los científicos porque, entre otras cosas, podría ayudar a explicar la llamada lluvia de diamantes, una hipótesis que desde hace años aparece en estudios sobre los gigantes de hielo del sistema solar.

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El estudio estuvo a cargo de físicos del Laboratorio Nacional Lawrence Livermore y fue publicado en Nature Physics. La prueba se realizó en el Laboratorio Láser Omega de la Universidad de Rochester, en Estados Unidos, donde un láser destruyó la capa exterior de una muestra de diamante y generó una onda de choque en su interior.

Esa compresión llevó al material a una presión tres veces mayor que la del núcleo de la Tierra y a temperaturas parecidas a las de la superficie del Sol durante una fracción mínima de tiempo. Para seguir el proceso, los investigadores usaron varios instrumentos, entre ellos una técnica de rayos X de alta velocidad.

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La compresión llevó al diamante a una presión tres veces mayor que la del núcleo de la Tierra y a temperaturas similares a la superficie del Sol. (NASA/TIM PYLE)

Qué logró resolver el experimento

Uno de los resultados centrales del trabajo fue que permitió cerrar una diferencia entre mediciones previas y cálculos teóricos. De acuerdo con Universe Today, los estudios anteriores sobre el punto de fusión del diamante mostraban una brecha de hasta 20% frente a lo que indicaban los modelos físicos.

En términos simples, los científicos no lograban hacer coincidir del todo lo que veían en el laboratorio con lo que predecían las simulaciones. Con los nuevos datos, el equipo concluyó que las mediciones sí encajan con los modelos modernos que describen el comportamiento del carbono en esas condiciones extremas.

El hallazgo que más llamó la atención fue otro. El experimento indicó que, bajo ciertas condiciones, el diamante sólido puede ser menos denso que el carbono líquido.

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Esa idea puede sonar extraña, aunque tiene un paralelo conocido: el hielo flota sobre el agua. En este caso, la comparación sirve para mostrar por qué el resultado sorprendió a los investigadores.

Qué relación tiene con Neptuno y Urano

El trabajo refuerza una hipótesis que la ciencia planetaria analiza desde hace años. En el interior de Neptuno y Urano, la presión y la temperatura serían tan altas que el carbono podría formar diamantes, fundirse y caer hacia capas más profundas del planeta.

El experimento resolvió una diferencia de hasta 20% entre mediciones previas y modelos teóricos sobre el punto de fusión del diamante. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según señalaron los expertos, ese movimiento ayudaría a explicar parte de la energía que Neptuno libera al espacio. La idea es que esa “lluvia” de material generaría calor al desplazarse hacia el interior.

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Los nuevos datos no prueban por sí solos que ese fenómeno ocurra exactamente de esa manera en esos planetas, pero sí aportan evidencia experimental sobre las condiciones necesarias para que el proceso sea posible.

Para qué puede servir en la Tierra

El resultado también interesa por una razón práctica. El experimento se conecta con las investigaciones sobre fusión nuclear, un campo que busca reproducir reacciones similares a las del Sol para producir energía, siempre según los científicos a cargo del estudio.

El Laboratorio Nacional Lawrence Livermore alberga la Instalación Nacional de Ignición (NIF), uno de los principales centros de Estados Unidos para este tipo de ensayos. Allí los científicos usan pequeñas cápsulas de combustible y buscan generar más energía de la que consume la reacción.

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En ese contexto, los autores calcularon que un impacto inicial más lento y más suave sobre una cápsula de diamante podría elevar hasta tres veces la energía liberada en relación con la del combustible contenido en esa cápsula.

Ese avance no alcanza todavía para convertir el sistema en una fuente de electricidad lista para uso masivo. Aun así, el estudio suma una pieza importante para mejorar futuros experimentos en un área en la que los investigadores buscan dar pasos concretos hacia reactores más eficientes.