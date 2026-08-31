Descubren al “pez Batman”, un vertebrado de hace más de 400 millones de años

Bataspis crux, el “pez Batman”, fue un vertebrado acorazado de hace más de 400 millones de años que vivió en el Devónico temprano (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un fósil hallado mostró que un pez sin mandíbulas del Devónico temprano utilizaba una cabeza con grandes extensiones laterales para desplazarse con una eficiencia hidrodinámica inusual. Según informó Muy Interesante, la especie recibió el nombre de Bataspis crux y formó parte de los galeáspidos, un grupo extinguido de vertebrados acorazados que vivió hace más de 400 millones de años.

La investigación, descrita en la revista Palaeontology, reconstruyó el aspecto y el comportamiento probable de este animal a partir de un fósil encontrado cerca de Qujing, en la provincia de Yunnan, en el sur de China.

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De acuerdo con Muy Interesante, el ejemplar procede de la Formación Xishancun, una unidad geológica del Devónico temprano.

Un fósil distinto dentro de los peces primitivos

El rasgo que distingue a Bataspis crux aparece en su escudo cefálico. El fósil conserva una estructura de unos cinco centímetros de largo, aunque el ancho total del animal habría llegado a 14,3 centímetros por la presencia de prolongaciones laterales muy desarrolladas. Vista desde arriba, esa anatomía recuerda la silueta de un murciélago con las alas extendidas, una imagen que motivó el apodo de “pez Batman”.

El estudio en Palaeontology comparó 30 especies de galeáspidos y ubicó a Bataspis crux en una morfología distinta dentro de los peces primitivos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación comparó geométricamente los escudos cefálicos de 30 especies de galeáspidos y detectó que Bataspis ocupaba una zona morfológica única.

Este hallazgo resulta relevante porque los galeáspidos se sitúan cerca del origen evolutivo de los vertebrados con mandíbulas y ofrecen pistas sobre la anatomía y la forma de vida de algunos parientes remotos de los peces modernos.

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La cabeza que funcionaba como superficie hidrodinámica

La pregunta central del trabajo apuntó a la función de esas extensiones laterales. Como no existe forma de observar a un animal extinguido hace cientos de millones de años, los investigadores elaboraron un modelo digital tridimensional y analizaron cómo habría interactuado con el agua.

Para ese examen, el equipo aplicó simulaciones de dinámica de fluidos computacional, una herramienta que permite calcular fuerzas físicas sobre un cuerpo en movimiento. En las pruebas, el agua circuló alrededor del modelo a 0,3 metros por segundo y se ensayaron ángulos de ataque de 0, 10, 20 y 30 grados.

Las simulaciones de dinámica de fluidos mostraron que la cabeza de Bataspis crux actuaba como una superficie hidrodinámica para mejorar el desplazamiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los científicos midieron dos variables: la sustentación y la resistencia al avance. La relación entre ambas sirve para estimar cuánta capacidad de elevación logra un cuerpo en comparación con la oposición que encuentra en el agua.

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A un ángulo de 10 grados, Bataspis superó una relación sustentación-resistencia de 4,5, una cifra superior a la de cualquier otro galeáspido incluido en el análisis.

Qué revelaron las simulaciones

El segundo mejor resultado correspondió a Polybranchiaspis, con un valor cercano a 3, de acuerdo con los datos citados por Muy Interesante. La diferencia sugirió que la forma de la cabeza de Bataspis no era una rareza sin función, sino una adaptación con ventajas claras para el desplazamiento.

La explicación propuesta por los autores se apoyó en la geometría de los llamados procesos cornuales. El agua habría circulado con mayor velocidad sobre la parte superior convexa de esas prolongaciones, mientras la cara inferior, más plana, habría mantenido una presión distinta. Esa diferencia de presión favorecía la generación de sustentación, un principio comparable al que opera en un perfil alar.

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A un ángulo de 10 grados, Bataspis crux superó una relación sustentación-resistencia de 4,5 y obtuvo el mejor rendimiento entre los galeáspidos analizados (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación también indicó que la forma de media luna del escudo cefálico pudo reducir la resistencia inducida y aportar estabilidad en trayectorias rectas. Esa configuración, de todos modos, habría implicado un costo: una menor capacidad para realizar maniobras bruscas o cambios rápidos de dirección.

Un panorama más amplio sobre los galeáspidos

El estudio desafía la idea clásica de los galeáspidos como animales con poca movilidad, ya que la anatomía de Bataspis crux sugiere adaptación al nado sostenido y eficiente, superando incluso a otros grupos de peces primitivos sin mandíbulas. Simulaciones adicionales mostraron que el animal podía mantener un buen desempeño tanto cerca del fondo marino como en aguas abiertas.

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En términos evolutivos, Bataspis se ubica dentro de Tridensaspidae y cerca del linaje de Pterogonaspis y Tridensaspis, aunque la reconstrucción de relaciones internas sigue siendo compleja por la escasez de fósiles bien preservados. El ejemplar analizado fue recogido en los años ochenta, pero solo recientes avances tecnológicos permitieron revelar la combinación anatómica inédita que presentaba.

El caso de Bataspis crux amplía el conocimiento sobre los primeros vertebrados: la ausencia de mandíbulas y de aletas pares no impidió la aparición de soluciones corporales complejas para el desplazamiento acuático. Mucho antes de la anatomía típica de los peces actuales, este animal acorazado ya convertía su cabeza en una estructura eficaz para moverse en el agua.

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