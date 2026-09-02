Ciencia

Una investigación evaluó si las fajas lumbares sirven para el dolor lumbar crónico: qué evidencia encontró

Una revisión de ocho ensayos clínicos, basada en estudios en adultos de 25 a 78 años, señaló efectos poco concluyentes de estos dispositivos

Mujer ajustándose una faja lumbar oscura alrededor de la cintura en un dormitorio con cama de madera y ventana.
Una revisión de ocho ensayos con más de 500 adultos halló poco o ningún beneficio de las fajas lumbares frente a la atención habitual (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El dolor lumbar se convirtió en uno de los problemas de salud más frecuentes en el mundo. Afecta la zona de la columna vertebral o espalda. Puede ser consecuencia de diversas lesiones y afecciones. Generalmente, la causa es una lesión en los músculos o tendones de la espalda, explica Cleveland Clinic.

Muchos casos de dolor lumbar leve a moderado mejoran con reposo, hielo y analgésicos de venta libre. Algunas personas con dolor crónico utilizan tecnologías de asistencia (es decir, fajas lumbares rígidas y no rígidas, cinturones, soportes y dispositivos para facilitar la movilidad y la marcha).

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Los soportes lumbares son fajas o cinturones de soporte lumbar económicos que estabilizan la zona lumbar. Se recetan y utilizan habitualmente en todo el mundo para el dolor lumbar crónico.

Una nueva revisión de la red Cochrane concluyó que la evidencia sobre los soportes lumbares para el dolor lumbar crónico es de muy baja calidad, lo que significa que no se pueden hacer recomendaciones contundentes ni a favor ni en contra de su uso.

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Hombre con camisa azul sentado en una silla de oficina que se toca la zona lumbar iluminada en rojo.
El dolor lumbar afecta la zona de la columna vertebral y puede originarse por diversas lesiones en los músculos o tendones de la espalda (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación sugirió que estas fajas o cinturones, usados para estabilizar la zona lumbar, mostraron en general poco o ningún beneficio, con resultados inciertos en la mayoría de las comparaciones.

El análisis, realizado por investigadores de Milán, reunió ocho ensayos controlados aleatorios con poco más de 500 adultos de entre 25 y 78 años. Los estudios compararon estos dispositivos, solos o combinados con tratamientos como analgésicos y ejercicio, frente a la ausencia de tratamiento o la atención estándar.

La revisión detectó una posible excepción: una pequeña reducción a corto plazo en la intensidad del dolor cuando los soportes se añadieron a analgésicos como el ibuprofeno. Los autores advirtieron que esa señal surgió de ensayos pequeños e imprecisos, por lo que mantuvieron cautela sobre cualquier conclusión general.

La revisión encontró beneficios escasos o inciertos

Una mujer vista de espaldas ajusta una faja lumbar gris sobre su ropa en una habitación con piso de madera y una ventana.
Los soportes añadidos a analgésicos como el ibuprofeno mostraron una posible reducción breve del dolor, aunque los datos fueron imprecisos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La doctora Chiara Arienti de la Universidad Humanitas, autora principal, explicó: “Los soportes lumbares se utilizan ampliamente en la práctica clínica a pesar de que prácticamente no sabemos nada sobre su eficacia. Con una base de investigación muy limitada, todavía no tenemos suficiente evidencia para hacer recomendaciones generales a favor o en contra de su uso”.

La revisión también indicó que no se registraron efectos secundarios en los ensayos incluidos. Los autores señalaron que ese resultado podría explicarse por falta de datos o por un registro insuficiente de los daños, más que por una ausencia confirmada de riesgos.

Uno de los hallazgos más llamativos fue la distribución geográfica de la investigación. La mayoría de los ensayos identificados se hicieron en países de ingresos bajos y medios, y también parecieron involucrar a investigadores de países de ingresos altos con vínculos en esas regiones.

Los autores sugirieron que ese patrón podría reflejar diferencias en el acceso al tratamiento. En los países de ingresos altos, las guías clínicas favorecieron cada vez más intervenciones activas, como la terapia de ejercicio, la educación y los enfoques biopsicosociales para el dolor lumbar crónico.

Los tratamientos activos pueden ser menos accesibles

Hombre de rodillas sobre colchoneta azul, brazos estirados sobre un balón naranja. Una fisioterapeuta de pie detrás, con las manos en su espalda. Sala con grandes ventanas.
Muchos casos de dolor lumbar leve a moderado mejoran con reposo, hielo, kinesiología y analgésicos de venta libre (Imagen Ilustrativa Infobae)

En contextos donde esas opciones resultan menos disponibles, los dispositivos pasivos como las fajas lumbares podrían ocupar otro lugar. El profesor Stefano Negrini de la Universidad de Milán, autor principal, afirmó: “Resulta llamativo que la mayor parte de la investigación sobre soportes lumbares provenga de áreas donde los tratamientos activos son más difíciles de acceder.Ahora existen suficientes datos que demuestran que los tratamientos activos tienen un efecto clínico sobre el dolor lumbar, pero estos tratamientos pueden ser muy costosos porque requieren la participación de profesionales de la rehabilitación”.

La revisión planteó que el problema podría estar siendo analizado desde una perspectiva limitada si no se consideran entornos donde no hay alternativas terapéuticas accesibles. En esos escenarios, estos dispositivos podrían tener una función distinta de la que se les asigna en sistemas sanitarios con más recursos.

El envejecimiento de la población podría aumentar la demanda de tratamientos pasivos accesibles y de bajo costo en muchos países. Los autores advirtieron que, en ese escenario, las lagunas actuales de conocimiento sobre estas fajas podrían volverse más relevantes.

Por eso, la investigación futura debería priorizar su estudio en poblaciones específicas, en especial en adultos mayores y en personas que viven en entornos con recursos limitados, donde las alternativas de tratamiento activo podrían no estar fácilmente disponibles.

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