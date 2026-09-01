Ciencia

Un médico de Harvard recomienda caminar 10 minutos por la mañana para activar el cerebro y dormir mejor

El biólogo vascular William Li, recomienda un paseo al despertar para ayudar a sincronizar el ritmo circadiano y favorecer el descanso nocturno, incluso tras dormir poco, sin que ello pruebe causalidad

Mujer vestida con ropa deportiva oscura camina por un camino de asfalto en un parque mientras mira un reloj digital en su muñeca.
Una investigación observacional con 1.762 participantes halló que sumar 30 minutos de sol antes de las 10 se vinculó con dormir mejor y adelantar el horario de descanso (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Salir a caminar entre 10 y 20 minutos por la mañana, con luz natural, es una de las acciones más eficaces para activar el cerebro tras una noche de mal descanso. Así lo afirma el doctor William Li, biólogo vascular graduado en la Universidad de Harvard, en declaraciones recogidas por la revista Runner’s World. El hábito, además, regula la melatonina y reduce el estrés.

En paralelo, un estudio publicado en la revista científica BMC Public Health, con una muestra de 1.762 adultos, confirmó que cada 30 minutos adicionales de exposición solar antes de las 10 de la mañana se asocian con una reducción de 23 minutos en el punto medio del sueño y una mejora significativa en su calidad global. La investigación también señaló que la luz de mediodía —entre las 10 y las 15 horas— no produce ese mismo efecto, lo que refuerza el valor específico del paseo matutino.

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La luz solar como interruptor del reloj biológico

Infografía con ilustraciones de personas caminando al sol, un reloj, un cerebro y texto sobre los beneficios de la luz solar matutina.
Un gráfico de Infobae expone las recomendaciones del biólogo William Li sobre el impacto de la luz solar matutina en la regulación del sueño (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según Li, exponerse a la luz natural por la mañana —incluso en días nublados— envía señales al cerebro que regulan el ritmo circadiano, es decir, el reloj biológico interno que gobierna los ciclos de sueño y vigilia.

“Una de las cosas más eficaces que puedes hacer por la mañana para poner en marcha tu cerebro después de una noche en la que no hayas dormido lo suficiente es exponerte a la luz solar, incluso con tan solo entre 10 y 20 minutos de luz natural”, afirmó el experto a Runner’s World.

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El beneficio no se agota en la energía inmediata. El especialista explicó que ese estímulo lumínico permite al cerebro controlar la liberación de melatonina, la hormona responsable de inducir el sueño. El resultado es un descanso más reparador esa misma noche. “No hace falta que el sol esté brillando. Simplemente sal a la calle y da un paseo. Eso es suficiente para empezar a restablecer tu reloj interno”, señaló el médico.

El estudio de BMC Public Health ofrece respaldo directo a esa afirmación: el núcleo supraquiasmático del cerebro, responsable de sincronizar los ritmos circadianos, se calibra principalmente con la luz de la mañana y la tarde, no con la del mediodía. Cualquier disrupción en ese sistema se vincula con problemas de sueño, estado de ánimo y metabolismo.

Caminar a paso ligero para reducir el estrés

Una mujer de cabello canoso y ropa deportiva camina por un sendero al aire libre junto al mar con una botella de agua.
El estudio observacional en adultos halló que la exposición solar entre las 10 y las 15 horas no se asoció con mejoras comparables en la calidad del sueño (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más allá del descanso, el doctor Li vinculó este hábito matinal con la reducción del estrés. Para ese efecto, sugirió una modalidad específica: el ejercicio en zona 2, un ritmo moderado en el que se puede mantener una conversación, aunque con cierta dificultad.

“Una opción es caminar a paso ligero. Es el conocido ejercicio en zona 2, en el que puedes mantener una conversación, pero con dificultad. Así que, en realidad, estás caminando a un ritmo bastante rápido”, detalló el biólogo vascular.

Para quienes buscan aliviar la tensión acumulada, el especialista también mencionó el entrenamiento de fuerza con movimientos lentos y controlados, y prácticas de baja intensidad como el yoga o el pilates, especialmente cuando se combinan con ejercicios de respiración. Todas estas opciones apuntan a restaurar el equilibrio del organismo sin añadirle una carga extra.

El error de entrenar fuerte cuando el cuerpo ya está al límite

El Dr. William Li, un hombre asiático de mediana edad con gafas de montura gruesa y chaqueta oscura, habla frente a un micrófono negro en un estudio
William Li, biólogo vascular formado en la Universidad de Harvard, recomienda salir a la calle al despertar para recibir iluminación ambiental, un estímulo que podría favorecer la alerta diurna (Captura de video: YouTube/@joinZOE⁩ )

El doctor Li advirtió sobre un error frecuente: recurrir a entrenamientos de alta intensidad cuando el cuerpo ya acumula estrés. Ese tipo de esfuerzo, según el especialista, suma presión al organismo antes de que este logre liberarla.

“Los entrenamientos de alta intensidad tienen beneficios, pero primero añaden estrés a tu cuerpo antes de que este tenga que responder para reducirlo y liberarlo”, explicó Li en declaraciones recogidas por Runner’s World.

Por eso, cuando el agotamiento o la tensión son el punto de partida, el médico recomienda priorizar actividades que restauren antes que exijan. “Eso puede ayudar más que obligarte a ir al gimnasio pensando que, si haces más, te sentirás mejor”, concluyó el especialista.

La propuesta del médico de Harvard, respaldada por la evidencia científica parte de una premisa simple: el movimiento matutino con luz natural es una de las intervenciones más accesibles y efectivas para mejorar tanto el rendimiento cognitivo como la calidad del sueño.

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