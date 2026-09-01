Cómo está la renovación de Scaloni tras la despedida de Messi de la Selección y la baja clave que puede sufrir el cuerpo técnico

Scaloni y Messi, durante el choque entre Argentina y Cabo Verde por el Mundial 2026 (REUTERS/Amanda Perobelli)

Guardar

La derrota ante España en la final de la Copa del Mundo 2026 no solo le costó a la selección argentina el título: también dejó abiertas varias preguntas. La incógnita sobre el futuro de Lionel Messi la dilucidó el propio capitán, quien este lunes 31 de agosto finalizó su etapa en la Albiceleste y lo anunció a través de una carta en sus redes sociales. La otra duda sigue en pie: ¿continuará Lionel Scaloni al frente del equipo?

El técnico de Pujato, cuyo contrato vence en diciembre de 2026, había acordado de palabra su extensión hasta el Mundial 2030, pero ese entendimiento quedó en suspenso después de la final en el estadio MetLife de Nueva York.

PUBLICIDAD

“Siento la necesidad de pensar, porque ya no sé si se va a poder hacer algo tan grande como esto. Para seguir se necesitan un montón de cosas, sobre todo volver a resetearse, volver a formar un grupo como este, que difícilmente se vuelve a formar”, había dicho el ex Newell’s y Estudiantes en conferencia de prensa luego del tropiezo ante España. Y había dejado entrever que cumpliría los compromisos de 2026 y “después ya está”.

Luego, se dio el recibimiento multitudinario al plantel en Buenos Aires y el Vía Crucis a su casa en Pujato por parte de los fanáticos, que le rindieron tributo y le dejaron los regalos más inverosímiles.

PUBLICIDAD

Según pudo saber Infobae, desde el predio de Ezeiza la sensación predominante es que Scaloni puede llegar a seguir al frente del combinado mayor. Sin embargo, eso todavía no está confirmado; es una sensación. Para que el acuerdo verbal se transforme en papel, el presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia, deberá sentarse a negociar con el técnico y su representante, Matías Aldao. Esa reunión no ocurrió todavía, aunque se espera que pueda ocurrir en los próximos días.

Incluso si Scaloni resuelve continuar, el cuerpo técnico que lo acompañó durante los últimos años podría no llegar intacto al próximo ciclo. La figura que generó mayor incertidumbre es la de Walter Samuel, el ex defensor central de Boca Juniors e Inter de Milán que desde hace tiempo cumple funciones como ayudante de campo y descolló en el último Mundial con sus variantes en la pelota parada.

PUBLICIDAD

Según información a la que accedió Infobae, Samuel habría tomado la decisión de dar el salto a la dirección técnica en forma independiente. El ex zaguero estaría atravesando los últimos tramos de su etapa dentro del seleccionado y buscaría asumir su propio proyecto como entrenador principal. Si eso se confirma, la AFA y Scaloni deberán poner en la mesa de negociaciones la reorganización del cuerpo técnico antes de que comience el camino hacia el torneo de 2030.

La carta con la que Messi se despidió de la Selección (@leomessi)

En paralelo a la incertidumbre sobre el cuerpo técnico, la institución todavía digiere el impacto del anuncio más resonante de las últimas semanas: el retiro de Lionel Messi de la Selección Argentina. A sus 39 años, el capitán histórico comunicó su decisión después de que la Albiceleste cayera en la final del Mundial 2026, un torneo en el que marcó ocho goles y protagonizó actuaciones para la historia.

PUBLICIDAD

Messi eligió las redes para despedirse con una carta que combinó gratitud, nostalgia y una certeza final: “Me vacié, ya no tengo más para dar”. El mensaje estuvo precedido por una señal que algunos integrantes del plantel ya habían percibido: tres jugadores que estaban en el vestuario del estadio MetLife la noche de la final contaron que el rosarino había deslizado que podía ser su último partido con la camiseta celeste y blanca.

“Fue una decisión que dolió y duele en el alma, pero entiendo que es el momento. Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años: que se ganó todo antes también, y siempre peleé y dejé todo por esta camiseta”, escribió en su despedida, publicada el 31 de agosto de 2026, a la que agregó que la decisión se la reforzó el fallecimiento de su padre, Jorge Messi.

PUBLICIDAD

La AFA quiere darle una despedida en el Monumental

Desde la cúpula de la AFA existe la intención de que Messi tenga su partido despedida en el estadio Monumental de River Plate. No obstante, la concreción de ese homenaje depende, en primera instancia, de la voluntad del propio jugador, quien todavía no se pronunció sobre la posibilidad. La primera ventana de amistosos tras el Mundial se desarrollará entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre de 2026, y representa la oportunidad más inmediata para organizar ese encuentro. En ese lapso, la idea de la entidad es que se disputen tres encuentros.

Los rivales del seleccionado para esa fecha todavía no están confirmados. Un viaje a China aparecía como una posibilidad en las conversaciones internas, pero quedó sin definición. Lo que sí está sobre la mesa es que Tapia deberá resolver en paralelo dos frentes: el acuerdo con Scaloni y la organización del evento de despedida para el jugador más importante de la historia del fútbol argentino.

PUBLICIDAD

La última ventana de amistosos de 2026 será del 9 al 17 de noviembre. Allí, la Selección tendrá la posibilidad de jugar dos partidos. ¿Los últimos del ciclo Scaloni? ¿O dos eslabones dentro de la reconstrucción de La Scaloneta después de la era Messi?