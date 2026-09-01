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Trump se reúne con ejecutivos petroleros para analizar medidas que reduzcan el precio del combustible en medio de la guerra con Irán

El encuentro ocurre pocos días después de que el mandatario anunciara un acuerdo con Venezuela para ampliar el control estadounidense sobre sus reservas y producción petrolera, así como aumentar el flujo de crudo venezolano hacia las refinerías de Estados Unidos

Trump se reúne con ejecutivos petroleros para analizar medidas que reduzcan el precio del combustible en medio de la guerra con Irán (EP)
Trump se reúne con ejecutivos petroleros para analizar medidas que reduzcan el precio del combustible en medio de la guerra con Irán (EP)
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reúne este martes en la Casa Blanca con ejecutivos de la industria petrolera para analizar medidas destinadas a aumentar la capacidad de refinación y reducir el precio de la gasolina, en un contexto marcado por la guerra con Irán, el cierre del estrecho de Ormuz y el reciente acuerdo alcanzado con Venezuela.

El encuentro contará también con la participación del secretario del Interior, Doug Burgum, y del secretario de Energía, Chris Wright, según informó la Casa Blanca. La administración de Trump busca que el incremento del flujo de crudo venezolano hacia las refinerías estadounidenses contribuya a reducir los precios de los combustibles.

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El presidente se reunirá con líderes de la industria para colaborar en las mejores maneras de aumentar la capacidad de refinación, consolidar aún más el dominio energético estadounidense en toda la cadena de suministro y reducir los precios para el pueblo estadounidense”, declaró el lunes la portavoz de la Casa Blanca, Taylor Rogers.

La Casa Blanca señaló que la reunión incluirá una combinación de pequeñas, medianas y grandes empresas refinadoras y distribuidoras. El Gobierno estadounidense no difundió la lista de compañías que participarán en la reunión.

El encuentro se producirá pocos días después de que Trump anunciara un acuerdo con Venezuela para ampliar el control estadounidense sobre las reservas y la producción petrolera del país sudamericano. Según Trump, el acuerdo, al que calificó como el mayor de la historia, permitirá a Estados Unidos obtener “mayoría del control estadounidense” sobre 65.000 millones de barriles de reservas probadas de petróleo venezolano.

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La Casa Blanca señaló que la reunión incluirá una combinación de pequeñas, medianas y grandes empresas refinadoras y distribuidoras (REUTERS)
La Casa Blanca señaló que la reunión incluirá una combinación de pequeñas, medianas y grandes empresas refinadoras y distribuidoras (REUTERS)

La información proporcionada por la Casa Blanca señala además que las conversaciones con la industria resultan “especialmente oportunas mientras aumentamos el flujo de crudo venezolano hacia las refinerías estadounidenses”.

Por su parte, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, explicó el sábado que el acuerdo contempla una producción de 1,5 millones de barriles diarios, tendrá una vigencia de 25 años y prevé el desarrollo de 17 campos estratégicos. Rodríguez indicó que esos campos cuentan con “un potencial probado de 65.000 millones de barriles de petróleo”.

Según el Gobierno estadounidense, el incremento del suministro de crudo venezolano hacia las refinerías del país permitirá reducir el precio de la gasolina. El acuerdo con Caracas se produjo después de que Estados Unidos capturara en enero al entonces dictador venezolano, Nicolás Maduro. Desde ese momento, Washington pasó a ejercer una fuerte influencia sobre el Gobierno encabezado por Rodríguez y restableció las relaciones diplomáticas con Caracas.

Trump también cuestionó a grandes compañías petroleras estadounidenses, entre ellas ExxonMobil y Chevron, a las que acusó de obtener ganancias excesivas mientras mantienen elevados los precios de la gasolina.

El precio de los combustibles aumentó con fuerza a partir de la guerra con Irán, que también afectó al suministro mundial de petróleo. Estados Unidos e Irán intercambiaron fuego el domingo por primera vez en un mes, en medio del estancamiento del conflicto.

Trump también cuestionó a grandes compañías petroleras estadounidenses, entre ellas ExxonMobil y Chevron, a las que acusó de obtener ganancias excesivas mientras mantienen elevados los precios de la gasolina (REUTERS)
Trump también cuestionó a grandes compañías petroleras estadounidenses, entre ellas ExxonMobil y Chevron, a las que acusó de obtener ganancias excesivas mientras mantienen elevados los precios de la gasolina (REUTERS)

Irán mantiene cerrado el estrecho de Ormuz, una vía estratégica para el transporte mundial de petróleo, mientras Estados Unidos mantiene un bloqueo naval contra Irán. La interrupción del suministro internacional de crudo elevó la presión sobre los precios de los combustibles en Estados Unidos.

La evolución del precio de la gasolina también genera preocupación dentro del Partido Republicano de cara a las elecciones legislativas de mitad de mandato de noviembre. Los republicanos temen que el aumento del costo de los combustibles afecte a los votantes y eleve el costo de vida de los estadounidenses.

(Con información de EFE y AFP)

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