Cuánto ejercicio puede reducir el riesgo de ACV, según un estudio

Un estudio asocia menos accidentes cerebrovasculares con ejercicio en fibrilación auricular (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un estudio publicado en la revista científica Journal of the American Heart Association determinó que las personas con fibrilación auricular (FA) que realizan actividad física regular —incluso en dosis mínimas— presentan un riesgo notablemente menor de sufrir un accidente cerebrovascular (ACV). La investigación, llevada a cabo en Noruega con más de 87.000 participantes, aporta evidencia concreta sobre el impacto del movimiento en una de las condiciones cardíacas más extendidas del mundo.

La fibrilación auricular es un trastorno del ritmo cardíaco que provoca latidos rápidos e irregulares y que eleva de forma considerable la vulnerabilidad al ACV. El análisis, difundido por Harvard Health Publishing, sugiere que el ejercicio físico puede actuar como un escudo parcial frente a ese riesgo adicional, con independencia de si el paciente recibe o no tratamiento médico estándar para la arritmia.

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La FA afecta a millones de personas en el mundo y figura entre las principales causas de ACV de origen cardíaco.

Un seguimiento de más de 13 años en 87.000 adultos

Una infografía de Infobae detalla que la actividad física reduce la mortalidad y el riesgo de accidente cerebrovascular en adultos con fibrilación auricular en Noruega (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio incluyó a 87.340 adultos de entre 30 y 99 años residentes en Noruega, de los cuales 6.539 tenían FA y seguían tratamiento médico habitual. Los investigadores monitorearon a todos los participantes durante una mediana de 13,5 años, con datos sobre incidencia de ACV y mortalidad extraídos de registros nacionales de salud.

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Los participantes informaron con qué frecuencia, durante cuánto tiempo y con qué intensidad practicaban ejercicio de manera habitual. A partir de esas respuestas, el equipo los clasificó en cuatro categorías: inactivos, baja actividad, actividad moderada y actividad alta.

El grupo moderado cumplía con las guías actuales de actividad física —al menos 30 minutos de ejercicio de intensidad moderada casi todos los días—, mientras que el de baja actividad realizaba menos de 15 minutos diarios de ese mismo tipo de esfuerzo. El grupo de alta actividad incluía a quienes practicaban ejercicio vigoroso durante al menos 30 minutos casi a diario.

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Incluso la actividad mínima redujo el riesgo un 9%

Observaron que el nivel más bajo de movimiento se relacionó con una reducción del 9% de eventos cerebrovasculares, especialmente en fibrilación auricular (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los resultados mostraron que quienes alcanzaron niveles moderados o altos de actividad física tuvieron un riesgo de ACV casi 20% menor frente a los inactivos. El dato que más llama la atención provino del grupo de menor esfuerzo: esa cantidad mínima de movimiento también redujo el riesgo de ACV, en este caso en un 9%.

Los efectos sobre la mortalidad siguieron una línea similar. Según informó Harvard Health Publishing, un nivel bajo, moderado o alto de actividad física se asoció con un riesgo de muerte por cualquier causa un 11%, 18% y 22% menor, respectivamente, en comparación con la inactividad total.

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La relación es progresiva: a mayor actividad, mayor protección, pero ya el primer escalón —el mínimo movimiento— genera un efecto concreto y medible.

El ejercicio compensa en parte el mayor riesgo propio de la FA

En el seguimiento de 87.340 adultos, alcanzar niveles moderados o vigorosos de ejercicio se asoció con casi un 20% menos accidentes cerebrovasculares (Europa Press)

Uno de los hallazgos que más peso tiene en el análisis es que los beneficios del ejercicio resultaron similares en personas con y sin FA. Eso llevó a los investigadores a plantear que la actividad física podría contrarrestar, al menos en parte, el riesgo elevado de ACV que acompaña a esa arritmia. El resultado abre una línea de interés para el manejo clínico de pacientes con esta condición.

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Para quienes padecen fibrilación auricular, mantenerse activo se asoció con vivir entre 6 y 14 meses más en promedio respecto a los inactivos. De acuerdo con el artículo científico, esa diferencia en la expectativa de vida refuerza la idea de que el movimiento regular —incluso modesto— tiene consecuencias directas sobre la salud cardiovascular de esta población.

El estudio contó con la revisión del Dr. Robert H. Shmerling, editor de la facultad y miembro del Consejo Editorial Asesor de Harvard Health Publishing.

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