Economía

Oficializaron el aumento para las jubilaciones y asignaciones para septiembre: de cuánto será el haber mínimo

ANSES actualizó los haberes y la mínima subirá a $428.633 en septiembre. El ajuste mensual será de 2,11% y también se aplicará sobre la PUAM, la PBU y las bases imponibles del sistema previsional

La ANSES oficializó para septiembre de 2026 una jubilación mínima de $428.633,20 con una actualización mensual de 2,11%. (Imagen Ilustrativa Infobae)
La ANSES oficializó para septiembre de 2026 una jubilación mínima de $428.633,20 con una actualización mensual de 2,11%. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La ANSES oficializó los nuevos valores previsionales para septiembre de 2026, con una jubilación tras una actualización mensual de 2,11%, de acuerdo con el sistema de actualización mensual.

A través de la resolución 257/2026, publicada en el Boletín Oficial, fijaron que el haber mínimo garantizado será de $428.633,20 desde septiembre de 2026. Al mismo tiempo, el haber máximo del sistema previsional quedará en $2.884.295,54, según los parámetros establecidos por la normativa vigente. A la jubilación mínima debe sumarse el bono de 70 mil pesos, que el Gobierno confirmó ayer.

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La actualización alcanza a las prestaciones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y toma como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). En este caso, el ajuste aplicado para septiembre surge del dato correspondiente a julio de 2026.

En los fundamentos de la medida, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) señaló que el cálculo de movilidad para septiembre de 2026 arrojó una variación de 2,11%. Ese porcentaje se aplicó para actualizar haberes, bases imponibles y otras prestaciones vinculadas al régimen previsional.

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El esquema actual de movilidad fue definido por el Decreto de Necesidad y Urgencia 274/24, que reemplazó el artículo 32 de la Ley 24.241. Desde ese cambio, los haberes previsionales se ajustan todos los meses de acuerdo con las variaciones del IPC nacional.

La resolución también estableció que la Prestación Básica Universal (PBU) tendrá un valor de $196.080,12 a partir de septiembre. En paralelo, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) quedará en $342.906,56 desde el mismo mes.

Además, la norma actualizó las bases imponibles previstas para el sistema. La mínima fue fijada en $144.363,55, mientras que la máxima alcanzará $4.691.748,47 para el período devengado septiembre de 2026.

El texto dispone, además, que las remuneraciones de los afiliados que cesen en la actividad desde el 31 de agosto de 2026, o que soliciten una prestación desde el 1 de septiembre en los casos previstos por la ley, deberán actualizarse con los índices aprobados por la Subsecretaría de Seguridad Social.

La implementación operativa de la resolución quedará a cargo de áreas técnicas de ANSES, que fueron facultadas para dictar requerimientos, normas y comunicaciones necesarias para aplicar los nuevos valores.

Cartel azul de ANSES a la izquierda y a la derecha, manos sujetando billetes argentinos de 10.000 y 20.000 pesos sobre una billetera marrón
La movilidad jubilatoria de ANSES para septiembre de 2026 se calculó según la variación del IPC que publica el INDEC.

Asimismo y por la Resolución 260/2026 publicada hoy, a partir de septiembre de 2026, los límites y rangos de ingresos del grupo familiar y los montos de las asignaciones familiares, que también tendrán un incremento del 2,11%.

De esta manera, ordenaron que quienes perciban un ingreso superior a $3.157.449 quedarán exlucidos del beneficio del cobro de las asignaciones familiares.

Los nuevos valores de las asignaciones

Para el mes de septiembre de 2026, los nuevos rangos y montos de las asignaciones familiares para trabajadores en relación de dependencia registrados y titulares de la Ley de Riesgos del Trabajo en la República Argentina presentan los siguientes

Asignaciones por hijo

  • IGF hasta $1.192.505: $77.025
  • IGF de $1.192.505,01 a $1.748.924: $51.958
  • IGF de $1.748.924,01 a $2.019.189: $31.427
  • IGF de $2.019.189,01 a $6.314.898: $16.217

Asignación por hijo (zona 1)

  • IGF hasta $1.192.505: $77.025
  • IGF de  $1.192.505,01 a $1.748.924: $68.619
  • IGF de $1.748.924,01 a $2.019.189: $61.850
  • IGF de $2.019.189,01 a $6.314.898: $31.704

Asignación por hijo (zonas 3 y 4)

  • Hasta $166.080

Asignación por hijo con discapacidad

  • IGF hasta $1.192.505: $250.780
  • IGF de $1.192.505,01 a $1.748.924: $177.712
  • IGF superior a $1.748.924: $111.970

Asignación por hijo con discapacidad (zona 1)

  • IGF hasta $1.192.505: $250.780
  • IGF de $1.192.505,01 a $1.1748.924: $241.905
  • IGF superior a $1.748.924,01: $232.906

Prenatal

  • IGF hasta $1.192.505: $77.025
  • IGF de $1.192.505,01 a $1.748.924: $51.958
  • IGF de $1.748.924,01 a $2.019.189: $31.427
  • IGF de $2.019.189,01 a $6.314.898: $16.217

Prenatal (zona 1)

  • IGF hasta $1.192.505: $77.025
  • IGF de $1.192.505,01 a $1.748.924: $68.619
  • IGF de $1.748.924,01 a $2.019.189: $61.850
  • IGF de $2.019.189,01 a $6.314.898: $31.704

Nacimiento

  • $89.782

Adopción

  • $536.774

Matrimonio

  • $134.430

Ayuda escolar anual

  • Valor general: $55.672
  • Zona 1: $74.257

Ayuda escolar anual (hijo con discapacidad)

  • Valor general: $55.672
  • Zona 1: $74.257

Asignación por cónyuge

  • Valor general: $18.691
  • Zona 1: $37.079

Asignación Universal para Protección Social

Asignación por hijo y por embarazo:

  • Valor general: $154.031
  • Zona 1: $200.241

Asignación por hijo con discapacidad

  • Valor general: $501.537
  • Zona 1: $651.999

Asignación por nacimiento

  • $89.782
  • Igual para valor general y zona 1

Asignación por adopción

  • $536.774
  • Igual para valor general y zona 1

Ayuda escolar anual

  • $55.672
  • Igual para valor general y zona 1

Ayuda escolar anual por hijo con discapacidad

  • $55.672
  • Igual para valor general y zona 1

La zona 1 comprende las provincias de La Pampa, Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, así como el Partido de Patagones en la provincia de Buenos Aires. Las zonas 3 y 4 incluyen regiones específicas de provincias como Santa Cruz, Tierra del Fuego, Catamarca, Jujuy, Salta y otras áreas determinadas por la normativa vigente. Estas diferenciaciones permiten que los montos de las asignaciones se ajusten a las particularidades económicas y sociales de cada región.

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