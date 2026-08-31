Testosterona baja: por qué el sobrepeso importa más que la edad y qué hay detrás del mito de la andropausia

La deficiencia de testosterona está infradiagnosticada en grupos de riesgo y sobrediagnosticada en hombres jóvenes y sanos expuestos a contenido de fitness en redes sociales (Freepik)

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La deficiencia de testosterona afecta a menos hombres de los que las redes sociales sugieren, pero al mismo tiempo se subdiagnostica en quienes realmente la padecen. Esa es la advertencia del andrólogo —especialista en salud masculina— Jann-Frederik Cremers, con formación en urología, andrología y terapia médica de tumores, en una entrevista publicada por la revista alemana Der Spiegel.

Cremers distingue entre el uso médico de la hormona y su apropiación por parte de creadores de contenido de fitness y portales de telemedicina que comercializan análisis y terapias como un paquete. “Lo que algunos influencers del fitness dicen sobre la testosterona en las redes sociales rara vez tiene que ver con la práctica médica”, afirmó.

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La evidencia científica respalda esa distinción. Un estudio publicado en 2025 en la revista Aging Male que analizó los registros de más de cuatro millones de asegurados varones en Alemania entre 2014 y 2021 encontró que las tasas de diagnóstico de hipogonadismo son muy inferiores a la prevalencia real estimada por estudios epidemiológicos —que ubican el hipogonadismo funcional entre el 2,1% y el 12,3% en hombres de mediana edad—, lo que confirma el infradiagnóstico en los grupos de riesgo reales.

En paralelo, las guías de la Asociación Europea de Urología (EAU), actualizadas en 2025, recomiendan explícitamente no realizar cribados universales en hombres de mediana edad o mayores.

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La terapia de reemplazo de testosterona suele ser necesaria en pacientes que perdieron uno o ambos testículos por cáncer o accidente (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quiénes corren un riesgo real

Los pacientes con mayor exposición son aquellos que perdieron uno o ambos testículos por cáncer o accidente, y en quienes la terapia de reemplazo de testosterona (TRT) suele ser necesaria. Pero el grupo más numeroso en consulta, según Cremers, está compuesto por hombres cuya deficiencia obedece al estilo de vida: sobrepeso, acumulación de grasa visceral, consumo crónico de alcohol o uso prolongado de opioides.

La grasa abdominal ocupa un lugar central en esa explicación: el tejido adiposo es hormonalmente activo y produce una enzima que convierte la testosterona en estrógeno, lo que puede derivar en una condición llamada hipogonadismo funcional, en la que los testículos no logran producir testosterona en cantidad suficiente.

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La edad, en cambio, tiene una influencia mucho menor de la que se le suele atribuir: el mito de una “andropausia” masculina equivalente a la menopausia fue descartado hace tiempo por la literatura científica.

Síntomas inespecíficos y diagnóstico diferido

El tratamiento del déficit de testosterona incluye inyecciones intramusculares, inyecciones de depósito y geles tópicos con bajo riesgo si se siguen las indicaciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los signos de un déficit de testosterona —fatiga, agotamiento, caída de la libido, problemas de erección y, en algunos casos, sofocos— son tan generales que los médicos de cabecera raramente los asocian con esta causa.

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“Si se descartaron otras enfermedades, siempre se debe considerar la deficiencia de testosterona en el diagnóstico diferencial, sobre todo si existen factores de riesgo”, señaló Cremers a Der Spiegel.

Para un diagnóstico, las guías clínicas internacionales exigen dos mediciones independientes de testosterona total en suero sanguíneo, realizadas en días distintos, por la mañana y en ayunas.

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Un resultado inferior a 12 nmol/l en ambas pruebas, combinado con los síntomas correspondientes, indica deficiencia.Por debajo de 8 nmol/l, las guías de la Asociación Europea de Urología recomiendan iniciar tratamiento incluso sin síntomas, dado el riesgo de complicaciones como osteoporosis o anemia a largo plazo.

Las tres vías de tratamiento disponibles

El sobrepeso, la grasa visceral, el alcohol crónico y el uso prolongado de opioides pueden causar hipogonadismo funcional y déficit de testosterona (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando la intervención médica está justificada, existen tres opciones principales. La primera consiste en inyecciones intramusculares de acción corta cada dos semanas, opción poco recomendada por las fluctuaciones que produce en los niveles hormonales.

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La segunda opción son las inyecciones de depósito, que se administran aproximadamente cada doce semanas. Y la tercera opción son los geles de aplicación tópica diaria sobre hombros, parte superior de brazos y pecho, que se absorben rápidamente a través de la piel.

En cuanto al riesgo de exposición accidental a niños o mujeres embarazadas —que llevó a la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos a exigir una etiqueta de advertencia—, los geles modernos reducen ese riesgo a niveles muy bajos si se evita el contacto físico durante los minutos posteriores a la aplicación y se lavan las manos de inmediato.

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Prevalencia real y efectos de la terapia

“Incluso entre las personas de 40 años, probablemente menos del 5% se ve afectado por una deficiencia”, precisó Cremers. En hombres jóvenes y sanos, el riesgo es aún menor, por lo que los exámenes de detección masiva carecen de sustento médico según las guías internacionales.

Cremers sostuvo que menos del 5% de los hombres de 40 años presenta deficiencia de testosterona y rechazó como diagnósticas las pruebas digitales con saliva o sangre capilar (Imagen Ilustrativa Infobae)

El especialista también aclaró los límites de la terapia de reemplazo: cuando se normalizan niveles excesivamente bajos, no se observan cambios conductuales como agresividad o irritabilidad.

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Esos efectos aparecen únicamente cuando se administran dosis que superan lo que el cuerpo produciría de forma natural —el llamado “rango suprafisiológico”—, situación que además eleva el riesgo de trombosis, embolia y ginecomastia.

Escepticismo ante la telemedicina

Ante la proliferación de portales que ofrecen análisis y terapias de testosterona en formato digital, Cremers fue tajante: un diagnóstico responsable requiere no solo dos análisis de sangre, sino también un examen físico que incluya la exploración de los testículos.

Las pruebas con saliva o con pequeñas gotas de sangre capilar que ofrecen algunos servicios en línea no están estandarizadas y, según el especialista, no son diagnóstico.