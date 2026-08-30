Ciencia

Qué medicamentos pueden favorecer la aparición de arrugas y cómo afectan la piel

Antibióticos, corticoides, diuréticos y tratamientos para bajar de peso pueden modificar la hidratación, el grosor, la sensibilidad al sol o el volumen facial, con efectos variables según cada caso

Mujer mayor con cabello corto tocando suavemente sus mejillas, mostrando arrugas profundas en el rostro, lo que resalta los signos del envejecimiento.
La Cleveland Clinic advirtió que ciertos tratamientos aumentan la sensibilidad de la piel al sol y pueden acentuar el envejecimiento cutáneo (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Las arrugas suelen asociarse con el paso del tiempo, la exposición solar y ciertos hábitos cotidianos. Sin embargo, algunos medicamentos también pueden modificar la apariencia de la piel, aunque no siempre lo hagan de manera directa.

En varios casos, el efecto aparece a través de mecanismos como la resequedad, el adelgazamiento cutáneo, la fotosensibilidad o la pérdida de volumen facial después de una baja de peso acelerada. Esos cambios pueden hacer que líneas y pliegues se vuelvan más visibles.

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La cuestión cobra relevancia porque varios de esos tratamientos se utilizan para problemas frecuentes, como infecciones, hipertensión, trastornos inflamatorios o enfermedades metabólicas. De acuerdo con Cleveland Clinic, ciertos fármacos pueden aumentar la sensibilidad al sol y favorecer condiciones que acentúan el envejecimiento cutáneo.

Estos efectos no aparecen de la misma manera en todas las personas ni convierten a los fármacos en una causa directa del envejecimiento cutáneo. El impacto depende del tratamiento, de la respuesta individual y del mecanismo involucrado, como la resequedad, la fotosensibilidad, el adelgazamiento o la pérdida de volumen facial.

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Antibióticos, corticoides y diuréticos, los grupos de fármacos

Infografía con ilustraciones de rostros, medicamentos, un sol, una balanza y una lupa sobre recuadros de texto explicativo.
Los antibióticos como la doxiciclina pueden volver la piel más sensible al sol y elevar el riesgo de daño cutáneo por radiación ultravioleta (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los grupos señalados por Harvard Health aparecen algunos antibióticos, como la doxiciclina. Según esa publicación, este medicamento puede volver la piel más sensible al sol, aumentar el riesgo de quemaduras y favorecer el daño cutáneo asociado a la radiación ultravioleta, uno de los factores vinculados con el envejecimiento prematuro.

Cleveland Clinic suma a esa lista ciertos diuréticos utilizados para tratar la presión arterial, que también pueden aumentar la sensibilidad de la piel a la radiación ultravioleta y favorecer cambios visibles con el tiempo.

Otro grupo a considerar es el de los corticoides tópicos. El uso prolongado, especialmente en zonas delicadas como el rostro, puede reducir el espesor de la piel y volver más visibles los vasos sanguíneos, las marcas y los pliegues.

Este adelgazamiento cutáneo explica por qué ciertos tratamientos pueden modificar la apariencia sin generar arrugas de manera directa: al perder grosor, la superficie muestra con mayor facilidad cambios que antes resultaban menos notorios.

Semaglutida, pérdida de volumen facial y los mecanismos que cambian la apariencia de la piel

Manos de una persona mayor sujetan una factura; sobre la mesa hay papeles, una calculadora, píldoras en blíster y dos frascos de medicamentos.
Algunos diuréticos indicados para la presión arterial fueron señalados por su vínculo con la fotosensibilidad y la resequedad de la piel (Imagen Ilustrativa Infobae)

La semaglutida, un medicamento utilizado para tratar la diabetes tipo 2 y, en determinadas presentaciones, para el control del peso, también aparece vinculada con cambios visibles en el rostro. En este caso, el efecto no se atribuye a que el fármaco dañe directamente la piel, sino a la pérdida de peso acelerada que puede producir en algunas personas.

Un trabajo publicado en PubMed sobre los efectos de los agonistas del receptor GLP-1 señaló que estos tratamientos pueden asociarse con pérdida de volumen facial, adelgazamiento dérmico, menor elasticidad y mayor presencia de pliegues cutáneos.

En este caso, el punto central no pasa por afirmar que el medicamento “arruga” la piel de forma directa. La explicación que surge de las fuentes se vincula con la reducción del tejido graso subcutáneo en el rostro, que cumple una función de sostén y volumen.

En tanto, la resequedad puede hacer que las líneas finas se noten más, incluso sin que exista un cambio estructural profundo en la piel. Harvard Health explicó que algunos medicamentos tienen un efecto secante capaz de alterar la textura y acentuar esas marcas.

El impacto puede ser mayor cuando se combina con factores ambientales o con cambios propios de la edad, que también reducen la capacidad de la piel para mantener hidratación y elasticidad.

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