Australia evalúa vacunas comestibles para proteger a la fauna silvestre de la gripe aviar

El equipo adaptó a la gripe aviar una tecnología oral que desarrolla desde 2019 para combatir el tumor facial del demonio de Tasmania (Imagen Ilustrativa Infobae)

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En Australia, un equipo de investigadores planteó el uso de vacunas comestibles para proteger a mamíferos carroñeros de la gripe aviar a partir de una tecnología que ya desarrolla para los demonios de Tasmania.

La propuesta apunta a responder al avance del virus H5N1 mediante cebos orales y dispensadores inteligentes, aunque los autores aclararon que todavía falta una fórmula adecuada para estos animales.

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De acuerdo con Journal of Wildlife Diseases, la idea parte de una experiencia previa con vacunas comestibles contra la rabia en Europa. Desde 1978 se distribuyeron mil millones de cebos en 30 países europeos y muchas de esas naciones ahora son consideradas libres contra esta enfermedad.

Los investigadores Andrew S. Flies y Prithul Chaturvedi sostuvieron que su enfoque podría adaptarse con rapidez para ejemplares carroñeros si se desarrolla una nueva inmunización contra la enfermedad.

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Una tecnología pensada para otra enfermedad

Investigadores de Australia propusieron vacunas comestibles para proteger a mamíferos carroñeros de la gripe aviar H5N1 mediante cebos orales y dispensadores inteligentes (Magnific)

El trabajo original no nació por la gripe aviar. El equipo lleva años desarrollando un sistema oral para combatir la enfermedad del tumor facial del demonio de Tasmania, uno de los pocos cánceres contagiosos conocidos en el mundo, de acuerdo con la publicación de Journal of General Virology.

Se transmite cuando estos ejemplares forcejean y se muerden, y presenta altas tasas de mortalidad. Según detalló The Conversation, el proyecto comenzó en 2019 con ensayos de campo para probar dispensadores de carnada y distintos tipos de alimento.

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El objetivo fue aumentar la cantidad de porciones ingeridas por demonios en estado silvestre. Durante esas pruebas también consumieron los cebos otros animales, como las zarigüeyas, quoles, pademelones y ratas.

El equipo desarrolló un dispensador inteligente activado por movimiento que reconoce al marsupial en milisegundos y entrega el bocado. Incorpora un lector de microchips que identifica al animal que tomó la dosis y registra su temperatura corporal, transmitiendo datos en tiempo real, según Ecological Solutions and Evidence.

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El riesgo para las especies carroñeras

La estrategia de vacunas comestibles contra la gripe aviar toma como antecedente la vacunación oral contra la rabia aplicada desde 1978 en 30 países de Europa (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los autores explicaron que proteger a los carroñeros resulta prioritario porque estos animales pueden recibir una gran carga viral después de alimentarse de un cadáver infectado. Esa exposición le da al patógeno más oportunidades para mutar y adaptarse a nuevos huéspedes.

Las estimaciones oficiales sugieren que hasta 10% de las especies de mamíferos de Australia enfrentan un riesgo alto o extremo por la el virus. A partir de ese panorama, los especialistas consideraron razonable concentrar estrategias de vacunación en individuos amenazados y ensayar distintos métodos de aplicación.

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El esquema podría aplicarse a aves que comen restos en tierra. El artículo mencionó a los págalos pardos, primera especie con gripe aviar detectada en el país, pero no dio detalles sobre campañas en esas aves.

Límites de la estrategia y antecedentes recientes

Los investigadores advirtieron que los mamíferos carroñeros enfrentan alto riesgo de gripe aviar porque al alimentarse de cadáveres infectados pueden recibir una gran carga viral (Imagen Ilustrativa Infobae)

La propuesta no resolvería todos los escenarios. Los investigadores advirtieron que este método no funcionaría con focas, leones marinos y otros pinnípedos porque esos animales no comen en tierra.

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También sería difícil usar dardos, como ocurre con individuos de gran tamaño, y mencionó como alternativas las inyecciones manuales o agujas colocadas en una pértiga.

En los territorios australianos, el virus tuvo recientemente un efecto dramático: la cepa H5N1 de gripe aviar alcanzó la isla Heard el año pasado, lo que provocó la muerte de más de 13.000 crías de elefante marino del sur.

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No todos sufrieron el mismo efecto: en Isla Heard se detectaron infecciones en otras seis especies de aves y mamíferos, pero la mortandad masiva solo apareció en elefantes marinos. El artículo agregó que una foca peletera murió tras una infección.

Qué falta para avanzar

Las estimaciones oficiales indican que hasta 10% de las especies de mamíferos de Australia afrontan un riesgo alto o extremo por el virus de la gripe aviar (Imagen Ilustrativa Infobae)

El país cuenta con una sola vacuna contra la gripe aviar aprobada para uso de emergencia en pequeños pingüinos y aves en cautiverio. Ese preparado usa virus inactivados y debe aplicarse por inyección, una característica que lo vuelve poco útil para dosis comestibles.

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Los autores explicaron que para este sistema sería necesario usar vectores virales vivos atenuados o modificados, ya que pueden entrar con mayor facilidad en las células del huésped y generar una respuesta inmune.

En laboratorio, el equipo ya desarrolló una inmunización que se mantiene estable dentro de los cebos y puede infectar células del tumor facial del demonio de Tasmania.

La revista científica npj Vaccines informó que, en pruebas llevadas a cabo en Estados Unidos, una novedosa vacuna que incorpora la gripe aviar en un virus humano atenuado, protegió a ratones frente a esa enfermedad y generó en el ganado bovino una respuesta inmune similar.

El desafío regulatorio

La propuesta de vacunación oral contra la gripe aviar no sería útil para focas y leones marinos, y la cepa H5N1 ya causó más de 13.000 muertes de crías de elefante marino del sur en isla Heard (Magnific)

La aprobación de nuevas vacunas para animales suele llevar años y las autoridades acostumbran exigir pautas estrictas de dosificación. Para los investigadores, ambos puntos podrían necesitar cambios si se busca responder a tiempo.

La experiencia de las dosis orales contra la rabia aparece como respaldo para esa discusión. Pese a que no siempre se sabe cuántos cebos consume cada animal silvestre, la estrategia tuvo buenos resultados.

Según una publicación de ScienceDirect, en Canadá probaron dosis mucho más altas, sin efectos adversos, y una revisión exhaustiva en Estados Unidos consideró el método seguro y eficaz.

Los especialistas advirtieron que, si se busca contar con herramientas más eficaces frente a la gripe aviar y otras enfermedades que puedan afectar a la fauna silvestre en el futuro, el desarrollo de esas alternativas debe comenzar ahora.