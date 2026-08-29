El boxeo fitness y las artes marciales lideran la tendencia de entrenamiento que combina fuerza y cardio en un mismo formato

El boxeo y las artes marciales combinan trabajo de fuerza y sistema cardiovascular en un mismo entrenamiento (Action Images via Reuters/Andrew Couldridge)

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El boxeo de fitness y las clases inspiradas en artes marciales ganan terreno en los gimnasios al mismo tiempo que HYROX —la competición que encadena ocho kilómetros de carrera con ocho estaciones de fuerza y trabajo aeróbico— alcanza 1,5 millones de participantes en la temporada 2025/26 y proyecta superar los 2,5 millones antes de que termine 2026, según datos de la propia organización recogidos por Reuters. El fenómeno refleja una demanda concreta: formatos de entrenamiento que trabajen la fuerza y el sistema cardiovascular al mismo tiempo, sin obligar a elegir entre uno y otro.

“El boxeo es uno de los deportes más completos, ya que requiere mucha coordinación y a la vez tienes trabajo de fuerza y alta intensidad. Son movimientos muy rápidos, explosivos. Además ayuda muchísimo en general a ganar confianza, autoestima, seguridad”, señaló Juan Ruiz López, entrenador personal especialista en rendimiento deportivo, en declaraciones recogidas por Vogue.

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Las clases de Body Combat —una modalidad grupal que combina movimientos de karate, taekwondo, boxeo y tai chi— y el fitboxing —una versión adaptada del boxeo al formato de clase colectiva— comparten esa combinación de trabajo cardiovascular, tonificación y técnica.

Al mantener la frecuencia cardíaca —la cantidad de latidos por minuto— elevada de forma sostenida, generan un gasto calórico alto mientras trabajan brazos, espalda, abdominales y piernas. La exigencia de concentración que requiere la técnica de cada golpe convierte estas sesiones, además, en una herramienta para reducir el estrés.

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Juan Ruiz López afirmó que el boxeo exige coordinación, fuerza, alta intensidad y movimientos explosivos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La evidencia científica sobre estos beneficios existe, aunque con matices. Una revisión sistemática con metaanálisis bayesiano —una técnica estadística que estima la probabilidad de que un efecto sea real— publicada en 2026 en el Ido Movement for Culture Journal of Martial Arts Anthropology analizó diez estudios con 536 participantes adultos y encontró mejoras probables en capacidad cardiorrespiratoria y fuerza muscular tras programas de artes marciales de al menos cuatro semanas.

Los propios autores advierten, sin embargo, que los resultados son variables y no pueden garantizarse para todos los grupos: los intervalos de confianza incluyen el cero en todos los casos, lo que significa que la evidencia es prometedora pero no concluyente.

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El auge del atleta híbrido

El crecimiento de HYROX no es un fenómeno aislado. Responde a un cambio de paradigma que lleva años gestándose: durante los años 2000, el cardio sin límites fue el modelo dominante en los gimnasios; después, el entrenamiento de fuerza lo reemplazó con argumentos respaldados por la ciencia, ya que trabajar con pesas favorece la masa muscular, la densidad ósea y el metabolismo a largo plazo.

Hoy, la evidencia apunta a que la combinación de ambos enfoques produce mejores resultados que cualquiera de los dos por separado, tanto para el rendimiento como para la salud a largo plazo.

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“Siempre defendí que debemos desarrollar de manera equilibrada todas las cualidades musculares”, sostuvo Ruiz López, quien también subrayó la importancia de no relegar el trabajo de flexibilidad, que suele quedar fuera de los planes centrados en el rendimiento.

La tendencia del atleta híbrido gana terreno con entrenamientos que integran fuerza, resistencia y flexibilidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

HYROX, que nació en Hamburgo en 2017 con 650 participantes en su primer evento, encadena ocho tramos de un kilómetro de carrera con ocho estaciones de ejercicios —empuje de trineo, remo, saltos y otros movimientos de fuerza funcional—. Su formato estandarizado, accesible para personas de distintos niveles y con una fuerte componente de comunidad, lo convirtió en el referente más visible del entrenamiento híbrido.

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Según informó Reuters en agosto de 2026, la organización aspira a que la disciplina forme parte de los Juegos Olímpicos de 2032 o 2036.

El beneficio mental

Más allá del rendimiento físico, la evidencia preliminar sobre los beneficios mentales del boxeo sin contacto es consistente. Una revisiónpublicada en American Journal of Lifestyle Medicine identificó 16 estudios en los que el boxeo no competitivo —en formato grupal y con alta intensidad intermitente— redujo síntomas de ansiedad, depresión y estrés, y mejoró el estado de ánimo, la autoestima y la concentración.

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Los autores señalan que se necesitan ensayos controlados de mayor escala para confirmar esos resultados, pero la dirección de la evidencia disponible es positiva.

El boxeo fitness suma un beneficio mental porque libera tensiones, exige enfoque técnico y refuerza la constancia (Imagen Ilustrativa Infobae)

El proceso de liberar tensiones acumuladas, la constancia que requiere perfeccionar la técnica y la percepción de un avance concreto en cada clase son los factores que los investigadores identifican como responsables de esos efectos, más allá de las calorías gastadas o los músculos trabajados.

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