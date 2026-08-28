El Gobierno oficializó el aumento de las Becas Manuel Belgrano: cuánto cobrarán los beneficiarios

Los aumentos se aplicarán a partir del mes de junio

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El Gobierno nacional resolvió actualizar el monto mensual de la beca otorgada por el Programa Nacional de Becas Estratégicas Manuel Belgrano. Las modificaciones se dieron a conocer este viernes a la madrugada y se aplicarán de manera retroactiva a partir de junio.

Por medio de la publicación de la Resolución N° 544/2026 en el Boletín Oficial, el secretario de Educación, Carlos Torrendell, oficializó la suba que se aplicará a los beneficiarios de las ayudas sociales. De esta manera, establecieron que “el monto mensual de la beca se fija en la suma de pesos ciento ochenta y siete mil cuatrocientos noventa y cinco ($187.495) a partir de la cuota correspondiente al mes de junio de 2026.

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En línea con esto, las autoridades destacaron que el objetivo es adecuar la ayuda económica destinada a estudiantes de carreras consideradas estratégicas en el marco del desarrollo productivo y social del país.

Previo a este incremento, el valor de la cuota mensual estaba fijado en $122.527. De esta manera, remarcaron que la decisión fortalecerá el acceso y la permanencia de estudiantes en el nivel superior. Asimismo, alineará los recursos financieros con los objetivos del programa y las necesidades actuales del sistema educativo nacional.

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Qué son las Becas Manuel Belgrano, quiénes pueden acceder y qué carreras cubren Las Becas Manuel Belgrano están destinadas a estudiantes regulares argentinos que cursan carreras en universidades públicas nacionales o provinciales, dentro de áreas consideradas estratégicas para el desarrollo del país. Entre las disciplinas incluidas se encuentran energía e hidrocarburos, minería y geociencias, logística e infraestructura, agroindustria y biotecnología, tecnologías de la información y control de sistemas, profesorados en áreas estratégicas, y ciencias exactas y naturales. El programa tiene como objetivo promover el ingreso, la continuidad y la graduación de estudiantes en sectores centrales para el crecimiento económico y social. Además, busca fortalecer el vínculo entre el sistema universitario público, el aparato tecnológico-productivo nacional y el mercado laboral, impulsando la formación de profesionales en campos prioritarios. PUBLICIDAD La beca tiene una duración de 12 meses y puede renovarse cada año, hasta un máximo de tres años en carreras de pregrado y de cinco años en carreras de grado. Los postulantes deben ser argentinos nativos o naturalizados, con edad límite de hasta 30 años para ingresantes y hasta 35 años para avanzados, salvo excepciones como discapacidad o crianza monoparental. Se exige la cursada presencial, a excepción de quienes acrediten alguna discapacidad. Entre los requisitos figuran no adeudar materias del nivel medio al momento de la inscripción, que el ingreso familiar mensual no supere tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM) y no estar recibiendo otros beneficios similares de programas estatales. Para este año, el programa estableció un cupo máximo de 36.000 becas. PUBLICIDAD Algunas de las carreras habilitadas para recibir la ayuda socioeducativa incluyen: Licenciatura en Seguridad en Tecnologías de la Información y Comunicaciones.

Analista de Sistemas.

Ingeniería en Telecomunicaciones.

Licenciatura en Accidentología Vial.

Licenciatura en Automatización y Control de Procesos Industriales.

Licenciatura en Gestión Ambiental.

Licenciatura en Biología.

Profesorados en Biología, Física, Matemática y Química.

Técnico en Acuicultura.

Técnico Universitario en Gestión Ambiental.

Técnico Universitario en Granja y Producción Avícola.

Técnico Universitario en Planeamiento Industrial.

Técnico Universitario en Producción Agropecuaria.

Técnico Universitario en Producción Porcina.

Licenciatura en Sistemas de Información.

Licenciatura en Higiene y Seguridad Laboral.

Licenciatura en Geografía.

Profesorado en Educación Inicial y Primaria.

Ingeniería Agronómica. Sin embargo, el programa estatal abarca un universo de carreras más extenso. Para acceder al listado completo y actualizado, los interesados pueden consultar los planes educativos y las respectivas universidades reconocidas en el sitio oficial de las becas: Becas Manuel Belgrano - Listado de carreras. PUBLICIDAD Compartir nota: