Sociedad

Un incendio forestal consumió 100 hectáreas en un solo día en Catamarca y los brigadistas trabajan por controlarlo

El foco continúa activo en una zona de montaña del departamento Andalgalá. Las condiciones climáticas complican el trabajo de brigadistas, bomberos y personal de apoyo

El fuego sigue activo en una zona serrana de Andalgalá, donde el viento y la topografía complican el operativo
El fuego sigue activo en una zona serrana de Andalgalá, donde el viento y la topografía complican el operativo
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Un incendio forestal de grandes dimensiones mantiene en alerta al oeste de la provincia de Catamarca. El foco continúa activo y afecta principalmente al sector de Alto de Las Juntas, en Aconquija, donde se ya consumió más de 100 hectáreas.

En un contexto marcado por condiciones climáticas adversas que dificultan el operativo, el fuego obligó a desplegar un trabajo por tierra ante la imposibilidad de utilizar medios aéreos.

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El foco principal se localizó en el Cerro de la Cruz, donde las llamas avanzaron sobre laderas y sectores próximos a la cumbre. También se informó sobre otro punto ígneo en El Totoral, a la altura de Las Rosas, una novedad que amplió la preocupación entre los habitantes de la zona. En ese sector, se movilizaron brigadistas para evaluar la evolución del incendio en un área cercana al río del Campo.

Brigadistas, bomberos y personal de apoyo trabajan en Aconquija para contener un incendio que ya afectó más de 100 hectáreas
Brigadistas, bomberos y personal de apoyo trabajan en Aconquija para contener un incendio que ya afectó más de 100 hectáreas

El problema central para los equipos son las condiciones meteorológicas que impiden la intervención de medios aéreos, concentrándo toda la estrategia en tareas terrestres. A esa dificultad se suma una alerta amarilla por viento Zonda en la zona, un factor que suele modificar con rapidez la dirección e intensidad de los incendios forestales y elevar el riesgo para los brigadistas y para las áreas cercanas.

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La emergencia movilizó a la Dirección de la Brigada de Lucha contra Incendios Forestales, a los Bomberos Voluntarios y agentes del municipio local. En el operativo participan más de 30 personas, que realizan tareas de combate directo y seguimiento del fuego durante toda la jornada. El despliegue se sostiene con monitoreo continuo, con especial atención a cualquier cambio en el clima para sumar recursos.

La geografía representa otra dificultad para el operativo. Se trata de un área montañosa, con pendientes y accesos complejos, una característica que limita el trabajo directo sobre algunos frentes. Esa configuración del terreno, sumada al viento y a la sequedad, obliga a sostener una vigilancia constante sobre el comportamiento del fuego.

Damián López, director de Incendios Forestales de Catamarca, explicó que “a las 23 horas recibimos la denuncia por parte del secretario de Gobierno del municipio de Aconquija sobre un incendio de grandes magnitudes”. A partir de ese aviso, comenzó un seguimiento ininterrumpido del foco durante la madrugada y, con las primeras horas del día, ingresó la primera cuadrilla al sector afectado.

Además, el fuego genera preocupación por el valor ambiental de la zona: se caracteriza por una combinación de ríos, quebradas, bosques de alisos, pastizales y sectores de yungas, un entorno natural que puede sufrir consecuencias sobre la cobertura vegetal, la fauna silvestre y los suelos de montaña. A eso se suma el posible impacto sobre cuencas hídricas, en un territorio donde la vegetación cumple un papel clave para la retención de agua y la protección del suelo.

Hasta el momento, no se informó de manera oficial cuál fue la causa del fuego. Esa definición quedará sujeta a peritajes y relevamientos posteriores, una vez que las condiciones de seguridad permitan un acceso más amplio a los sectores comprometidos.

El incendio de Aconquija no aparece como un hecho aislado dentro del panorama provincial. Durante la misma jornada, la Brigada intervino en otros cuatro incendios forestales en forma simultánea: tres en el departamento Capital y uno en Valle Viejo. En esos casos también hubo participación articulada con Bomberos de la Policía y efectivos de la Policía de la Provincia para atender los distintos focos.

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