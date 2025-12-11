Ciencia

Cuánto tiempo se puede tomar antidepresivos y cuál es la mejor forma de dejarlos, según la ciencia

Los psicofármacos encabezan la lista de medicamentos más consumidos y suelen recetarse durante largos periodos. Un estudio publicado en The Lancet Psychiatry reveló la única estrategia respaldada para suspenderlos con seguridad y evitar recaídas

Guardar
Más del 11% de los
Más del 11% de los adultos en Estados Unidos toma antidepresivos de forma regular, según los últimos datos epidemiológicos (Freepik)

El mayor metaanálisis realizado hasta la fecha sobre la retirada de antidepresivos concluyó que la única estrategia eficaz y segura para dejar estos medicamentos consiste en reducir la dosis de forma lenta y progresiva, acompañada de apoyo psicológico.

Según el estudio publicado en The Lancet Psychiatry, esta combinación reduce el riesgo de recaída en depresión o ansiedad de manera similar a continuar el tratamiento farmacológico, lo que representa un avance importante para millones de personas que toman antidepresivos en todo el mundo.

La evidencia científica disponible indica que los antidepresivos deben mantenerse durante un periodo de consolidación tras la remisión de los síntomas, y la decisión de suspenderlos debe ser individualizada y supervisada por un profesional de la salud mental. No existe un plazo máximo para todos; pacientes con antecedentes de episodios prolongados o graves suelen requerir tratamientos más extensos.

Resultados del estudio y estrategias comparadas

Los especialistas recomiendan mantener el
Los especialistas recomiendan mantener el tratamiento antidepresivo al menos durante cuatro a nueve meses tras la remisión de los síntomas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El análisis, liderado por Giovanni Ostuzzi de la Universidad de Verona, Italia, revisó 76 ensayos controlados con más de 17.000 participantes.

Los resultados demuestran que la retirada lenta —definida como una reducción de la dosis durante más de cuatro semanas— junto a apoyo psicológico previene la recaída en el año siguiente en una proporción equiparable a quienes mantienen el tratamiento.

En cambio, la interrupción abrupta o la reducción rápida, de cuatro semanas o menos, se asociaron con tasas mayores de recaída.

Jonathan Henssler, del hospital Charité de Berlín, subrayó que “el apoyo psicológico o la psicoterapia complementaria resultó mejor para todas las diferentes estrategias farmacológicas”, según declaró en un artículo que acompaña a publicación.

Destacó la necesidad de integrar intervenciones psicológicas durante el proceso de desprescripción. El metaanálisis respalda que la combinación de reducción gradual y apoyo psicológico supera a la interrupción abrupta o rápida, tanto en prevención de recaídas como en tolerabilidad.

Guías clínicas y criterios para la desprescripción

Reducir la dosis de forma
Reducir la dosis de forma progresiva y bajo supervisión médica es la estrategia más segura para dejar estos medicamentos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las guías clínicas internacionales recomiendan mantener el tratamiento antidepresivo durante un periodo de consolidación tras la remisión de los síntomas, considerando la retirada solo después de ese periodo.

Esta decisión debe ser individualizada y siempre supervisada por un profesional, teniendo en cuenta factores como la duración y gravedad de la enfermedad, número de episodios previos y respuesta al medicamento.

El Dr. Jonathan E. Alpert, jefe de psiquiatría en Montefiore Einstein de Nueva York, explicó a The New York Times que las personas con antecedentes de episodios depresivos prolongados o graves suelen requerir un tratamiento más extenso.

Además, indicó que abandonar la medicación antes de tiempo puede aumentar el riesgo de recaída. La reducción paulatina de la dosis junto a apoyo psicológico es la estrategia recomendada por consenso entre expertos y sociedades profesionales.

Riesgos de la retirada abrupta y efectos secundarios asociados

La retirada abrupta de los
La retirada abrupta de los antidepresivos eleva considerablemente el riesgo de recaída y síntomas de abstinencia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Suspender los antidepresivos de manera repentina puede provocar síntomas de abstinencia, como mareos, fatiga y sensaciones eléctricas en la cabeza, según los especialistas. Se estima que una de cada seis personas experimenta efectos adversos al dejar el medicamento; en algunos casos, los síntomas resultan tan intensos que dificultan el proceso de abandono. La reducción progresiva de la dosis ayuda a minimizar estos riesgos.

Por otro lado, el uso prolongado de antidepresivos tampoco está exento de efectos secundarios. Al respecto, los expertos destacan que la disfunción sexual y la menor capacidad de expresar sentimientos son frecuentes, sumados a riesgos como aumento de peso, alteraciones de la presión arterial o el colesterol, y, en algunos casos, mayor riesgo de problemas cardíacos. No obstante, los expertos insisten en que los beneficios del tratamiento superan los riesgos en pacientes con diagnóstico confirmado de depresión.

Acceso desigual al apoyo psicológico

El apoyo psicológico durante la
El apoyo psicológico durante la reducción gradual del tratamiento disminuye la posibilidad de recaídas a niveles similares a los de continuar con el fármaco (Freepik)

A pesar de la evidencia sobre la eficacia del apoyo psicológico, su acceso es limitado, especialmente en los sistemas públicos de salud.

En España, el 30% de quienes buscan ayuda por salud mental acuden a la sanidad privada y el 22% de los pacientes atendidos en la sanidad pública espera hasta dos meses para ser vistos por un especialista, según datos nacionales.

Gerard Anmella, psiquiatra del Hospital Clínic de Barcelona, advirtió que “ofrecer apoyo psicológico breve de forma sistemática durante la discontinuación es un reto debido a limitaciones económicas y de personal”. Esta dificultad se repite en otros países, donde la falta de recursos obstaculiza la implementación de la estrategia recomendada.

Crece el consumo de antidepresivos

Cerca del 40% de los
Cerca del 40% de los usuarios consume antidepresivos durante cinco años o más; el 22% lo hace de manera indefinida (Imagen ilustrativa Infobae)

El uso de antidepresivos es generalizado: alrededor del 11% de los adultos en Estados Unidos los consume, y en Europa las cifras son similares.

El 40% de los pacientes toma antidepresivos durante cinco años o más y el 22% lo hace de manera indefinida. El estudio detalla que la edad media de los participantes fue de 45 años, el 67,5% eran mujeres y el 88% personas blancas, con un seguimiento medio de 46 semanas.

La mayoría de los ensayos incluyó a personas con trastorno depresivo mayor, aunque también se analizaron casos de ansiedad.

Recomendaciones finales para la retirada

Las guías clínicas internacionales insisten
Las guías clínicas internacionales insisten en adaptar la duración y la retirada del tratamiento a cada paciente y situación clínica (Imagen Ilustrativa Infobae)

La decisión de abandonar los antidepresivos debe basarse en una evaluación individualizada y en la disponibilidad de apoyo psicológico, factores considerados esenciales por los expertos para reducir el riesgo de recaída y mejorar la calidad de vida.

Las recomendaciones actuales apuntan a que la retirada gradual junto a intervenciones psicológicas estructuradas representa el estándar más seguro y eficaz para quienes buscan suspender el tratamiento.

Las nuevas evidencias destacan la necesidad de que las guías clínicas impulsen estrategias de desprescripción adaptadas a cada persona, priorizando la reducción progresiva de la dosis y el acompañamiento psicológico como elementos centrales del proceso.

Temas Relacionados

Retirada de antidepresivosApoyo psicológicoDepresiónTrastorno depresivo mayorAntidepresivosSalud mentalTerapia psicológica

Últimas Noticias

Descubren que una dieta que imita el ayuno podría ser aliada contra el cáncer de mama

Es una estrategia desarrollada por investigadores de Países Bajos, Italia y España. Los experimentos en ratones y en un grupo limitado de pacientes mostraron que reducir azúcares y proteínas en la alimentación ayuda a retrasar el avance de un tipo de tumores

Descubren que una dieta que

El mayor análisis genómico de enfermedades psiquiátricas identificó mutaciones similares en 14 trastornos

Un consorcio científico detectó regiones cromosómicas en común y similitudes biológicas entre enfermedades como depresión, esquizofrenia y adicciones. Los resultados podrían impulsar nuevos criterios para el diagnóstico y el tratamiento

El mayor análisis genómico de

El Gobierno lanzó su hoja de ruta espacial para competir en el nuevo escenario global

Presentó las “Bases para el Desarrollo Espacial Argentino”, que redefine la estrategia nacional de acceso al espacio, con mayor articulación científica y un plan para la formación de astronautas

El Gobierno lanzó su hoja

Brote de gripe H3N2 en Europa: cómo actúa la variante K y qué pronostican los expertos para América Latina

Especialistas consultadas por Infobae advirtieron sobre el alto nivel de contagiosidad del virus y remarcaron la importancia de la vacunación. Las proyecciones para el próximo invierno en el hemisferio sur

Brote de gripe H3N2 en

Embolización arterial: cómo es la innovadora técnica que alivia el dolor crónico por la artrosis de rodilla

Un procedimiento mínimamente invasivo, que se comenzó a practicar en el mundo hace pocos años, ofrece alivio sostenido a quienes no responden a terapias convencionales. El especialista en intervencionismo vascular Hernán Bertoni dio detalles a Infobae acerca de cómo actúa este método

Embolización arterial: cómo es la
DEPORTES
Histórica suspensión por 20 años

Histórica suspensión por 20 años a un tenista acusado de corrupción y arreglo de partidos: “Sindicato criminal”

Qué declaró el hermano de Manu Ginóbili por el derrumbe que causó 13 muertos durante un temporal en Bahía Blanca

La reacción de Lamine Yamal tras ser sustituido en el último partido del Barcelona y la sentencia del entrenador en rueda de prensa

Supo competir en los Juegos Olímpicos y ahora es uno de los 10 prófugos más buscados por el FBI: “El Pablo Escobar moderno”

Las reacciones de Messi durante la final de la MLS que filmaron con la “Ref Cam” que llevó el árbitro

TELESHOW
Eugenia Tobal se refirió a

Eugenia Tobal se refirió a Germán Martitegui tras salir de Masterchef: “Son mejores las críticas constructivas”

La confusión de Wanda Nara y el momento más desopilante en MasterChef Celebrity: “No lo puedo creer”

Así es la miniserie de los 4 ex Gran Hermano que desató críticas, memes y polémica

The New York Times eligió dos producciones argentinas entre sus series favoritas del 2025

El día libre de Shakira en medio de sus shows en Buenos Aires: cine con sus hijos y el saludo a los fans

INFOBAE AMÉRICA

El primer ministro de Bulgaria

El primer ministro de Bulgaria presentó la dimisión de su Gobierno tras las protestas masivas

El presidente Zelensky convocó una reunión urgente con aliados para discutir la paz

Angustioso rescate en el Parque Nacional Arches: un excursionista quedó atrapado en arenas movedizas

El canto alpino del yodel, patrimonio inmaterial de la Unesco

Más de 400 civiles murieron en la ofensiva del M23 en el este de Congo