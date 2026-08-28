Salud

El ajedrez como terapia complementaria: estudios revelan mejoras en atención, memoria y bienestar

Investigaciones del Instituto Central de Salud Mental de Alemania observaron efectos positivos en funciones cognitivas y en el estado psicológico de adultos con consumo problemático de alcohol y adolescentes bajo atención psiquiátrica tras una intervención basada en este juego

Vista aérea de un tablero de ajedrez con piezas blancas y negras en juego, un cronómetro digital con tiempos 0:17 y 2:45, y las manos de dos jugadores.
El programa se centra en atención, memoria de trabajo, planificación y otras funciones ejecutivas (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El uso del ajedrez como terapia complementaria ha demostrado beneficios en atención, memoria y bienestar psicológico en adultos en rehabilitación por consumo de alcohol y en adolescentes en tratamiento psiquiátrico, según dos estudios piloto realizados por el Instituto Central de Salud Mental de Alemania.

Los resultados fueron publicados en las revistas especializadas Neuropsychological Rehabilitation y Clinical Child Psychology and Psychiatry.

El Instituto Central de Salud Mental (CIMH) de Alemania condujo dos investigaciones que exploraron el impacto de incorporar entrenamiento cognitivo basado en ajedrez como complemento a los tratamientos tradicionales en dos grupos distintos: adultos en rehabilitación por dependencia de alcohol y adolescentes en psiquiatría infantil y juvenil.

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Infografía con una ilustración de personas jugando al ajedrez, gráficos, íconos explicativos, datos numéricos y el logotipo de Infobae.
El ajedrez funciona como entrenamiento cognitivo complementario en rehabilitación por consumo de alcohol y en psiquiatría infantil y juvenil (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según reportó Neuropsychological Rehabilitation, los programas no exigieron conocimientos previos del juego ni incluyeron partidas tradicionales, sino que plantearon ejercicios específicos para estimular funciones cognitivas como la atención, la memoria de trabajo y la planificación.

Sabine Vollstädt-Klein, responsable del grupo de investigación en la clínica de conducta adictiva y medicina de las adicciones del CIMH, señaló a Neuropsychological Rehabilitation: “Nuestro objetivo es desarrollar programas terapéuticos relevantes para la vida cotidiana y que complementen de manera eficaz los tratamientos existentes. El ajedrez ofrece oportunidades interesantes en ese sentido porque activa al mismo tiempo múltiples funciones cognitivas”.

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El primer estudio, publicado en Neuropsychological Rehabilitation, evaluó a 51 adultos entre 24 y 62 años con diagnóstico de trastorno por consumo de alcohol.

Cinco jóvenes y una mujer adulta están sentados a una mesa redonda con tableros de ajedrez, fichas coloridas y fichas de actividades.
Un estudio con 51 adultos reporta una mejora modesta en la atención sostenida tras seis semanas de sesiones (Imagen Ilustrativa Infobae)

De este grupo, 32 participantes recibieron el entrenamiento basado en ajedrez y 19 formaron parte del grupo de control. Durante seis semanas, los integrantes del grupo experimental asistieron a sesiones de 90 minutos dos veces por semana, sumadas a su tratamiento habitual.

Los resultados mostraron una mejora modesta en la atención sostenida. En la prueba d2-R, el grupo con entrenamiento obtuvo una media ajustada de 130,82 puntos, mientras que el grupo de control alcanzó 122,57, lo que representa una diferencia media de 8,26 puntos.

Además, la satisfacción general con la vida aumentó al finalizar la intervención, aunque ese efecto no persistió en el seguimiento a tres meses.

De acuerdo con Neuropsychological Rehabilitation, no se observaron diferencias significativas en craving, estado de ánimo, abstinencia de corto plazo ni flexibilidad cognitiva. Las tasas de abstinencia fueron de 62,5% en el grupo con ajedrez y 57,9% en el de control, sin diferencias relevantes en el riesgo de recaída o abandono.

Cuatro científicos con batas blancas observan pantallas con escaneos cerebrales y gráficos de datos en un laboratorio.
El Instituto Central de Salud Mental de Alemania evalúa ejercicios inspirados en el ajedrez sin exigir conocimientos previos del juego (Imagen Ilustrativa Infobae)

La aceptación del programa fue alta: entre los 25 participantes evaluados, la disposición a recomendar la intervención a un amigo subió de 7,52 sobre 10 antes de comenzar a 8,56 al finalizar y a 8,92 tres meses después.

Efectos en adolescentes: memoria de trabajo y bienestar emocional

El segundo estudio, publicado en Clinical Child Psychology and Psychiatry, se enfocó en 33 adolescentes (entre 13 y 17 años) atendidos en psiquiatría infantil y juvenil, 82% de ellos mujeres. El grupo experimental contó con 19 pacientes, mientras que el grupo de control reunió a 14.

El programa se estructuró en seis sesiones presenciales, una por semana, de 90 minutos cada una, junto con el tratamiento multidisciplinario habitual. La intervención se inspiró en el programa The King’s Plan for Kids, adaptado para adolescentes.

Una mujer adulta de pie habla con un joven adolescente sentado que sostiene un medidor de glucosa en un escritorio. Hay otros alumnos sentados al fondo de un aula.
Los autores consideran los hallazgos preliminares y plantean ensayos más amplios para definir perfiles de mayor beneficio e integración clínica (Imagen Ilustrativa Infobae)

En este caso, el mayor impacto se observó en la mejora de la memoria de trabajo. El grupo que recibió el entrenamiento disminuyó los tiempos de reacción en la prueba n-back de alta carga cognitiva, con un valor de p de .016 y un tamaño del efecto de 0,79.

El bienestar psicológico también aumentó entre los adolescentes del grupo experimental y descendió entre los del grupo de control, con una diferencia significativa: p = .035 y tamaño del efecto de 0,67.

No se detectaron mejoras estadísticamente significativas en flexibilidad cognitiva, control inhibitorio ni atención sostenida. Según Clinical Child Psychology and Psychiatry, los adolescentes asistieron en promedio a 4,65 sesiones, y tres de ellos participaron voluntariamente en una séptima sesión tras la segunda evaluación.

Un complemento, no un sustituto

Un adulto, un adolescente y una terapeuta observan un tablero de ajedrez adaptado junto a una pizarra con gráficos de atención y memoria.
En adolescentes no aparecen mejoras estadísticamente significativas en control inhibitorio, flexibilidad cognitiva ni atención sostenida (Imagen Ilustrativa Infobae)

En ambas investigaciones, el ajedrez se aplicó como complemento y no como sustituto de los tratamientos estándar. Vollstädt-Klein explicó a Neuropsychological Rehabilitation: “Nuestro objetivo no es reemplazar las terapias establecidas con entrenamiento basado en ajedrez. Como opción accesible y práctica, puede servir como un complemento útil”.

Los autores de ambos estudios comparten la hipótesis de que reforzar funciones cognitivas deterioradas en distintos trastornos psiquiátricos puede facilitar la vida cotidiana y mejorar el aprovechamiento de la psicoterapia.

Según Neuropsychological Rehabilitation, entre el 50% y el 70% de las personas con trastorno por consumo de alcohol presentan déficits neurocognitivos frente a controles sanos.

Una pareja y una mujer sentadas en una habitación con una mesa baja, dos tazas, una caja de pañuelos y plantas.
En adultos no se observan diferencias significativas en craving, estado de ánimo ni flexibilidad cognitiva frente al grupo de control (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los resultados son considerados preliminares y provienen de estudios piloto con muestras pequeñas y asignación cuasialeatoria.

De acuerdo con Neuropsychological Rehabilitation, el siguiente paso será realizar ensayos más amplios para determinar en qué perfiles de pacientes el ajedrez ofrece mayores beneficios y cómo integrar este tipo de entrenamiento en los abordajes terapéuticos actuales.

El interés creciente por intervenciones complementarias refleja una tendencia a diversificar los recursos en salud mental y adicciones.

Si los resultados se confirman en investigaciones futuras, el ajedrez terapéutico podría sumarse a los componentes de los tratamientos psiquiátricos modernos, ampliando el repertorio de herramientas disponibles para profesionales y pacientes en todo el mundo.

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