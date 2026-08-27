Cirujanos de Londres realizaron la primera operación cerebral asistida por inteligencia artificial

Neurocirujanos del Hospital Nacional de Neurología y Neurocirugía extirparon un tumor cerca de la glándula pituitaria con apoyo de un software que resaltó nervios y vasos en tiempo real (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Neurocirujanos del Hospital Nacional de Neurología y Neurocirugía (NHNN), en Londres, realizaron la primera operación cerebral exitosa asistida por inteligencia artificial de la historia, según confirmaron autoridades sanitarias el pasado jueves. La intervención preservó la visión de un hombre de 48 años al que el tumor le hubiera causado ceguera permanente.

De acuerdo con el medio británico The Guardian, la cirugía se practicó en mayo en el NHNN, parte del University College London Hospitals NHS Foundation Trust, pero los detalles permanecieron bajo reserva mientras el paciente, Rhys Hibbert, completaba su recuperación. El hospital fue fundado en 1859 y es considerado el primer centro neuroquirúrgico del mundo.

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Una operación de milímetros

El Hospital Nacional de Neurología de Londres realiza la primera cirugía cerebral asistida por inteligencia artificial para extirpar un tumor de 11 milímetros y preservar la visión del paciente (Imagen Ilustrativa Infobae)

El tumor de Hibbert medía 11 milímetros (0,4 pulgadas) y estaba ubicado sobre su glándula pituitaria, una zona del cerebro donde los nervios ópticos y los vasos sanguíneos convergen en un espacio sumamente reducido. La glándula pituitaria regula funciones hormonales esenciales del organismo, lo que añade complejidad a cualquier intervención en esa área. Las autoridades sanitarias advirtieron que “equivocarse un milímetro puede marcar una diferencia crítica”, con consecuencias que van desde la ceguera hasta un derrame cerebral o la muerte.

Durante la intervención, el sistema de IA procesó en tiempo real las imágenes captadas por la cámara quirúrgica. El software identificó y codificó con colores las estructuras anatómicas clave —nervios, vasos sanguíneos y tejidos sensibles— para orientar a los cirujanos, quienes mantuvieron el control total del procedimiento. Antes de esta operación, la tecnología se empleaba exclusivamente como herramienta de investigación dentro del propio hospital.

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La doctora Sophia Bano, profesora asociada en robótica e inteligencia artificial del University College London (UCL) y directora técnica del sistema, explicó a The Guardian que la herramienta fue entrenada con cientos de videos de cirugías previas. “Está diseñado para reconocer anatomía crítica, instrumentos quirúrgicos e interacciones con los tejidos en tiempo real, apoyando al cirujano durante procedimientos de alta delicadeza”, declaró. La especialista precisó que ese volumen de exposición a casos quirúrgicos tomaría muchos años en acumularse mediante la práctica clínica convencional.

Del diagnóstico a la recuperación

Rhys Hibbert junto al neurocirujano Hani Marcus, fue el primer paciente al que se le extirpó con éxito un tumor cerebral mediante una operación asistida por IA - (Fotografía: UCLH/PA Media)

Hibbert, oriundo de Bedfordshire, recibió su diagnóstico en 2024. Desde entonces presentó un desequilibrio hormonal severo y una pérdida de visión progresiva que, de no mediar una intervención quirúrgica, lo hubiera dejado ciego de forma permanente, según precisaron las autoridades sanitarias. El cuadro clínico se manejó inicialmente sin cirugía, pero el agravamiento sostenido de los síntomas llevó al equipo médico a optar por la operación.

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Al despertar de la anestesia, el paciente notó una mejoría inmediata. “Cuando volví en mí… podía ver todo con claridad en la habitación”, declaró en declaraciones recogidas por el medio británco. En menos de una semana caminaba sin asistencia ni anteojos, y poco después retomó su trabajo como gerente de atención al cliente.

“Siento que tengo una vista panorámica de 360 grados de todo lo que me rodea”, afirmó el paciente, también señaló que el NHNN era el lugar indicado para protagonizar este hito médico, dado su lugar en la historia de la neurocirugía mundial.

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Financiamiento y perspectivas

El programa analizó las imágenes de la cámara quirúrgica y codificó tejidos sensibles en tiempo real para orientar a los cirujanos en una zona de milímetros junto a la glándula pituitaria (Imagen Ilustrativa Infobae)

La operación contó con el financiamiento del Instituto Nacional de Investigación en Salud y Atención (NIHR) en el marco de un ensayo clínico. El profesor Mike Lewis, director científico de innovación del NIHR, calificó la intervención de “cirugía pionera” y subrayó el potencial de la inteligencia artificial avanzada para mejorar la atención a los pacientes, según consignó The Guardian.

El ensayo clínico permanece abierto para evaluar los resultados de la tecnología en futuros procedimientos y determinar el alcance de su aplicación en otras especialidades quirúrgicas. Los investigadores del UCL prevén que, de validarse los datos, el sistema podría extenderse a otros hospitales del sistema de salud pública británico en los próximos años.

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