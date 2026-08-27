Política

Senado, en vivo: comenzó la sesión que busca aprobar pliegos judiciales y convenios internacionales

El oficialismo dio guiños a sus aliados para activar el recinto y dejar atrás la derrota con la Ley de Tierras. Se estima que la oposición planteará algunas cuestiones de privilegio

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El Senado retoma la actividad parlamentaria con una sesión dedicada a la aprobación de 67 pliegos judiciales y cinco convenios internacionales. Entre los expedientes destacados figuran las propuestas de los magistrados Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola para la Cámara Federal, en el marco de una jornada presidida por la vicepresidenta Victoria Villarruel.

La agenda incluye acuerdos sobre traslado de personas sentenciadas con Ucrania, extradición con Chile, cooperación jurídica, libre comercio con países de la AELC y temas vinculados al Mercosur. Además, se prevé el tratamiento de proyectos para declarar fiestas nacionales y homenajes, en una sesión que marca el regreso del cuerpo tras tres semanas sin actividad.

14:24 hsHoy

El Bloque Independecia adelantó que pedirá que se trate el endeudamiento familiar

La senadora tucumana Beatriz Ávila (Bloque Independencia) dijo que el Senado comience a debatir la problemática del endeudamiento familiar, señalando que “se está hablando de siete millones de argentinos que tienen problemas con deudas, con deudas que tienen que ver con la tarjeta de crédito, con comida, no con televisores del mundial, en absoluto”. La legisladora planteó que “tenemos que empezar a debatirlo y poner sobre la mesa temas que impactan a toda la comunidad”.

Ávila resaltó que “el Estado tiene los resortes nacionales con las instituciones financieras” y advirtió que “los argentinos están endeudados con cosas que tienen que ver con la comida, con la educación, con la salud, y tenemos que lograr una solución, tener una empatía”. También remarcó: “En algunas cosas la macro está funcionando, pero en otras cosas, en la micro, no, y tenemos que abocarnos a ello”.

14:24 hsHoy

Comenzó la sesión que busca aprobar pliegos judiciales y convenios internacionales

14:21 hsHoy

La senadora Moisés destacó el consenso y el trabajo previo en comisiones

La senadora Carolina Moisés (Convicción Federal) resaltó que, además de los cinco convenios internacionales previstos en la agenda, la jornada incluye proyectos puntuales como la declaración de Bernabé Aráoz como héroe nacional. Moisés subrayó la importancia de reivindicar figuras históricas del norte argentino y anticipó que la sesión transcurrirá en un clima de acuerdo.

Según la legisladora, el tratamiento ágil y sin mayores debates en el recinto es resultado del trabajo realizado en las comisiones, donde se discutieron y modificaron los temas más relevantes antes de llegar al pleno.

14:17 hsHoy

Se espera una sesión de entre cinco y seis horas

La sesión del Senado se extenderá entre cinco y seis horas y seguirá un orden preestablecido que inicia con el tratamiento de cuestiones de privilegio. Posteriormente, el cuerpo avanzará con el ingreso y la aprobación de 67 pliegos judiciales, entre ellos los de Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola para la Cámara Federal.

Luego de los pliegos, el debate continuará con la consideración de cinco acuerdos internacionales, que abordan temas de cooperación jurídica, traslado de personas sentenciadas y comercio exterior. La jornada cerrará con la lectura de comunicaciones, completando así el temario previsto para el regreso de la actividad parlamentaria.

14:01 hsHoy

El Senado sesiona para aprobar pliegos judiciales y convenios internacionales

La reunión está citada para las 11. Se prevén cuestiones de privilegio desde la oposición. Guiños del oficialismo hacia aliados con proyectos menores y promesas sustanciosas de cara a la próxima semana en diversas comisiones para evitar un bloqueo de la Cámara alta

El pleno de la Cámara alta volverá a sesionar luego de tres semanas (Fotos: Prensa Senado)
El pleno de la Cámara alta volverá a sesionar luego de tres semanas (Fotos: Prensa Senado)

El pleno del Senado sesionará desde las 11 de hoy para aprobar 67 pliegos judiciales, entre los que se hallan las propuestas de los actuales magistrados Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola para la estratégica Cámara Federal y cinco convenios internacionales, entre otros asuntos. De no mediar inconvenientes, el convite será comandado por la vicepresidenta y titular del Cuerpo, Victoria Villarruel.

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