Senado, en vivo: comenzó la sesión que busca aprobar pliegos judiciales y convenios internacionales

El Senado retoma la actividad parlamentaria con una sesión dedicada a la aprobación de 67 pliegos judiciales y cinco convenios internacionales. Entre los expedientes destacados figuran las propuestas de los magistrados Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola para la Cámara Federal, en el marco de una jornada presidida por la vicepresidenta Victoria Villarruel.

La agenda incluye acuerdos sobre traslado de personas sentenciadas con Ucrania, extradición con Chile, cooperación jurídica, libre comercio con países de la AELC y temas vinculados al Mercosur. Además, se prevé el tratamiento de proyectos para declarar fiestas nacionales y homenajes, en una sesión que marca el regreso del cuerpo tras tres semanas sin actividad.