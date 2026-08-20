Menos tráfico, pulmones más desarrollados: la zona de emisiones ultrabajas de Londres impulsó el crecimiento en los niños

Un seguimiento de más de 3.400 escolares de seis a nueve años comparó el centro de la capital británica con Luton durante cinco años y halló que, con menos dióxido de nitrógeno, mejoró el desarrollo respiratorio (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un nuevo estudio reveló que los pulmones de los niños que viven en el centro de Londres crecen más rápido desde que la ciudad redujo los niveles de contaminación del tráfico. La investigación, publicada en The Lancet Public Health, fue realizada por científicos de la Universidad Queen Mary de Londres y marca la primera vez que se demuestra una asociación directa entre una zona de aire limpio y una mejora en el desarrollo pulmonar infantil, informó Euronews.

El trabajo siguió a más de 3.400 niños de entre seis y nueve años a lo largo de varios años. Los investigadores aprovecharon la puesta en marcha de la zona de emisiones ultrabajas (ULEZ, por sus siglas en inglés) como un “experimento natural”: compararon a los menores del centro de la capital británica con un grupo similar en Luton, ciudad al norte de Londres donde no existe ninguna restricción de ese tipo.

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Cómo midieron el impacto

Una ilustración compara el impacto de la contaminación en los pulmones infantiles de Londres y la mejora de su salud respiratoria tras la implementación de la zona ULEZ (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada año, el equipo aplicó una prueba respiratoria para cuantificar cuánto aire podían espirar con fuerza los niños en un segundo, un indicador estándar de la función pulmonar. Antes de la introducción de la ULEZ, los menores del centro de la metrópolis presentaban un crecimiento pulmonar más lento en comparación con los de Luton.

Esa tendencia comenzó a revertirse en un plazo de cinco años. Los niveles de dióxido de nitrógeno (NO₂), un contaminante vinculado directamente a los gases de escape vehiculares, cayeron alrededor de 3,8 microgramos por metro cúbico al año en la capital, frente a 1,8 en Luton. La reducción fue más del doble en el centro de la ciudad, según detalló Euronews.

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A medida que bajó la contaminación, la función pulmonar de los niños de la capital aumentó un promedio de 233 mililitros por año, frente a 223 mililitros en Luton. Tras cuatro años de seguimiento, la brecha entre ambos grupos desapareció: los menores londinenses habían alcanzado a los del grupo de control.

Menos niños con la función pulmonar reducida

Científicos de la Universidad Queen Mary de Londres analizaron un “experimento natural” tras la zona de emisiones ultrabajas y observaron que, en cinco años, los niños del centro alcanzaron a un grupo similar sin restricciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los resultados tienen implicaciones concretas para la salud pública. Los niños cuyos pulmones no se desarrollan por completo enfrentan un mayor riesgo de padecer asma y otras enfermedades respiratorias en etapas posteriores de la vida.

En el centro de Londres, la proporción de menores con la función pulmonar por debajo de los valores normales cayó del 14 % al 9 % a medida que descendieron los niveles de contaminación. Ese dato, recogido por el portal de noticias, ilustra el alcance concreto que puede tener una política de calidad del aire sobre la salud de la población más joven.

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Los investigadores subrayan que este es el primer estudio en demostrar que mejorar la calidad del aire mediante una zona de emisiones restringidas se asocia a un crecimiento pulmonar más acelerado en niños. El hallazgo constituye un antecedente concreto para otras ciudades que evalúen políticas similares.

La ULEZ: expansión y polémica

Antes de la zona de emisiones ultrabajas, los niños del centro mostraban un crecimiento respiratorio más lento que los de Luton; tras cuatro años de seguimiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

La zona de emisiones ultrabajas en la capital británica restringe o grava a los conductores de vehículos más contaminantes para fomentar el transporte más limpio. Desde su implementación inicial en el centro, la ULEZ se amplió al interior de la ciudad en octubre de 2021 y a todos los distritos londinenses en agosto de 2023.

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Esa última expansión generó resistencia: varios ayuntamientos de la ciudad la impugnaron ante los tribunales. El Tribunal Superior dictaminó que la medida podía seguir adelante. Además, la Policía Metropolitana informó que numerosas cámaras del sistema fueron vandalizadas o robadas durante el período de controversia.

La zona cubre hoy la totalidad de los 33 distritos de la ciudad y representa uno de los esquemas de restricción vehicular por calidad del aire más amplios del mundo.