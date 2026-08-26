Crimen y Justicia

Detuvieron a un hombre por el ataque a tiros a tres adolescentes en José C. Paz

La Policía bonaerense apresó al sospechoso de 40 años y le secuestró una pistola Beretta calibre 9 milímetros con municiones

Imagen dividida que muestra a un hombre custodiado por un agente policial y una mesa con una pistola, cartuchos y un teléfono móvil
Efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires detienen a un hombre en José C. Paz y secuestran un arma de fuego, municiones y un teléfono celular.
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Un hombre de 40 años, identificado como Adrián Alejandro Almada, fue detenido este martes por la tarde, tras un allanamiento en el partido de José C. Paz, acusado de balear a tres adolescentes, indicaron fuentes policiales a Infobae.

En el operativo, que derivó en la aprehensión del imputado por homicidio en grado de tentativa, los agentes también secuestraron una pistola Beretta calibre 9 milímetros junto con 10 municiones calibre 9 milímetros y 3 municiones calibre .22. Por último, incautaron un celular.

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El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la DDI San Martín y la Subdelegación José C. Paz, con intervención de la UFI N°20 y el Juzgado de Garantías N°6 del Departamento Judicial San Martín.

El hecho que originó la investigación ocurrió el 9 de agosto de 2026, cerca de las 21:20, en la intersección del Pasaje Gilli y la calle Doctor Francisco J. Muñiz, cuando agentes del Comando Patrulla José C. Paz llegaron al lugar tras un llamado al 911 que reportaba un enfrentamiento armado entre varios hombres.

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Al arribar, los efectivos encontraron a las víctimas con heridas de bala: T.L., de 16 años, con una herida en el lateral izquierdo de la cabeza; B.M., de 18 años, con una herida en la cadera derecha; y L.A., de 15 años, con una herida en el lateral derecho de la cabeza.

Según las fuentes, las tres víctimas relataron a los policías que un grupo de hombres con quienes mantenían un conflicto previo llegó al lugar a bordo de varias motocicletas.

Al menos dos de ellos portaban armas de fuego y efectuaron múltiples disparos. El SAME trasladó a los heridos al hospital local, donde fueron atendidos en el sector de observación. Poco después, las autoridades sanitarias informaron que los tres se encontraban fuera de peligro, destacaron las fuentes consultadas por este medio.

En el lugar intervino la policía científica de San Miguel, que secuestró seis vainas servidas calibre 9 milímetros y un proyectil del mismo calibre. Durante la atención médica, uno de los heridos, reconoció a dos hombres que se encontraban en el sector hospitalario como partícipes del ataque y los señaló ante los efectivos presentes.

La investigación avanzó con rapidez. El 12 de agosto, la DDI San Martín realizó cuatro allanamientos que permitieron detener a Ereic Javier Glennon, de 22 años, identificado como uno de los autores del hecho.

El Grupo Operativo (GO) de la Subdelegación José C. Paz continuó con las tareas investigativas e identificó a Almada como otro de los partícipes, a la vez que estableció los lugares donde residía y frecuentaba.

Con esa información, el Ministerio Público Fiscal solicitó dos nuevas órdenes de allanamiento, que fueron concedidas por el Juzgado de Garantías N°6.

Almada quedó alojado en una dependencia policial a la espera de ser indagado en la fiscalía, a la que debía ser trasladado la mañana de este miércoles.

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