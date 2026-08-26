El Salvador

El equipo salvadoreño C.D. FAS pierde 2-0 ante Cartaginés y queda eliminado de la Copa Centroamericana 2026

La noche en Cartago prometía ser épica, pero terminó convirtiéndose en un amargo adiós. Pese a estrellar un balón en el travesaño en la segunda mitad, C.D. FAS fue superado 2-0 por el Cartaginés, sellando su eliminación de la Copa Centroamericana 2026

Un contragolpe letal al minuto 60 y una sentencia al 77 apagaron la ilusión de C.D. FAS en Costa Rica (Cortesía: @CDeportivoFAS).
Un contragolpe letal al minuto 60 y una sentencia al 77 apagaron la ilusión de C.D. FAS en Costa Rica (Cortesía: @CDeportivoFAS).
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Una noche negra consumó la eliminación de Club Deportivo FAS en la Copa Centroamericana de la Concacaf 2026. El conjunto tigrillo cayó derrotado el día de ayer martes 25 de agosto, con marcador de 2-0 frente al Club Sport Cartaginés en la cancha del Estadio Rafael “Fello” Meza, un resultado desgarrador que decretó su despedida matemática en la cuarta semana de la fase de grupos y dejó al balompié santaneco sin representación en los cuartos de final del certamen regional.

El equipo salvadoreño empezó el partido con mucha fuerza y ganas de anotar primero. Apenas al minuto 5 de juego, el mediocampista José “El Clavito” Portillo disparó con potencia a la portería rival. Pero el arquero costarricense, Kevin Briceño, reaccionó muy bien y tapó el disparo, evitando lo que pudo ser el primer gol de FAS.

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Conforme avanzaron los minutos, la emoción inicial de FAS fue disminuyendo. El equipo de Cartaginés empezó a adueñarse del balón, se organizó mejor en la cancha y comenzó a llegar con peligro al área defendida por el portero salvadoreño Kevin Carabantes, quien tuvo que esforzarse para evitar que los locales marcaran.

Al minuto 42, el mismo Yan Maciel intentó sorprender con un tiro desde fuera del área, pero la pelota pasó por arriba del marco costarricense. Con el marcador 0-0, los dos equipos se fueron al descanso.

El palo salvó a Cartaginés y cayeron los goles que dejaron fuera a FAS

En la segunda mitad, la suerte no acompañó al equipo salvadoreño. FAS salió a buscar el partido y estuvo a punto de ponerse arriba en el marcador con un disparo de Kevin Santamaría. El volante sacó un remate potentísimo que pegó directamente en el travesaño del arco costarricense.

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Dicen en el fútbol que el que no hace los goles los ve hacer en su contra, y así ocurrió. Cartaginés respondió rápido con un ataque a toda velocidad. El delantero Manuel Morán tiró a puerta y el portero Carabantes logró tapar el balón en primera instancia. Lamentablemente, la defensa de FAS no pudo sacar la pelota del área y al minuto 60, Giancarlo Castro empujó el balón al fondo de la red para poner el 1-0 a favor de los locales.

Revive la emocionante jugada colectiva del CS Cartaginés que culmina con el segundo gol frente al CD FAS, sentenciando el partido en la Copa Centroamericana de CONCACAF.

El gol dejó golpeado al equipo salvadoreño, que intentó irse adelante a como diera lugar para empatar. Esa desesperación la aprovechó el rival. Al minuto 77, el atacante Joaquín Hernández anotó el 2-0 definitivo para Cartaginés. Este gol terminó por hundir las esperanzas de FAS y le dio a los costarricenses el boleto a la siguiente ronda.

El balance final del equipo salvadoreño

Al sonar el silbato final, FAS no pudo hacer nada para cambiar la historia y confirmó su salida del torneo. Los santanecos terminaron su camino en el Grupo D ocupando la cuarta posición con solo cuatro puntos, una cantidad que no les alcanzó para seguir avanzando.

El jugador de C.D. FAS, José Portillo, expresa su molestia y tristeza tras quedar fuera de la Copa Centroamericana luego de la derrota por 2-0 ante Cartaginés. El futbolista analiza el partido y el futuro del equipo en competencias internacionales.

El triste camino de FAS contrasta con lo hecho por los otros dos equipos de El Salvador en la competencia, Alianza y Luis Ángel Firpo, quienes han mostrado un nivel mucho mejor y siguen peleando en sus grupos.

Con esta derrota, FAS se suma a la lista de equipos eliminados del torneo centroamericano. Junto a los salvadoreños también quedaron fuera:

  • Municipal de Guatemala (tras empatar 1-1 con Motagua)
  • Diriangén de Nicaragua
  • Deportivo Mixco y Antigua de Guatemala
  • UMECIT de Panamá
  • Verdes de Belice.

El triste camino de FAS contrasta con lo hecho por los otros dos equipos de El Salvador en la competencia, Alianza y Luis Ángel Firpo, quienes han mostrado un nivel mucho mejor y siguen peleando en sus grupos.

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