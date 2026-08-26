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La reacción de Xavi Hernández cuando un directivo contó en su cara que fue la “tercera opción” para dirigir a la selección de Países Bajos

Nigel de Jong, director deportivo de la Real Federación Neerlandesa de Fútbol, sorprendió con sus palabras a la hora de anunciar al flamante director técnico de la Naranja Mecánica

Nigel de Jong, identificado por un rótulo, participa en una conferencia de prensa. Viste traje y corbata, sentado frente a una pared con logotipos de patrocinadores como ING, Nike y kpn. El video es una cobertura de evento. De Jong se refiere a Pep Guardiola como un candidato inicial y a Arne Slot como otro candidato para un puesto de entrenador. Menciona el contrato de Slot con el Liverpool. El evento tiene lugar en un entorno corporativo con botellas sobre la mesa.
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La presentación de Xavi Hernández como nuevo entrenador de la selección de Países Bajos estuvo atravesada por una declaración inesperada de Nigel de Jong, director deportivo de la Real Asociación Neerlandesa de Fútbol (KNVB). En un gesto poco habitual dentro del fútbol de elite, De Jong reconoció públicamente que el español fue la tercera opción para el cargo, por detrás de Pep Guardiola y Arne Slot. Lejos de evitar el asunto, el propio Xavi optó por referirse al tema con naturalidad y sentido del humor, y expresó su visión sobre el desafío que afronta en la dirección técnica del combinado neerlandés.

Nigel de Jong fue el encargado de abrir la conferencia de prensa en la sede de la KNVB en Zeist. El ex mediocampista, recordado por su trayectoria en la selección holandesa y por su participación en la final del Mundial 2010, explicó que la federación elaboró una lista de cuatro candidatos tras la eliminación de Países Bajos en octavos de final del último Mundial. La búsqueda se orientó por criterios de perfil, cualidades y disponibilidad.

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La respuesta de Xavi Alonso a ser tercera opción en Países Bajos

De Jong detalló que el primer nombre de la lista fue Pep Guardiola, quien había anunciado su salida del Manchester City, pero decidió tomarse un año sabático. El segundo intento fue por Arne Slot, libre tras su etapa en el Liverpool, aunque el técnico optó por continuar su carrera en clubes. “Eso tuvimos que respetarlo”, explicó el directivo. Ante esas negativas, la federación recurrió a Xavi Hernández, quien había dejado el banquillo del Barcelona a mediados de 2024. Como cuarta alternativa se mantuvo Michael Reiziger, entrenador de la sub-21.

“El primer candidato con el que intentamos ponernos en contacto fue Pep Guardiola. Como todos saben, él había indicado que dejaría el Manchester City. Así que pasamos al candidato número dos. Arne Slot era ese candidato. Era un buen candidato porque estaba disponible. Su contrato en Liverpool había terminado y era un candidato adecuado. Como él indicó en la prensa, sentía que encajaba mejor en un club, algo que tuvimos que respetar. Sabíamos esto, pasamos inmediatamente a hablar con Xavi, quien ahora está aquí a mi lado como seleccionador nacional. Pero hay que mantener conversaciones sobre las ambiciones mutuas, la forma de jugar y la capacidad táctica que encaje con nuestra organización e identidad del fútbol holandés”, manifestó De Jong.

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Dos hombres sentados tras una mesa con micrófonos, botellas de agua y bebidas deportivas, frente a un panel publicitario naranja
Nigel de Jong presentó a Xavi Hernández como nuevo entrenador de Países Bajos (Reuters)

La honestidad de De Jong no pasó inadvertida. Ante la consulta de los periodistas, Xavi Hernández contestó con diplomacia: “Bueno, no es una mala posición detrás de Guardiola y Slot, ¿no? Tercera posición. Al menos estamos en el podio" . El ex volante del Barcelona y la selección española enfatizó que su llegada a Países Bajos representa un honor y que no le incomoda el orden en el que fue considerado. “No me importa si era la tercera opción o la décima”, agregó Xavi durante la presentación.

Para el entrenador catalán, el valor simbólico del fútbol neerlandés y su influencia en su propio desarrollo futbolístico resultan elementos centrales del nuevo reto. “Tengo muchas conexiones con este país. Mi sensación es que voy a la universidad del fútbol, de la que aprendí mucho durante mi carrera como jugador y entrenador”, afirmó Xavi, quien eligió el inglés para dirigirse a los presentes. Añadió que la oportunidad de asumir la dirección de Países Bajos le permite devolver parte de ese aprendizaje a una federación y una cultura que valora.

En ese sentido, Xavi subrayó: “Sé que soy un extranjero, pero he aprendido mucho del fútbol holandés. Estoy aquí para ayudar. Quiero crear una gran familia para ganar”. Planteó, además, que su idea de juego se alejará de la defensa con cinco jugadores y que apostará por sistemas como el 4-3-3, 4-2-3-1 o 3-4-3, con el objetivo de dominar el juego y mantener la posesión del balón. “Queremos un equipo valiente que domine el juego, tome la iniciativa con el balón y muestre pasión, deseo y ambición”, puntualizó.

Xavi también hizo referencia a la presión inherente al cargo y a su historial competitivo: “Soy un ganador. Lo he demostrado como jugador y como entrenador. Entiendo la presión, pero la amo. Estoy listo, estoy súper listo”.

Uno de los puntos centrales de la rueda de prensa pasó por el estado físico y el futuro de Frenkie de Jong, mediocampista del Barcelona y de la selección neerlandesa. Xavi lo calificó como “fundamental” para la filosofía que pretende instaurar y mostró su deseo de contar con él apenas se recupere de su lesión en la rodilla derecha. “Está motivado con nuestra llegada a la selección neerlandesa. Creo que debe ser un jugador importante para nosotros igual que lo debe ser para el Barça”, aseguró.

El nuevo técnico también confirmó que no establecerá limitaciones por edad ni por la liga donde jueguen los futbolistas. “Si un jugador está en forma y listo, lo elijo. No tenemos miedo de usar jóvenes”, declaró Xavi, reafirmando su voluntad de apostar por el talento emergente.

La presentación de Xavi Hernández marca el inicio de una nueva etapa para Países Bajos, que tendrá su primera prueba el 24 de septiembre en Ámsterdam frente a Alemania, en el debut de Jürgen Klopp como seleccionador germano. La KNVB confía en que la filosofía del entrenador español, estrechamente ligada a la escuela neerlandesa, impulse al equipo hacia una identidad reconocible y competitiva en el escenario internacional.

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