Jimena Barón cuestionó la actuación de Miguel Ángel Rodríguez en Es mi sueño: “Fue un caos lo que trajeron”

Jimena Barón fue tajante en Es mi sueño con Miguel Ángel Rodríguez y Vanesa: “Fue un quilombo total"

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La noche en el estudio de Es mi sueño dejó una marca indeleble entre los presentes y el público. Miguel Ángel Rodríguez y Vanesa Rodríguez enfrentaron un momento de tensión en la segunda temporada del certamen conducido por Guido Kaczka, cuando recibieron una devolución que, en palabras de Jimena Barón, fue tan directa como inapelable.

El dúo eligió el clásico “Seminare”, de Serú Girán, para su presentación. Aunque lograron avanzar a la siguiente etapa, el ambiente se cargó de incertidumbre en cuanto Jimena Barón tomó la palabra para compartir su mirada sobre lo ocurrido en el escenario. “Yo los amo, pero para mí fue un quilombo lo que hicieron. Yo les voy a ser completamente sincera”, lanzó la jurado, dejando en claro que la empatía con los participantes no le impediría ser honesta.

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La presentación de Miguel Ángel y Vanesa en el programa generó debate en redes y entre los televidentes. A pesar de las dificultades técnicas y de coordinación que se percibieron en vivo, ambos consiguieron continuar en competencia, gracias a la expectativa y el entusiasmo que despiertan en la audiencia, aunque con la advertencia de que deberán mejorar si quieren llegar a instancias finales.

Miguel Ángel Rodríguez y Vanesa Rodríguez enfrentaron un momento de tensión en Es mi sueño tras la devolución de Jimena Barón

No pasó inadvertido el énfasis con el que Jimena Barón describió su percepción de la actuación. “O sea, fue un quilombo total. Es como que yo hubiese escuchado un ensayo donde están viendo cómo cantarla, y eso no tiene que pasar acá”, advirtió, ubicando el foco en la falta de cohesión que notó entre ambos intérpretes durante su performance.

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La artista a la hora de evaluar fue más allá y explicó en detalle su proceso de evaluación. “Puse verde, lo dudé mucho. Estoy entusiasmada, pero tengo que decir que fue un caos lo de hoy, para ser justa con los compañeros”, aclaró, subrayando la importancia de la equidad en el certamen. En ese sentido, la jurado remarcó que, más allá de la simpatía o el carisma, la exigencia técnica es un factor clave para continuar en carrera.

La reacción de Miguel Ángel Rodríguez y Vanesa ante la devolución fue de atención y autocrítica. Si bien no respondieron en el momento, la mirada del actor reflejaba la conciencia de que el desafío por delante será mayor. Jimena Barón reforzó su mensaje con un consejo directo: “Tienen que organizarse, ensayar y venir con algo plantado”. Con estas palabras, estableció un estándar mínimo que espera ver en las próximas galas.

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Jimena Barón les pidió a Miguel Ángel Rodríguez y Vanesa Rodríguez que se organicen, ensayen y lleguen con una propuesta definida a las próximas galas

El tema seleccionado, “Seminare”, es considerado un emblema del rock nacional. No obstante, su complejidad y carga emocional suelen poner a prueba a quienes intentan interpretarlo en vivo. La decisión de abordarlo expuso tanto las fortalezas como las debilidades del dúo, que deberá trabajar sobre la dinámica grupal y la seguridad escénica.

El mensaje de Jimena Barón resonó entre los demás concursantes del programa. Su insistencia en la necesidad de preparación y cohesión grupal fue interpretada como una advertencia general sobre el nivel de exigencia que predominará en la competencia.

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La expectativa ahora se centra en la capacidad de la pareja de Miguel Ángel Rodríguez y Vanesa para transformar la crítica en aprendizaje y sorprender con una presentación renovada. El público, atento a cada instancia, espera ver si logran superar el “caos” señalado y consolidarse como una de las duplas protagonistas de la temporada.

La experiencia vivida en esta gala de Es mi sueño deja una lección para todos los concursantes: el carisma y la simpatía pueden abrir puertas, pero solo la preparación y la solidez artística aseguran la permanencia en la competencia.

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