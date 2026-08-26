Estados Unidos

Estados Unidos ordena suspender todas sus actividades en una ciudad fronteriza y emite una alerta por una amenaza potencial

El aviso recomienda a los ciudadanos estadounidenses evitar edificios gubernamentales, mantenerse atentos y buscar refugio si ocurre algún incidente en la zona

Estados Unidos suspendió todas sus operaciones oficiales en Mexicali el 25 de agosto tras recibir información sobre una amenaza potencial. (REUTERS/Victor Medina)
Estados Unidos suspendió todas sus operaciones oficiales en Mexicali el 25 de agosto tras recibir información sobre una amenaza potencial. (REUTERS/Victor Medina)
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El gobierno de Estados Unidos emitió una advertencia oficial para ciudadanos estadounidenses en Mexicali y suspendió todas sus operaciones en la ciudad fronteriza el 25 de agosto, tras recibir información sobre una amenaza potencial. Esta medida afecta las actividades consulares y gubernamentales en la capital de Baja California y llevó a recomendar precauciones inmediatas a los residentes y visitantes estadounidenses.

La Embajada de Estados Unidos en México informó que la decisión responde a datos recibidos sobre una posible amenaza en Mexicali, aunque no divulgó detalles sobre la naturaleza, el origen o el alcance de la misma. Las autoridades estadounidenses solicitaron a sus ciudadanos evitar edificios del gobierno, buscar refugio en caso de incidentes y mantenerse en contacto con familiares, además de seguir las indicaciones de las fuerzas de seguridad mexicanas. Según reportó ABC News, la suspensión de actividades se mantendrá hasta nuevo aviso, mientras persista el riesgo evaluado por las agencias de inteligencia estadounidenses.

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El gabinete de seguridad del gobierno mexicano, liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum, confirmó que, tras conocer el aviso de Estados Unidos, reforzó la presencia de fuerzas federales y estatales en Mexicali. La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, informó en su cuenta oficial de X que los operativos de vigilancia permanecen activos y coordinados con autoridades municipales, estatales y federales. El comunicado oficial del gobierno mexicano sostuvo que no se ha identificado ningún elemento que confirme un riesgo específico o inminente para la población, aunque las patrullas de prevención y respuesta se intensificaron en la ciudad.

¿Por qué Estados Unidos suspendió operaciones en Mexicali y emitió una alerta de viaje?

La Embajada de Estados Unidos en México publicó una alerta de seguridad el 25 de agosto en la que anunció la suspensión inmediata de todas las actividades y viajes oficiales a Mexicali. La decisión se basó en “información sobre una amenaza”, según el comunicado oficial, aunque no se detalló la naturaleza, el origen ni los posibles responsables de ese riesgo.

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La alerta recomienda a los ciudadanos estadounidenses evitar edificios gubernamentales en Mexicali, buscar refugio si ocurriera un incidente, mantener a familiares y amigos informados, obedecer las instrucciones de las fuerzas de seguridad mexicanas y seguir las actualizaciones de medios y canales oficiales. El aviso también enfatiza la importancia de permanecer atentos al entorno y reportar cualquier situación sospechosa a las autoridades.

En el sitio web de la embajada, se encuentran disponibles los números de emergencia y los canales de contacto consular para quienes se encuentren en la zona y requieran asistencia. La suspensión de operaciones afecta trámites de visas, atención consular y cualquier gestión presencial para ciudadanos estadounidenses en Mexicali.

La Embajada de Estados Unidos en México emitió una alerta de seguridad para Mexicali y no detalló la naturaleza, el origen ni el alcance del riesgo. (REUTERS/Victor Medina)
La Embajada de Estados Unidos en México emitió una alerta de seguridad para Mexicali y no detalló la naturaleza, el origen ni el alcance del riesgo. (REUTERS/Victor Medina)

¿Qué dice el gobierno de México sobre la alerta emitida por Estados Unidos en Mexicali?

La presidenta Claudia Sheinbaum explicó en su conferencia de prensa que la alerta de Estados Unidos se fundamenta en información que recibió de agencias estadounidenses, la cual sugería la posible presencia de un grupo criminal en Mexicali. Según Sheinbaum, el gobierno mexicano no ha identificado hasta el momento ningún riesgo específico o inminente para la población civil.

El gabinete de seguridad nacional mexicano sostuvo que, aunque no existen elementos objetivos que confirmen una amenaza concreta, se reforzaron los patrullajes y la vigilancia en la ciudad como medida preventiva. Las autoridades federales, estatales y municipales trabajan en coordinación para mantener la seguridad en la capital de Baja California y actualizar la información de acuerdo con el intercambio con agencias estadounidenses.

Marina del Pilar Ávila, gobernadora de Baja California, señaló en su cuenta oficial de X que los operativos de prevención y vigilancia se mantienen activos y coordinados, con participación de fuerzas estatales y federales. La funcionaria pidió a la ciudadanía conservar la calma y confiar solo en fuentes oficiales.

¿Cuáles son las recomendaciones para ciudadanos estadounidenses en Mexicali tras la alerta de seguridad?

El comunicado de la Embajada de Estados Unidos especifica una serie de recomendaciones precisas para quienes se encuentren en Mexicali o tengan planeado viajar a la ciudad:

  • Evitar edificios gubernamentales y oficinas públicas.
  • Buscar refugio inmediato en caso de incidentes de seguridad.
  • Notificar a familiares y amigos sobre la propia situación y ubicación.
  • Seguir estrictamente las indicaciones de las fuerzas de seguridad mexicanas.
  • Consultar medios de comunicación y fuentes oficiales para recibir actualizaciones.
  • Mantenerse alerta y observar cualquier comportamiento sospechoso en el entorno.

Estas recomendaciones buscan reducir riesgos para los ciudadanos estadounidenses y forman parte del protocolo habitual de la embajada ante situaciones de amenaza no especificada. Los números de contacto consular se encuentran activos para quienes necesiten asistencia.

La suspensión en Mexicali afecta trámites de visas, atención consular y cualquier gestión presencial para ciudadanos estadounidenses. (Europa Press)
La suspensión en Mexicali afecta trámites de visas, atención consular y cualquier gestión presencial para ciudadanos estadounidenses. (Europa Press)

¿Cuál es el nivel de riesgo para viajar a Baja California según el Departamento de Estado de EE.UU.?

El Departamento de Estado de Estados Unidos clasifica a Baja California como un destino de “Nivel 3”, lo que implica la recomendación de reconsiderar viajes por la presencia de amenazas como crimen, secuestro y terrorismo. En el caso particular de Mexicali, la alerta del 25 de agosto refuerza la recomendación de evitar la ciudad hasta nuevo aviso.

Las restricciones oficiales para empleados del gobierno estadounidense, según el sistema de alertas, se limitan al Valle de Mexicali. No existen restricciones adicionales para otras zonas del estado, como Tijuana, Ensenada o Rosarito. El aviso no incluye detalles sobre la duración de la suspensión de operaciones en Mexicali ni sobre el levantamiento de las medidas de precaución.

¿Qué antecedentes de seguridad existen en Mexicali y por qué es relevante la alerta?

Mexicali ha registrado en los últimos meses episodios de violencia y operaciones contra grupos criminales, según reportes de medios internacionales y autoridades estatales. Aunque la alerta estadounidense no especifica una relación directa con incidentes recientes, el contexto de seguridad en la región mantiene elevados los niveles de vigilancia y coordinación entre fuerzas mexicanas y estadounidenses.

El gabinete de seguridad mexicano indicó que el intercambio de información con agencias de Estados Unidos se mantiene para evaluar cualquier posible amenaza y actualizar las medidas de prevención. Las patrullas conjuntas y la presencia de elementos de la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la policía estatal son parte del dispositivo de seguridad activo desde el anuncio de la alerta.

Patrullas de policía con luces encendidas circulan por una avenida mientras varios agentes de seguridad vigilan desde la acera.
Agentes de seguridad realizan patrullajes preventivos en una avenida principal de una ciudad fronteriza mexicana al atardecer. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo afecta la suspensión de operaciones estadounidenses a los trámites consulares en Mexicali?

La decisión de la Embajada de Estados Unidos implica la suspensión temporal de todos los servicios consulares en Mexicali, incluyendo la atención a ciudadanos estadounidenses, la emisión de visas, la asistencia de emergencia y cualquier trámite presencial. Los ciudadanos afectados deben comunicarse con la embajada a través de los canales de emergencia habilitados en el sitio web oficial.

La suspensión permanecerá vigente hasta que las autoridades estadounidenses consideren que ya no existe riesgo para sus funcionarios y visitantes en la ciudad. La embajada actualizará la situación a medida que reciba nueva información y en coordinación con el gobierno mexicano.

¿Qué acciones realizan las autoridades mexicanas tras la alerta de Estados Unidos?

El gabinete de seguridad mexicano, en conjunto con la gobernadora Marina del Pilar Ávila, fortaleció la vigilancia en Mexicali mediante el despliegue de fuerzas federales y estatales. Las autoridades incrementaron los controles en puntos estratégicos y mantienen patrullas de respuesta rápida. El objetivo es garantizar la seguridad de los habitantes y visitantes, mientras continúa la evaluación de riesgos.

Las autoridades mexicanas insisten en que no se ha detectado un riesgo específico para la población, pero subrayan la importancia de mantener la colaboración con Estados Unidos para compartir información relevante sobre seguridad.

Dos camionetas policiales circulan por una carretera de asfalto frente a un muro metálico y montañas al fondo.
La Embajada de Estados Unidos y el gabinete de seguridad mexicano pidieron consultar solo fuentes oficiales y canales de emergencia durante la alerta en Mexicali. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Dónde consultar información oficial y números de emergencia en Mexicali?

La Embajada de Estados Unidos en México mantiene actualizada la información de seguridad en su sitio web oficial. Los ciudadanos pueden comunicarse al teléfono consular desde México (+52 55 5080 2000) y desde Estados Unidos (+1-888-407-4747 o +1-202-501-4444). Además, se recomienda seguir las cuentas oficiales de la embajada y de las autoridades locales para recibir información validada y actualizaciones sobre la situación.

El gabinete de seguridad mexicano exhorta a la población a no difundir rumores y a consultar solo fuentes oficiales para evitar la desinformación durante el periodo de alerta.

¿Qué se sabe hasta ahora y cuáles son los próximos pasos tras la alerta en Mexicali?

Hasta el cierre de esta edición, ni el gobierno de Estados Unidos ni el de México han dado a conocer detalles adicionales sobre la naturaleza de la amenaza en Mexicali. Tampoco se han registrado incidentes vinculados a la alerta. La suspensión de operaciones estadounidenses continúa, y las evaluaciones se mantienen activas tanto en la embajada como en las autoridades mexicanas.

Cualquier novedad relevante será comunicada a través de los canales oficiales para garantizar la transparencia y la seguridad de la población y los visitantes.

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