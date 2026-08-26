Diputados, en vivo: últimas noticias sobre el debate de Inocencia Fiscal, la reforma del BCRA y todos los proyectos de ley

La Cámara de Diputados debate este miércoles la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y la ampliación del régimen de Inocencia Fiscal, dos proyectos impulsados por el Gobierno para fortalecer la estabilidad económica. La sesión, que se anticipa extensa y marcada por negociaciones, representa una prueba clave para la relación entre el oficialismo y los bloques aliados, luego de los recientes traspiés legislativos del Ejecutivo en el Senado.
En el centro de la discusión se encuentra la iniciativa para limitar el financiamiento del Tesoro por parte del Banco Central, junto a medidas para facilitar la formalización de ahorros no declarados. El temario incluye además la ratificación del Tratado de Patentes y acuerdos de libre comercio, en una jornada donde el quórum y el respaldo de los aliados resultan determinantes para el avance de las reformas.
Este miércoles, el Gobierno enfrenta una importante sesión en la Cámara de Diputados en la que se tratará el nuevo proyecto de Inocencia Fiscal que necesita el ministro Luis Caputo para intentar remonetizar la economía con los “dólares del colchón”. Si bien la ley ya se encuentra vigente desde el 26 de diciembre de 2025, esta nueva iniciativa busca corregir algunos puntos débiles de la normativa para brindar una mayor seguridad jurídica a los contribuyentes que exterioricen ahorros sin declarar, luego de que la primera versión de la ley encontrara poco eco.
En una sesión que promete ser maratónica -aproximadamente 16 horas- el oficialismo buscará avanzar este miércoles en la Cámara de Diputados con la media sanción de dos proyectos centrales para afianzar la estabilidad económica. Después del duro revés que sufrió en el Senado, con el naufragio de las reformas de la leyes de tierras y de manejo del fuego, los libertarios optaron por abrir el temario a una docena de proyectos de la oposición dialoguista -la mayoría sin costo fiscal- para asegurarse el quórum. Sin embargo, los aliados vienen endurecido sus posturas y hasta las ausencias podrían jugar un rol determinante durante la jornada.