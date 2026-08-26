Diputados, en vivo: últimas noticias sobre el debate de Inocencia Fiscal, la reforma del BCRA y todos los proyectos de ley

Cámara de Diputados

La Cámara de Diputados debate este miércoles la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y la ampliación del régimen de Inocencia Fiscal, dos proyectos impulsados por el Gobierno para fortalecer la estabilidad económica. La sesión, que se anticipa extensa y marcada por negociaciones, representa una prueba clave para la relación entre el oficialismo y los bloques aliados, luego de los recientes traspiés legislativos del Ejecutivo en el Senado.

En el centro de la discusión se encuentra la iniciativa para limitar el financiamiento del Tesoro por parte del Banco Central, junto a medidas para facilitar la formalización de ahorros no declarados. El temario incluye además la ratificación del Tratado de Patentes y acuerdos de libre comercio, en una jornada donde el quórum y el respaldo de los aliados resultan determinantes para el avance de las reformas.