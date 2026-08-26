Política

Diputados, en vivo: últimas noticias sobre el debate de Inocencia Fiscal, la reforma del BCRA y todos los proyectos de ley

Se espera una sesión maratónica de 16 horas, aproximadamente, donde se pondrá a prueba la relación entre el oficialismo y los bloques aliados

Guardar
Martín Menem
Cámara de Diputados

La Cámara de Diputados debate este miércoles la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y la ampliación del régimen de Inocencia Fiscal, dos proyectos impulsados por el Gobierno para fortalecer la estabilidad económica. La sesión, que se anticipa extensa y marcada por negociaciones, representa una prueba clave para la relación entre el oficialismo y los bloques aliados, luego de los recientes traspiés legislativos del Ejecutivo en el Senado.

En el centro de la discusión se encuentra la iniciativa para limitar el financiamiento del Tesoro por parte del Banco Central, junto a medidas para facilitar la formalización de ahorros no declarados. El temario incluye además la ratificación del Tratado de Patentes y acuerdos de libre comercio, en una jornada donde el quórum y el respaldo de los aliados resultan determinantes para el avance de las reformas.

13:00 hsHoy

Inocencia Fiscal II: qué cambia para los contribuyentes con el nuevo proyecto que busca aprobar el Gobierno

Este miércoles, el oficialismo busca la media sanción en la Cámara baja del nuevo proyecto. Las nuevas modificaciones para el ingreso al Régimen Simplificado de Ganancias, el calculo de la diferencia de impuesto y el tiempo limite para sacar los dólares del colchón

Se estima que hay USD 170.000 millones abajo del colchón de los argentinos. (Foto: Imagen Ilustrativa Infobae)
Se estima que hay USD 170.000 millones abajo del colchón de los argentinos. (Foto: Imagen Ilustrativa Infobae)

Este miércoles, el Gobierno enfrenta una importante sesión en la Cámara de Diputados en la que se tratará el nuevo proyecto de Inocencia Fiscal que necesita el ministro Luis Caputo para intentar remonetizar la economía con los “dólares del colchón”. Si bien la ley ya se encuentra vigente desde el 26 de diciembre de 2025, esta nueva iniciativa busca corregir algunos puntos débiles de la normativa para brindar una mayor seguridad jurídica a los contribuyentes que exterioricen ahorros sin declarar, luego de que la primera versión de la ley encontrara poco eco.

Leer la nota completa
12:26 hsHoy

Reforma del BCRA e Inocencia Fiscal II: el Gobierno pone a prueba la relación con los aliados en una sesión clave

El oficialismo apuesta a dar una señal de estabilidad a los mercados con la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central y la ampliación del régimen de Inocencia Fiscal. Los libertarios incluyeron una docena de proyectos de la oposición dialoguista para asegurar el quórum y dar vuelta la página tras el último revés en el Senado con la Ley de Tierras

Reforma del BCRA e Inocencia Fiscal II: el Gobierno pone a prueba la relación con los aliados en una sesión clave
Reforma del BCRA e Inocencia Fiscal II: el Gobierno pone a prueba la relación con los aliados en una sesión clave

En una sesión que promete ser maratónica -aproximadamente 16 horas- el oficialismo buscará avanzar este miércoles en la Cámara de Diputados con la media sanción de dos proyectos centrales para afianzar la estabilidad económica. Después del duro revés que sufrió en el Senado, con el naufragio de las reformas de la leyes de tierras y de manejo del fuego, los libertarios optaron por abrir el temario a una docena de proyectos de la oposición dialoguista -la mayoría sin costo fiscal- para asegurarse el quórum. Sin embargo, los aliados vienen endurecido sus posturas y hasta las ausencias podrían jugar un rol determinante durante la jornada.

Leer la nota completa

Temas Relacionados

Cámara de DiputadosCongreso de la NaciónCarta Orgánica del Banco CentralInocencia FiscalTratado de PatentesÚltimas noticias

Últimas noticias

Joaquín de la Torre propuso federalizar los 24 distritos del conurbano: “Eliminamos el gobierno provincial”

El ex intendente de San Miguel planteó la iniciativa como forma de “resolver los problemas que se han ido agravando” en la región. Y se postuló: “Me encantaría ser gobernador”

Joaquín de la Torre propuso federalizar los 24 distritos del conurbano: “Eliminamos el gobierno provincial”

Morosidad: el 17% debe menos de $100.000 y casi el 40% mantiene deudas inferiores a un salario mínimo

Las conclusiones surgen de un estudio realizado por Matías Fernández, de la consultora Pública, a partir de información publicada en la central de deudores del BCRA

Morosidad: el 17% debe menos de $100.000 y casi el 40% mantiene deudas inferiores a un salario mínimo

Avanza la reforma constitucional en San Luis: tope a los mandatos, fin a las elecciones intermedias y regulación de la IA

El proyecto que declara la necesidad de los cambios ya logró media sanción en el Senado y busca los dos tercios en Diputados. En 2027 se prevé la elección de los constituyentes

Avanza la reforma constitucional en San Luis: tope a los mandatos, fin a las elecciones intermedias y regulación de la IA

Reelecciones indefinidas: un árbitro inesperado en la interna peronista rumbo a 2027

Las aspiraciones de Jalil, Sáenz y Jaldo, gobernadores cercanos a la Casa Rosada, se cruzan con una decisión que puede alterar sus planes electorales. La disputa alcanza a intendentes bonaerenses, condiciona la estrategia presidencial de Kicillof y profundiza la discusión entre dialoguistas y opositores dentro del PJ

Reelecciones indefinidas: un árbitro inesperado en la interna peronista rumbo a 2027

La Iglesia argentina confirmó dónde se alojará el papa León XIV en su visita al país y que lugares visitará

El arzobispo Jorge Eduardo Scheining se reunió con el Sumo Pontífice en el Vaticano y adelantó parte de la agenda de su gira por el país, prevista del 8 al 11 de noviembre. El cronograma incluye ir a una cárcel y un acto masivo que podría ser en el estadio de River, aunque aún no está confirmado

La Iglesia argentina confirmó dónde se alojará el papa León XIV en su visita al país y que lugares visitará

ÚLTIMAS NOTICIAS

Joaquín de la Torre propuso federalizar los 24 distritos del conurbano: “Eliminamos el gobierno provincial”

Joaquín de la Torre propuso federalizar los 24 distritos del conurbano: “Eliminamos el gobierno provincial”

Dólar hoy en vivo: a cuánto operan todas las cotizaciones minuto a minuto este miércoles 26 de agosto

Caputo anunció medidas para impulsar el crédito hipotecario con fondos de la Anses

Mark Zuckerberg tenía un ambicioso plan para reemplazar al personal de Meta con inteligencia artificial: por qué lo detuvo

Infidelidad y no monogamia: este es el nuevo podcast de una app de citas que desafía las relaciones tradicionales

INFOBAE AMÉRICA

Millones de turistas dejan de visitar uno de los destinos más populares de Estados Unidos en medio de una fuerte caída

Millones de turistas dejan de visitar uno de los destinos más populares de Estados Unidos en medio de una fuerte caída

UCI del Hospital Nacional de Niños de Costa Rica alcanza el 100% de ocupación y deja pacientes graves en espera

Acusan a una integrante de una junta escolar de desviar más de USD 50.000 de la empresa en la que trabajaba en viajes, compras y un bar mitzvah

Netanyahu dijo que Irán trató de asesinar a uno de sus hijos y descartó un acuerdo diplomático

Comisión de Bancos y Seguros en Honduras alerta sobre proliferación estafas de inversión

DEPORTES

River Plate se jugará el pase a los cuartos de final de la Copa Sudamericana ante Independiente Santa Fe: hora, TV y formaciones

River Plate se jugará el pase a los cuartos de final de la Copa Sudamericana ante Independiente Santa Fe: hora, TV y formaciones

Escándalo durante un clásico en Brasil por un brutal topetazo en el aire al minuto de juego que mandó a un futbolista al hospital: “Fue un acto malicioso y desleal”

La reacción de Xavi Hernández cuando un directivo contó en su cara que fue la “tercera opción” para dirigir a la selección de Países Bajos

Julián Álvarez no se presentó a la práctica del Atlético de Madrid y crece el conflicto de cara al cierre del mercado de pases

Documento exclusivo: el gran paso que dio el Chino Maidana en una nueva etapa de su carrera