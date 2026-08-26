Panamá

Redes de búsqueda en Centroamérica exigen a los gobiernos asumir la localización de migrantes

Representantes de organizaciones, autoridades y allegados de víctimas se congregaron en la capital panameña para exigir que los países asuman su deber de buscar a quienes desaparecieron durante el tránsito hacia Estados Unidos

Desaparición de migrantes en rutas hacia Estados Unidos: el reclamo que familias de la región llevaron a un encuentro en Panamá (Foto cortesía OACNUDH)
Desaparición de migrantes en rutas hacia Estados Unidos: el reclamo que familias de la región llevaron a un encuentro en Panamá (Foto cortesía OACNUDH)
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Durante un encuentro regional celebrado en la ciudad de Panamá, familiares de personas migrantes desaparecidas de Sudamérica y Centroamérica volvieron a poner en foco una problemática transfronteriza que afecta a miles de familias en la región.

Según informó la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y TVN, medio panameño, la reunión tuvo como eje principal la exigencia de respuestas estatales y mecanismos efectivos de búsqueda para quienes desaparecieron en rutas migratorias hacia Estados Unidos. El evento fue impulsado por la oficina de la ONU, la Defensoría del Pueblo de Panamá y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

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De acuerdo con un reporte de TVN, los participantes expusieron los rostros y nombres de migrantes originarios de distintos países que no lograron completar su trayecto. Muchas familias, como la de la hondureña Marcia Martínez, compartieron historias de años de incertidumbre y búsqueda.

“Existimos personas que hemos tenido desaparecidos, que hemos tenido respuesta, los hemos encontrado... Nosotros como comité decimos que va a desaparecer nuestro comité hasta que encontremos hasta el último desaparecido que tenemos”, relató Martínez, cuya hermana fue localizada tras 21 años gracias a redes sociales y el activismo, según recogió TVN.

(Foto cortesía OACNUDH)
(Foto cortesía OACNUDH)

La defensora del pueblo de Panamá, Ángela Russo, subrayó en declaraciones recogidas por TVN que la búsqueda no debe recaer sobre las víctimas ni sus familias, sino que debe ser asumida como una responsabilidad de los Estados. Russo remarcó la necesidad de que los gobiernos, como suscriptores de las convenciones internacionales de derechos humanos, trabajen para que los casos de desaparición no prescriban y se mantengan los esfuerzos de localización con independencia del paso de los años.

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Cooperación entre Estados

El evento, informado también por la OACNUDH, tuvo como objetivo “impulsar alianzas y mecanismos efectivos de búsqueda” entre los países involucrados. La oficina recalcó que, dado el carácter transfronterizo de las desapariciones en contexto migratorio, la cooperación internacional resulta indispensable. “Los Estados tienen el deber de coordinarse, compartir información y garantizar respuestas efectivas para que ninguna familia busque sola”, señaló la organización a través de redes sociales.

Carmen Villa, representante del Comité contra las Desapariciones Forzadas, enfatizó que la obligación de buscar corresponde a los Estados y no a los familiares de las víctimas. “Será siempre un desafío. Hay personas que buscan a sus familiares por décadas sin saber qué les pasó. La obligación de buscar no es una obligación de los familiares, es una obligación de los Estados. Los Estados deben buscar a las personas desaparecidas. No se trata de que las familias, las víctimas coordinen al Estado. El Estado tiene que coordinarse para buscar a las personas desaparecidas”, sostuvo Villa durante el encuentro.

Salvadoreños desaparecidos (Imagen archivo, cortesía Comité de familias de migrantes de El Salvador)
Salvadoreños desaparecidos (Imagen archivo, cortesía Comité de familias de migrantes de El Salvador)

El rol de Panamá

En el contexto panameño, la Defensoría del Pueblo recordó que Panamá cumple un rol particular como país de tránsito para miles de migrantes que atraviesan la región rumbo a América del Norte. Las organizaciones participantes insistieron, según TVN, en que los protocolos y acciones estatales deben nutrirse de la experiencia de los familiares, quienes han sostenido la búsqueda pese a la falta de respuestas oficiales en muchos casos.

El evento regional, que reunió a ONG, organismos internacionales y representantes estatales, reiteró la demanda de fortalecer los mecanismos de cooperación entre los países latinoamericanos y reforzar el enfoque de derechos humanos en la atención a la desaparición de migrantes. La exigencia central se concentró en garantizar investigaciones sostenidas en el tiempo y respuestas coordinadas que eviten que los casos queden sin seguimiento.

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