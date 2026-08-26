El Salvador proyecta USD 3.600 millones en ingresos turísticos para este 2026, un alza del 10%

El volcán de Izalco enmarca el desfile de 28 marcas nacionales, destacando el vínculo entre naturaleza, turismo y diseño local. (Foto cortesía Secretaría de Prensa de la Presidencia)

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El Gobierno de El Salvador prevé un aumento del 10% en el ingreso de divisas generado por el turismo durante este 2026, con expectativas de alcanzar los USD 3,600 millones, según informó la ministra de Turismo, Morena Valdez, en declaraciones recogidas por la agencia EFE.

La funcionaria detalló que, hasta el primer semestre del año, el país centroamericano recibió USD 2,100 millones provenientes de visitantes internacionales.

De acuerdo con el reporte de EFE, Morena Valdez explicó que en los primeros siete meses de 2026 arribaron al país 2.9 millones de turistas, cifra que representa un incremento del 24% respecto del mismo período del año anterior.

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Guatemala, Estados Unidos y Honduras figuran como los principales países de origen de los visitantes. Los vecinos guatemaltecos ocupan el primer lugar y representan el 41% del total, precisó la ministra.

Uno de los focos de atracción para los turistas son las playas de El Salvador, aptas para la práctica del surf y ubicadas a pocas horas de la capital.

Según EFE, la titular de Turismo reiteró que la mejora en la percepción de seguridad es el factor central detrás del crecimiento sostenido del sector. Durante años, El Salvador figuró entre los países más peligrosos del mundo debido a la actividad de las pandillas, según la agencia.

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Las playas de arena dorada y roca volcánica de El Salvador. (Infobae Centroamérica/Cortesía redes sociales)

El peso de la seguridad en el sector

La ministra señaló que la reducción de la violencia transformó la imagen de El Salvador para los viajeros extranjeros. Desde marzo de 2022, el Gobierno del presidente Nayib Bukele mantiene en vigor un régimen de excepción como estrategia principal contra las pandillas.

Esta política, aprobada por una parte considerable de la población, recibió cuestionamientos de organizaciones nacionales e internacionales, aunque el Ejecutivo sostuvo su continuidad como clave para el desarrollo turístico, según EFE.

“La seguridad es el principal factor que motiva la llegada de más visitantes”, declaró Valdez en la entrevista.

Cifras estables en el país

Vale mencionar que entre enero y junio de 2026, el sector generó más de $2,100 millones en divisas, de acuerdo con la ministra de Turismo, Morena Valdez, quien señaló que la meta para el cierre del año es alcanzar los $3,600 millones gracias a un crecimiento sostenido superior al 10% en comparación con 2025.

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Asimismo, la funcionaria detalló durante una entrevista televisiva que el país recibió cerca de 2.9 millones de visitantes internacionales hasta el mes de julio.

Esta cifra no solo evidencia el atractivo del destino nacional, sino que también representa un incremento del 24% frente al mismo periodo de 2025 y un contundente 94% de crecimiento si se compara con los registros prepandemia de 2019.

Vida cotidiana en el Centro Histórico de San Salvador, cerca del Palacio Nacional. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

El Salvador cerró el 2025 superando los 4.12 millones de turistas extranjeros. Según cifras de la Secretaría de Integración Turística Centroamericana (Sitca), el país se posicionó como el segundo con más visitas internacionales en la región, quedando únicamente por detrás de República Dominicana —que contabilizó 11.67 millones de vacacionistas y que se incluye en los registros de la Sitca por pertenecer al Sistema de la Integración Centroamericana (SICA)—.

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