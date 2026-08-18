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Sólo doce ingenieros nucleares se reciben por año en la Argentina

Desde este año, la Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional Córdoba incorpora la carrera de Ingeniería Nuclear a una propuesta que también incluye una licenciatura en gestión de instalaciones nucleares y una tecnicatura en radioquímica

sede de la provincia de Córdoba de la UTN
La Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba
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Doce ingenieros nucleares por año. Esa es la cifra con la que la UTN Córdoba dimensiona una brecha entre la cantidad de profesionales que se gradúan en la Argentina y las necesidades que identifica en el sector nuclear. A partir de ese dato, la respuesta de la Facultad Regional Córdoba ha sido la creación de un nuevo esquema académico que busca ampliar las posibilidades de formación especializada.

La Ingeniería Nuclear será una carrera presencial de cinco años, orientada al diseño, la operación, la seguridad y la gestión de instalaciones nucleares. A su alrededor, la universidad proyecta un Ecosistema de Formación Nuclear que suma la Licenciatura en Gestión de Instalaciones Nucleares, de cuatro años, y la Tecnicatura Universitaria en Radioquímica, de tres. La documentación institucional presenta esta estructura como una manera de formar perfiles diferentes para una misma actividad.

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La propuesta se apoya, además, en una característica particular de Córdoba: allí funcionan la Central Nuclear Embalse, el Centro Atómico Córdoba y el reactor RA-0, junto con empresas relacionadas con el ciclo del combustible y centros especializados en medicina nuclear. Ese entramado permite pensar la formación universitaria en relación directa con ámbitos de investigación, producción y aplicación profesional.

sede de la provincia de Córdoba de la UTN
La UTN lanza una nueva carrera en ingeniería nuclear

El proyecto combina así tres asuntos que condicionan su alcance: la necesidad de ampliar la cantidad de especialistas, la construcción de trayectos académicos con distintos niveles de formación y la posibilidad de vincular a los estudiantes con organismos y empresas que ya forman parte del sector nuclear argentino. El diseño curricular, las prácticas profesionales y la capacidad de sostener esa articulación serán centrales para que la propuesta trascienda la apertura de nuevas carreras.

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La formación nuclear exige conocimientos específicos, pero también contacto con procedimientos, normas de seguridad, tecnologías e instituciones que difícilmente puedan comprenderse únicamente desde el aula. El proyecto de la UTN Córdoba busca aprovechar una infraestructura que ya forma parte del territorio provincial. La articulación con el sector productivo y científico ocupa un lugar central de la propuesta: la facultad prevé prácticas y convenios con la Central Nuclear Embalse, el Centro Atómico Córdoba, Dioxitek, CONUAR, INVAP y organizaciones especializadas en medicina nuclear. La lista ofrece una primera aproximación a los espacios en los que podría desarrollarse una formación conectada con situaciones profesionales concretas. La relación entre universidad e industria aparece así como una parte constitutiva de la propuesta y no como un complemento posterior.

La ponencia a sala llena de Ticmas en el Congreso Internacional de Robótica Educativa de la UTN en Córdoba
El auditorio de la UTN en Córdoba

La creación del Ecosistema de Formación Nuclear plantea una pregunta que excede el lanzamiento de las tres carreras: ¿podrá Córdoba convertir la concentración de capacidades que ya posee en una formación sostenida de nuevos especialistas? La respuesta depende de la matrícula, la continuidad académica, la articulación institucional y la capacidad de acercar a los estudiantes a un sector que requiere conocimientos altamente específicos.

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