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Bronquiolitis en menores de 2 años: qué revela la suba de casos en esta temporada

El último Boletín Epidemiológico Nacional ubicó al virus sincicial respiratorio como principal causa de internación pediátrica, aunque el comportamiento general se mantiene dentro de los parámetros esperados para esta época del año

Bebé recostado boca arriba, doctor con bata blanca, manos, anillo, estetoscopio, pañal, camilla azul, ventana, botellas en estante.
Los casos de bronquiolitis en menores de 2 años aumentaron en Argentina, aunque siguen por debajo de los registros de los últimos cinco años. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Los casos de bronquiolitis en menores de 2 años mostraron un aumento en Argentina, aunque se mantienen en niveles bajos frente a los registros de los últimos cinco años, según el Boletín Epidemiológico Nacional correspondiente a la semana epidemiológica 31. El comportamiento aparece asociado a la mayor circulación del virus sincicial respiratorio (VSR), que concentra la mayor cantidad de detecciones entre pacientes internados.

El informe oficial indicó que la circulación de virus respiratorios se mantiene dentro de lo esperado para esta época del año. En ese marco, el VSR pasó a ocupar el lugar central entre las internaciones, con 284 casos positivos notificados en la semana 31. Los mayores porcentajes de positividad se registraron en menores de 2 años, sobre todo en el grupo de 6 a 11 meses, seguido por los chicos de 12 a 23 meses y los menores de 6 meses.

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Aunque el aumento de bronquiolitis acompaña ese patrón, el Ministerio de Salud ubicó los casos en “zona de éxito” en relación con el comportamiento observado durante el último lustro. Esa referencia coloca a la temporada actual dentro de parámetros esperados y sin un desborde respecto de años previos.

El Ministerio de Salud ubicó la bronquiolitis en zona de éxito y señaló que la circulación de virus respiratorios se mantiene dentro de lo esperado para esta época del año.
El Ministerio de Salud ubicó la bronquiolitis en zona de éxito y señaló que la circulación de virus respiratorios se mantiene dentro de lo esperado para esta época del año.

Influenza en descenso y Covid en niveles bajos

Mientras el VSR gana peso en la internación pediátrica, otros eventos respiratorios muestran una tendencia descendente. En las consultas ambulatorias, la positividad de influenza cayó 10,9 puntos porcentuales y quedó en 10%. En sentido inverso, el VSR mostró un leve incremento, al pasar de 21 a 24 casos positivos en las últimas cuatro semanas analizadas.

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Entre los pacientes internados se confirmaron 65 nuevos casos de influenza, una cifra que representó un descenso de 11 casos frente a la semana anterior. En cuanto al SARS-CoV-2, el boletín señaló que permanece en niveles bajos y estables, con apenas 4 detecciones en pacientes graves durante el último período examinado.

Vacunación en embarazadas como estrategia frente al VSR

La cartera sanitaria remarcó que la prevención más efectiva frente al VSR es la vacunación oportuna. Con ese criterio, el Ministerio de Salud de la Nación incorporó al Calendario Nacional de Vacunación el esquema contra este virus para embarazadas que se encuentren entre las semanas 32 y 36 de gestación, inclusive.

Una mujer embarazada sentada recibe una inyección en el brazo de una enfermera con mascarilla y guantes en un consultorio.
El Ministerio de Salud incorporó al Calendario Nacional de Vacunación la vacuna contra el VSR para embarazadas de 32 a 36 semanas de gestación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La medida busca que las personas gestantes transmitan anticuerpos al bebé antes del nacimiento. El objetivo es ofrecer protección durante los primeros seis meses de vida, una etapa en la que el VSR puede derivar en cuadros graves de bronquiolitis y neumonía.

Cambios en la circulación de influenza A y B

La vigilancia genómica de influenza mostró novedades en la composición viral de la temporada. El Laboratorio Nacional de Referencia identificó 5 nuevos casos del subclado J.2.4.1, variante K, de Influenza A(H3N2) entre las muestras estudiadas. Con esos registros, el total acumulado en el año llegó a 382 casos sobre 476 muestras tipificadas.

El mismo monitoreo sumó 10 nuevos casos de Influenza B Victoria, con lo que el total anual ascendió a 78 muestras positivas. Aunque la Influenza A(H3N2) predominó durante buena parte del período evaluado, la variante B aumentó su proporción y alcanzó 60% de los casos en la semana epidemiológica 29.

Comenzó la temporada 2026/2027 de chikungunya y dengue

La semana epidemiológica 31 de 2026 marcó el inicio de la temporada epidemiológica 2026/2027 para chikungunya y dengue. En el caso de la fiebre chikungunya, se notificaron 20 nuevos casos sospechosos, de los cuales 2 fueron clasificados como probables y corresponden a la provincia de Salta. Los 18 restantes continúan bajo estudio.

Fotografía macro de un mosquito Aedes aegypti con cuerpo oscuro, patas rayadas y alas traslúcidas, sobre una superficie clara con fondo desenfocado.
La temporada epidemiológica 2026/2027 de chikungunya y dengue comenzó con casos sospechosos en estudio, sin positivos de dengue en la primera semana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Ministerio de Salud informó además que trabaja junto con las jurisdicciones en el análisis final de la temporada 2025/2026, un balance que será publicado en las próximas semanas.

Dengue sin casos positivos en la primera semana

En relación con el dengue, el sistema de vigilancia registró 77 nuevos casos sospechosos. De ese total, 47 ya fueron descartados y 30 permanecen en estudio. El boletín no reportó casos positivos en la primera semana de la nueva temporada.

Según el informe, la tendencia actual describe un escenario de bajo riesgo y sugiere una interrupción de la transmisión viral. Aun así, la cartera sanitaria mantiene junto a las jurisdicciones una vigilancia intensificada en distintas áreas para detectar de manera temprana nuevos casos y anticipar posibles cambios en la situación epidemiológica.

Cuatro nuevos casos de mpox

Desde la última actualización difundida en la semana epidemiológica 26, se registraron 4 nuevos casos de mpox con residencia en Córdoba, San Juan y la provincia de Buenos Aires. Dos de los pacientes informaron antecedentes de viaje a Alemania y Francia. Los cuatro casos fueron clasificados dentro del clado Ib.

Un niño pequeño acostado en una cama con expresión de malestar y mejillas ligeramente enrojecidas. A un lado, una imagen circular de un virus rotavirus en azul con picos rojos.
Un niño pequeño yace en la cama con malestar, mientras una representación microscópica del rotavirus en colores azul y rojo se visualiza al lado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con esta actualización, el total de contagios confirmados en lo que va del año asciende a 15. De ese número, 8 corresponden a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 3 a Córdoba, 2 a la provincia de Buenos Aires, 1 a San Juan y 1 a Río Negro.

El boletín incorporó además un panorama regional a partir de la última actualización epidemiológica de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) entre las semanas 1 y 26 del año. Según esos datos, se detectaron 677 casos de mpox en Estados Unidos, 215 en Brasil, 88 en Chile, 69 en México, 39 en Colombia, 35 en Canadá, 16 en Bolivia, 7 en Ecuador y 3 en Perú.

Frente a ese escenario, el Ministerio de Salud pidió a las jurisdicciones sostener una vigilancia epidemiológica sensible y de calidad para facilitar la identificación temprana de los casos. El reporte señaló además que los equipos de salud deben estar preparados para sospechar la enfermedad, asistir a las personas afectadas e implementar medidas de aislamiento y rastreo de contactos de forma inmediata. También recomendó relevar antecedentes de viaje o contacto con viajeros procedentes de zonas con circulación viral y reconstruir redes de contacto, incluidas las exposiciones sexuales recientes.

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