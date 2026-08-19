Un estudio mostró qué tipo de ejercicio físico es mejor para reducir el riesgo de demencia

Un estudio de The Lancet Public Health asoció la actividad física en el tiempo libre con un menor riesgo de demencia y la actividad física laboral con un riesgo más alto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un mismo movimiento puede contar dos historias muy distintas. Hacer ejercicio en el tiempo libre se asoció con un menor riesgo de demencia, mientras que la actividad física laboral apareció ligada a un riesgo más alto, según una revisión de gran escala que analizó datos de más de 4,2 millones de personas en 30 países y que publicó The Lancet Public Health.

El hallazgo, pone en cuestión una idea instalada desde hace años: que cualquier forma de moverse protege al cerebro del mismo modo.

La investigación estuvo encabezada por David Raichlen, profesor de ciencias biológicas y antropología de la University of Southern California (USC), junto con Natan Feter, primer autor del trabajo.

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El equipo reunió resultados de 74 estudios de cohorte y de casos y controles, con participantes de entre 45 y 93 años, seguidos durante una mediana de 10 años. En ese período, los investigadores observaron diagnósticos de demencia en general, enfermedad de Alzheimer y demencia vascular.

Qué encontró el estudio sobre actividad física y riesgo de demencia

La revisión analizó datos de más de 4,2 millones de personas en 30 países y reunió 74 estudios sobre demencia, enfermedad de Alzheimer y demencia vascular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El dato central del análisis apunta a una diferencia marcada entre contextos. Las personas con niveles más altos de actividad física en el tiempo libre mostraron un 24% menos de riesgo de demencia que aquellas con menor actividad. En cambio, la actividad física ocupacional quedó asociada con un 20% más de riesgo.

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Esa distancia entre una forma de movimiento y otra se conoce como “paradoja de la actividad física”. Dicho en términos simples, el esfuerzo corporal que forma parte de un empleo exigente no ofrece los mismos beneficios que una caminata, una salida en bicicleta, nadar o practicar un deporte por decisión propia.

Esa paradoja ya había sido documentada en investigaciones cardiovasculares y ahora, según el nuevo trabajo, también aparece en el terreno de la salud cerebral.

Para Natan Feter, el resultado obliga a revisar una consigna muy repetida en campañas de salud. “Los hallazgos desafían la suposición, sostenida por mucho tiempo, de que ‘todo movimiento cuenta’ para la salud cerebral”, afirmó el investigador.

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Por qué el contexto puede cambiar el efecto del movimiento

Los autores plantean que el problema no sería el movimiento en sí, sino las condiciones que suelen rodear a ciertos trabajos físicos. Nautilus resumió esa diferencia con una fórmula sencilla: “depende del contexto de la actividad”. En otras palabras, importa si la actividad ocurre en un espacio de disfrute y elección personal o bajo exigencias laborales, fatiga y poco margen de recuperación.

La actividad física recreativa suele tener rasgos distintos. Puede regularse en intensidad, se hace por voluntad propia y muchas veces incluye contacto social o alivio del estrés. En contraste, los empleos físicamente demandantes suelen incluir tareas repetitivas, tiempo prolongado de pie, levantamiento de peso, pausas escasas y exposición a factores ambientales adversos.

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Las personas con niveles más altos de actividad física de ocio mostraron un 24% menos de riesgo de demencia que quienes hacían menos ejercicio recreativo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los autores vinculan esos trabajos con estrés psicosocial, menor control sobre la tarea, condiciones laborales riesgosas y mayor exposición a ruido y contaminación del aire. Todo ese conjunto ya fue relacionado de forma independiente con mayor riesgo de demencia en investigaciones previas.

Además, quienes terminan su jornada exhaustos pueden tener menos tiempo, energía o acceso a espacios seguros para hacer ejercicio por fuera del trabajo.

Qué tipos de actividad fueron analizados

El estudio no puso toda la actividad física dentro de una misma categoría. Separó cuatro áreas: ocio, trabajo, tareas del hogar y desplazamiento activo, como caminar o ir en bicicleta para trasladarse.

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Esa distinción fue clave para observar que no todos los esfuerzos físicos aparecen asociados con los mismos resultados.

En el caso de las tareas domésticas, hubo una señal favorable, aunque el respaldo estadístico fue limitado porque surgió de un solo estudio. Con el desplazamiento activo ocurrió algo parecido, aunque en sentido menos alentador: apareció un aumento modesto del riesgo, pero esa conclusión se apoyó en apenas dos estudios. Por eso, los autores señalaron que todavía no hay base suficiente para sacar conclusiones firmes sobre esos dos tipos de actividad.

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El trabajo también detectó una relación no lineal. A mayor actividad física de ocio, el riesgo de demencia bajó de forma progresiva hasta alcanzar una meseta. En cambio, con la actividad laboral, el riesgo aumentó a medida que subía la exigencia física, hasta estabilizarse después. Traducido a un lenguaje más cotidiano, sumar más ejercicio recreativo ayudó hasta cierto punto, mientras que más esfuerzo corporal en el trabajo se relacionó con un escenario menos favorable.

Los autores plantearon que el contexto laboral, con fatiga, tareas repetitivas, poco margen de recuperación y exposición a ruido o contaminación, puede influir en la salud cerebral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para David Raichlen, el hallazgo tiene implicancias prácticas para la prevención. “Cuando se trata de proteger el cerebro, el contexto de la actividad física puede ser tan importante como el propio movimiento”,sostuvo. El investigador mencionó medidas concretas: mejorar el acceso a parques seguros, senderos y espacios recreativos, garantizar tiempo libre suficiente para hacer ejercicio y reducir exposiciones nocivas en los lugares de trabajo.

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La idea tiene peso en un contexto global en el que los casos de demencia siguen en aumento. Los autores remarcaron que la mayor parte de los estudios incluidos procedía de países de ingresos altos, aunque el crecimiento más fuerte de la enfermedad se espera en países de ingresos bajos y medios durante las próximas décadas. Ese desbalance limita la capacidad de generalizar los resultados a todas las regiones.

Aunque el trabajo es amplio, no prueba una relación causal directa. Los propios investigadores advirtieron que se trata de evidencia observacional. Eso significa que el análisis detecta asociaciones, pero no puede demostrar que la actividad física laboral cause demencia por sí sola. También existe otro límite importante: casi todos los estudios revisados se basaron en actividad física autoinformada, un método expuesto a errores de recuerdo o medición.

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Ese cruce entre movimiento, trabajo, ocio y salud cerebral deja una señal clara para futuras campañas de prevención. Más que repetir un mensaje único sobre “moverse más”, la nueva evidencia sugiere que la calidad, el entorno y las condiciones de la actividad física merecen tanta atención como la cantidad.