EEUU identificó a la Argentina como un “nodo de riesgo” en una red global de triangulación ilegal de mercancías chinas

El documento de la Casa Blanca que menciona a la Argentina

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La Casa Blanca identificó a la Argentina como un “nodo de riesgo” dentro de una red global de triangulación ilegal de mercancías chinas hacia el mercado estadounidense, según un informe publicado por la Oficina de Política Comercial y Manufacturera del gobierno de Donald Trump, titulado The Great Transshipment Scam.

El documento, difundido en paralelo a la participación del embajador de Estados Unidos en el país, Peter Lamelas, en el AmCham Energy Forum de Buenos Aires, donde exhortó a las empresas locales a excluir a Huawei y apuntó contra el Partido Comunista Chino, coloca al país en el Nivel 3 de la llamada Red de Triangulación en la Sombra (Shadow Transshipment Network), una arquitectura de más de 40 países que —según Washington— sirve de puente para que productos de origen chino ingresen a Estados Unidos con una identidad falsa y eludan aranceles que rondan el 50%.

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El informe describe a Argentina como parte de los “Corredores Latinoamericanos”, un núcleo funcional que incluye a Brasil, Chile, Colombia y Perú, y al que se le atribuye un rol de triangular por el Atlántico y el Pacífico el almacenamiento en depósitos fiscales y ensamblaje regional de mercancías de procedencia china.

Washington clasifica a los países del Nivel 3 como “objetivos oportunistas”: economías de menor escala que, a diferencia de los grandes intermediarios como México o la Unión Europea (UE), no mueven los mayores volúmenes de bienes, pero ofrecen ventajas específicas que los exportadores vinculados a China aprovechan: mano de obra barata, zonas francas con controles laxos, acceso portuario estratégico y capacidad aduanera limitada.

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Peter Lamelas en el AmCham Energy Forum

La advertencia del informe llega en un momento de tensión creciente entre Washington y Beijing por el control de sectores estratégicos en la región. Según Lamelas, “China exige a las empresas que le den al Estado chino acceso a cualquier dato que pasa por su tecnología”. De esa forma argumentó la advertencia a la Cooperativa Provincial de Servicios Públicos y Comunitarios de Neuquén (CALF) por un contrato con Huawei para el despliegue de una red de fibra óptica. China replicó estas declaraciones a través de un comunicado de su embajada en Buenos Aires.

En abril de este año, el Congreso de EEUU ya había difundido un documento para alertar sobre la metodología del régimen asiático para recopilar información de inteligencia y aumentar su capacidad bélica con infraestructura espacial china de uso civil-militar en Argentina.

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El mecanismo del fraude

El nuevo informe de la Casa Blanca describe la operatoria del fraude: cuando un producto chino enfrenta aranceles elevados al ingresar directamente a Estados Unidos, los exportadores lo redirigen a un tercer país donde se lo reempaqueta para que adquiera una nueva identidad. El diferencial entre el arancel chino —cercano al 50%— y el que paga ese tercer país genera un margen de ganancia que financia todo ese esquema.

El costo anual para EEUU -se afirma en el texto- oscila entre los 60.000 millones de dólares anuales, según el Consejo de Asesores Económicos (CEA) de la Casa Blanca, y el fraude desplaza aproximadamente 450.000 puestos de trabajo.

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La inclusión de Argentina en el mapa de riesgo no implica necesariamente que el país sea un participante activo o consciente del esquema. El propio informe reconoce que en los países del Nivel 3 los exportadores vinculados a China pueden usar sus territorios tanto para actividad productiva limitada como para routing logístico. El texto advierte, además, que a medida que los sectores exportadores y las redes de transporte locales se vuelven más dependientes de insumos, logística y capital chinos, Beijing puede ganar mayor palanca comercial y geopolítica, al tiempo que preserva el acceso indirecto al mercado estadounidense.

El informe señala que “la triangulación ilegal puede reforzar las dependencias comerciales creadas a través de la Iniciativa de la Franja y la Ruta”, y que puertos, corredores ferroviarios, zonas francas, parques industriales y depósitos fiscales construidos bajo ese esquema pueden convertirse en nodos de la red de evasión arancelaria.

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El informe completo