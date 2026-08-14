Política
Agregar Infobae enGoogle

EEUU identificó a la Argentina como un “nodo de riesgo” en una red global de triangulación ilegal de mercancías chinas

La Casa Blanca publicó un informe que incluye al país dentro de “corredores latinoamericanos” que redirigen bienes para eludir aranceles de hasta el 50%

Informe de la Casa Blanca sobre Argentina
El documento de la Casa Blanca que menciona a la Argentina
Guardar

La Casa Blanca identificó a la Argentina como un “nodo de riesgo” dentro de una red global de triangulación ilegal de mercancías chinas hacia el mercado estadounidense, según un informe publicado por la Oficina de Política Comercial y Manufacturera del gobierno de Donald Trump, titulado The Great Transshipment Scam.

El documento, difundido en paralelo a la participación del embajador de Estados Unidos en el país, Peter Lamelas, en el AmCham Energy Forum de Buenos Aires, donde exhortó a las empresas locales a excluir a Huawei y apuntó contra el Partido Comunista Chino, coloca al país en el Nivel 3 de la llamada Red de Triangulación en la Sombra (Shadow Transshipment Network), una arquitectura de más de 40 países que —según Washington— sirve de puente para que productos de origen chino ingresen a Estados Unidos con una identidad falsa y eludan aranceles que rondan el 50%.

PUBLICIDAD

El informe describe a Argentina como parte de los “Corredores Latinoamericanos”, un núcleo funcional que incluye a Brasil, Chile, Colombia y Perú, y al que se le atribuye un rol de triangular por el Atlántico y el Pacífico el almacenamiento en depósitos fiscales y ensamblaje regional de mercancías de procedencia china.

Washington clasifica a los países del Nivel 3 como “objetivos oportunistas”: economías de menor escala que, a diferencia de los grandes intermediarios como México o la Unión Europea (UE), no mueven los mayores volúmenes de bienes, pero ofrecen ventajas específicas que los exportadores vinculados a China aprovechan: mano de obra barata, zonas francas con controles laxos, acceso portuario estratégico y capacidad aduanera limitada.

PUBLICIDAD

Hombre de perfil derecho con traje azul y corbata estampada, barba y bigote, con la boca abierta frente a dos micrófonos negros. El fondo es oscuro con luces azules
Peter Lamelas en el AmCham Energy Forum

La advertencia del informe llega en un momento de tensión creciente entre Washington y Beijing por el control de sectores estratégicos en la región. Según Lamelas, “China exige a las empresas que le den al Estado chino acceso a cualquier dato que pasa por su tecnología”. De esa forma argumentó la advertencia a la Cooperativa Provincial de Servicios Públicos y Comunitarios de Neuquén (CALF) por un contrato con Huawei para el despliegue de una red de fibra óptica. China replicó estas declaraciones a través de un comunicado de su embajada en Buenos Aires.

En abril de este año, el Congreso de EEUU ya había difundido un documento para alertar sobre la metodología del régimen asiático para recopilar información de inteligencia y aumentar su capacidad bélica con infraestructura espacial china de uso civil-militar en Argentina.

El mecanismo del fraude

El nuevo informe de la Casa Blanca describe la operatoria del fraude: cuando un producto chino enfrenta aranceles elevados al ingresar directamente a Estados Unidos, los exportadores lo redirigen a un tercer país donde se lo reempaqueta para que adquiera una nueva identidad. El diferencial entre el arancel chino —cercano al 50%— y el que paga ese tercer país genera un margen de ganancia que financia todo ese esquema.

El costo anual para EEUU -se afirma en el texto- oscila entre los 60.000 millones de dólares anuales, según el Consejo de Asesores Económicos (CEA) de la Casa Blanca, y el fraude desplaza aproximadamente 450.000 puestos de trabajo.

La inclusión de Argentina en el mapa de riesgo no implica necesariamente que el país sea un participante activo o consciente del esquema. El propio informe reconoce que en los países del Nivel 3 los exportadores vinculados a China pueden usar sus territorios tanto para actividad productiva limitada como para routing logístico. El texto advierte, además, que a medida que los sectores exportadores y las redes de transporte locales se vuelven más dependientes de insumos, logística y capital chinos, Beijing puede ganar mayor palanca comercial y geopolítica, al tiempo que preserva el acceso indirecto al mercado estadounidense.

El informe señala que “la triangulación ilegal puede reforzar las dependencias comerciales creadas a través de la Iniciativa de la Franja y la Ruta”, y que puertos, corredores ferroviarios, zonas francas, parques industriales y depósitos fiscales construidos bajo ese esquema pueden convertirse en nodos de la red de evasión arancelaria.

El informe completo

Temas Relacionados

Casa BlancaArgentinaArancelesComercio internacional

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Ante el creciente clima electoral, la Casa Rosada muestra iniciativa y refuerza el vínculo con los gobernadores aliados

Diego Santilli y Luis Caputo viajaron a Catamarca a convalidar un convenio para un acueducto que beneficia a las administraciones de Raúl Jalil y Elías Suárez. El trasfondo político

Ante el creciente clima electoral, la Casa Rosada muestra iniciativa y refuerza el vínculo con los gobernadores aliados

Francisco de Santibañes fue reelegido presidente del CARI

La entidad definió sus autoridades para el período 2026-2029 y sumó nuevos integrantes a sus órganos directivos y consultivos

Francisco de Santibañes fue reelegido presidente del CARI

Martín Yeza defendió el acercamiento del PRO a LLA, pero advirtió que la discusión sobre las PASO “no está zanjada”

El diputado nacional relativizó las tensiones internas del partido amarillo y afirmó que las coincidencias con los libertarios son mayores que las diferencias

Martín Yeza defendió el acercamiento del PRO a LLA, pero advirtió que la discusión sobre las PASO “no está zanjada”

Kicillof no frena su armado pese al acercamiento con Massa y Máximo Kirchner y prepara un acto nacional

El gobernador bonaerense apuesta a que una PASO ordende la discusión interna del peronismo. Al igual que el resto de los sectores, defenderá las Primarias para llegar a un esquema de unidad, pero no pausará su plan de expansión

Kicillof no frena su armado pese al acercamiento con Massa y Máximo Kirchner y prepara un acto nacional

La Casa Rosada minimiza la cumbre del peronismo y redobla la apuesta: “Son el tren fantasma”

Los operadores y armadores políticos de La Libertad Avanza no se vieron sorprendidos por la reunión entre Kicillof, Massa y Máximo Kirchner. Creen que hay margen para depender de la gestión, pero miran inquietantes algunos movimientos de gobernadores

La Casa Rosada minimiza la cumbre del peronismo y redobla la apuesta: “Son el tren fantasma”

DEPORTES

La argentina Agostina Hein tuvo una histórica actuación en el Pan Pacific Championships con récord y medalla

La argentina Agostina Hein tuvo una histórica actuación en el Pan Pacific Championships con récord y medalla

El luchador invicto que forjó su leyenda entre carencias y disciplina familiar

En un duelo de necesitados, Racing recibirá a Banfield en el inicio de la quinta fecha: hora, TV y formaciones

El impactante tatuaje que se hizo en el pecho Leonel Flores, la nueva joya de la cantera de Boca Juniors

Edinson Cavani estuvo en el cumpleaños de un ex compañero de Boca Juniors: la decisión profesional que tomó

TELESHOW

La angustia de una ex Gran Hermano por el cierre de su local: “Somos una empresa familiar que hoy quebró”

La angustia de una ex Gran Hermano por el cierre de su local: “Somos una empresa familiar que hoy quebró”

Las confesiones íntimas de Moria Casán y Sofía Gala sobre la maternidad: “Nunca me levanté para hacerte una sopa”

Axel celebró el cumpleaños de su novia y le dedicó todo su amor: “Esa sonrisa que desarma el mundo”

Marta Fort sorprendió a Mario Pergolini al revelar uno de sus trabajos: “Tenía un sueño y lo cumplí”

Las postales de la escapada de Nicole Neumann y sus hijos a San Martín de los Andes: “Nieve en familia”

INFOBAE AMÉRICA

Las enfermedades transmitidas por alimentos han aumentado en Estados Unidos: ¿cuáles se deben tener en cuenta?

Las enfermedades transmitidas por alimentos han aumentado en Estados Unidos: ¿cuáles se deben tener en cuenta?

El rover Perseverance de la NASA detectó en Marte un mineral que da origen a rubíes y zafiros

Historial crediticio en México: cómo empezar a construirlo y acceder a mejores créditos

El ataque a una base naval expuso la presión del crimen organizado sobre la seguridad marítima de Ecuador

Ecuador: 40 días después del último gran aluvión, la minería ilegal volvió al sitio donde murieron 13 personas