Desde noviembre de 2023 se perdieron casi 340.000 empleos asalariados registrados

La cantidad de monotributistas sigue en aumento (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El empleo asalariado registrado mostró en mayo una caída del 0,1% respecto del mes anterior, impulsada por una baja de igual magnitud en el sector privado. En tanto, el empleo público se mantuvo estable y el trabajo en casas particulares creció 0,3%. Desde noviembre de 2023, mes previo al cambio de gestión, la pérdida acumulada asciende a 337.365 puestos formales.

Así surge de datos de la Secretaría de Trabajo, cuyo informe precisó también que el empleo independiente se redujo 0,2% en la comparación mensual. La baja estuvo explicada por las caídas en la cantidad de trabajadores autónomos (-0,8%) y monotributistas sociales (-2%), mientras que el monotributo registró un incremento de 0,1%.

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De este modo, según cálculos de Luis Campos, investigador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA - Autónoma, la ocupación registrada cayó en 6.971 puestos respecto de abril. La baja estuvo explicada por el sector privado, que perdió 9.059 empleos. En cambio, el sector público incorporó 736 trabajadores, mientras que el empleo en casas particulares sumó 1.352 puestos. El monotributo, por su parte, agregó 2.676 trabajadores.

Variación mensual del trabajo registrado, empleo asalariado y monotributo de enero 2025 a mayo 2026 (Secretaría de Trabajo)

En la comparación interanual, el empleo asalariado cayó 1,5%, equivalente a 148.500 trabajadores menos. La mayor parte de la baja se concentró en el sector privado, que perdió 137.500 puestos (-2,2%), mientras que el empleo público se redujo 0,5%, con 17.500 trabajadores menos.

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En contraste, el trabajo en casas particulares registró un aumento interanual de 1,5%, equivalente a 6.500 trabajadores más.

El trabajo independiente, en cambio, mostró una expansión de 1,4% frente a mayo de 2025, con 38.800 personas más. Dentro de esta modalidad, la cantidad de aportantes al monotributo aumentó 2%, lo que representó 42.700 personas adicionales, mientras que los monotributistas sociales crecieron 1,3% (3.000 personas más).

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Los trabajadores autónomos fueron la excepción dentro del trabajo independiente: su cantidad cayó 1,7% interanual, equivalente a 6.800 personas menos.

Desde noviembre de 2023, la ocupación asalariada acumuló una pérdida de 337.365 puestos. El sector privado concentró la mayor parte de la caída, con 241.176 empleos menos, seguido por el sector público, que perdió 79.865 puestos. En casas particulares se registraron 16.324 trabajadores menos. En contraste, el monotributo mostró un crecimiento y sumó 160.573 trabajadores.

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Respecto al empleo asalariado formal del sector privado, el informe de la cartera de Trabajo señaló: “Desde septiembre de 2023 muestra una tendencia descendente. La caída fue particularmente pronunciada durante el primer trimestre de 2024, para luego moderarse y estabilizarse hacia la segunda mitad de ese año. Entre octubre y diciembre de 2024 se observó una recuperación moderada, que permitió recobrar parcialmente las pérdidas acumuladas en los meses previos”.

Desde noviembre de 2023, la ocupación asalariada acumuló una pérdida de 337.365 puestos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, durante los primeros meses de 2025 el empleo permaneció prácticamente sin variaciones, y a partir de junio de ese año retomó una trayectoria descendente. Esta nueva fase contractiva se extendió durante el segundo semestre de 2025 (a un ritmo promedio mensual del -0,2%) y continuó durante el primer trimestre de 2026, aunque con una intensidad algo más moderada (-0,1% promedio mensual).

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“Las caídas observadas en los últimos dos meses representan una continuidad del proceso de destrucción del empleo asalariado privado”, destacó el informe.

Por su parte, Campos dijo a través de su cuenta de X: “En materia de empleo formal la crisis actual ya es mucho más fuerte que la de 2018-19. Entre abril de 2018 y enero de 2020 se perdieron 228.522 puestos de trabajo registrados. En la crisis actual, entre agosto de 2023 y mayo de 2026, la caída fue de 376.760 trabajadores. En el sector privado la caída no encuentra piso. Estamos en los niveles de fines de 2014”.

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Por sectores

Al observar el comportamiento del empleo por rama de actividad económica, el informe oficial muestra que los sectores que presentaron crecimiento respecto al mes anterior fueron: Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (+0,7%); Explotación de minas y canteras (+0,3%); Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler (+0,1%); Servicios sociales y de salud (+0,1%) y Suministro de electricidad, gas y agua (+0,1%).

En contraste, los sectores que exhibieron caídas fueron: Pesca (-2,9%); Construcción (-0,5%); Comercio y reparaciones (-0,3%); Transporte, almacenamiento y comunicaciones (-0,3%) e Industrias manufactureras (-0,3%).

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En términos interanuales, los sectores que mostraron aumentos fueron Agricultura, ganadería, caza y silvicultura, con una suba del 1,1%; Servicios comunitarios, sociales y personales, del 0,4%; y Suministro de electricidad, gas y agua y Enseñanza, ambos con un incremento del 0,1%.

Por su parte, las principales caídas se registraron en Pesca, con una baja del 5,2%; Intermediación financiera e Industrias manufactureras, ambas con descensos del 4,6%; Explotación de minas y canteras, del 3,9%; y Comercio y reparaciones, del 3,2%.

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La industria volvió a mostrar caída del empleo en mayo. REUTERS/Karen Pulfer Focht

Qué dicen las proyecciones

Por otro lado, según los resultados de la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL), en junio el empleo privado registrado en empresas de diez o más trabajadores de los principales aglomerados urbanos se contrajo un 0,1% intermensual.

El análisis territorial muestra una evolución algo diferenciada: la contracción fue mayor en el conjunto de aglomerados del interior (-0,2%) que en el Gran Buenos Aires (-0,1%), lo que se explica por la mayor contracción en el empleo del sector de Comercio, restaurantes y hoteles en el promedio de los aglomerados del interior del país que se relevan.

Las expectativas netas de las empresas respecto a la evolución de sus plantillas sugieren un escenario moderadamente optimista para el trimestre julio-septiembre. Del 5% de las firmas que prevén modificaciones en su dotación de personal, un 3,2% proyecta incrementarla y un 1,9% planea disminuirla, resultando en un saldo neto positivo de +1,3%. Este valor se ubica levemente por encima del promedio de los últimos dos años.

“Las proyecciones de contratación para los próximos tres meses muestran mejoras en la mayoría de los sectores. Resultan particularmente favorables en Construcción e Industria manufacturera, sectores en los que se registra un cambio de tendencia en las expectativas de contratación en relación con el mes pasado y en el caso de las empresas industriales en comparación con los últimos cinco meses”, precisó la Secretaría de Trabajo.

“La excepción en junio la constituyen los Servicios comunales, sociales y personales que —si bien inician un trayecto de recuperación con una mejora en relación al mes pasado— continúan con expectativas de contratación de personal negativas para los próximos tres meses”, agregó.