Un estudio revisa la meta de los 10.000 pasos y propone otro umbral

Una revisión científica publicada en julio de 2025 puso bajo examen la meta de 10.000 pasos diarios en la conversación sobre bienestar (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La recomendación de 10.000 pasos diarios se instaló durante años como una meta casi automática dentro de la conversación sobre bienestar, pero una revisión científica publicada en julio de 2025 volvió a poner esa cifra bajo examen.

El nuevo dato no discute la importancia de caminar, sino el umbral con el que suele medirse esa práctica: 7.000 pasos por día ya se asocian con mejoras relevantes en varios indicadores de salud.

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La revisión analizó la relación entre el total de pasos diarios y una serie amplia de desenlaces, entre ellos mortalidad, enfermedad cardiovascular, diabetes tipo 2, demencia, síntomas depresivos y caídas.

El estudio de The Lancet Public Health asoció 7.000 pasos por día con mejoras relevantes en mortalidad, enfermedad cardiovascular, diabetes tipo 2, demencia, síntomas depresivos y caídas (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con un artículo de GQ, la nueva referencia surge del estudio publicado por The Lancet Public Health. El trabajo no presenta los 7.000 pasos como una cifra obligatoria para toda persona, pero sí como un umbral asociado con beneficios clínicamente relevantes y más alcanzable que el objetivo tradicional para una parte amplia de la población.

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Qué cambia con respecto a la meta de 10.000 pasos

La principal novedad no consiste en desplazar una cifra por otra como si se tratara de una regla cerrada. Según publicó el estudio, los 7.000 pasos diarios aparecen vinculados a una reducción del riesgo en varios resultados de salud al compararlos con 2.000 pasos por día, que el estudio tomó como referencia de actividad baja.

En ese contraste, la asociación fue de 47% menos riesgo de mortalidad por todas las causas, 25% menos riesgo de enfermedad cardiovascular, 14% menos riesgo de diabetes tipo 2, 38% menos riesgo de demencia, 22% menos riesgo de síntomas depresivos, 37% menos riesgo de mortalidad por cáncer y 28% menos riesgo de caídas.

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La evidencia mostró que el mayor beneficio de caminar aparece al pasar de niveles muy bajos de movimiento a rangos intermedios de pasos diarios (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ese conjunto de datos vuelve relevante la publicación para la agenda de bienestar porque ordena una conversación que durante años se apoyó en un número muy difundido, aunque menos preciso en su uso cotidiano.

También informó que, para algunos desenlaces, la relación entre más pasos y menor riesgo no sigue una línea recta. En términos simples, el salto principal de beneficio aparece cuando una persona pasa de niveles muy bajos de movimiento a rangos intermedios, y luego esa mejora tiende a estabilizarse para ciertos resultados.

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Según detalló la revista científica, en mortalidad general, demencia y caídas, los puntos en los que la curva comenzó a aplanarse se ubicaron entre 5.000 y 7.000 pasos diarios. Para otros desenlaces, como enfermedad cardiovascular o mortalidad cardiovascular, la asociación favorable continuó más allá de esa marca.

En mortalidad general, demencia y caídas, la curva de beneficios comenzó a aplanarse entre 5.000 y 7.000 pasos diarios (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio también señaló que 10.000 pasos por día pueden seguir siendo una meta válida para personas más activas, aunque los 7.000 pasos surgen como un objetivo con beneficios significativos y de cumplimiento más probable para muchas otras.

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Por qué esta evidencia tiene valor para la agenda de bienestar

La publicación del estudio llega en un momento en que la actividad física cotidiana se mide cada vez más a través de dispositivos y aplicaciones. En ese contexto, el conteo de pasos se volvió una referencia simple para traducir la recomendación general de moverse más a una conducta concreta.

El problema editorial de esa conversación es que una cifra muy instalada puede terminar funcionando como vara única, aun cuando la evidencia muestre una relación más gradual entre movimiento y salud.

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El estudio indicó que 10.000 pasos por día pueden seguir como meta válida para personas más activas, aunque 7.000 pasos resultan más alcanzables para gran parte de la población (Imagen Ilustrativa Infobae)

Algunos beneficios ya aparecen en escalones menores de actividad si la comparación se hace contra niveles muy bajos de movimiento. Ese punto cambia el enfoque porque rompe con la lógica de todo o nada.

La relevancia del estudio, dentro de una agenda de hábitos cotidianos y prevención, radica en que propone una lectura menos rígida del objetivo diario sin quitarle valor a la caminata como práctica regular.

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La nota de GQ retoma esa dimensión práctica al plantear que la cifra puede leerse como una meta intermedia más que como un límite exacto. En ese sentido, el artículo periodístico sitúa el hallazgo en un terreno reconocible para la vida diaria: muchas personas no alcanzan los 10.000 pasos, pero sí podrían aproximarse a un umbral menor.

La expansión de dispositivos y aplicaciones convirtió el conteo de pasos diarios en una referencia central para medir la actividad física cotidiana (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuánto representan 7.000 pasos en la práctica cotidiana

Una de las preguntas que aparece apenas se menciona esa cifra es cómo traducirla a distancia real. La equivalencia no es idéntica en todos los casos porque depende de la longitud de la zancada.

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De acuerdo con la nota de GQ, para algunas personas 7.000 pasos pueden representar alrededor de 5 kilómetros, mientras que en otros casos pueden acercarse a 6 o 7 kilómetros.

El mismo artículo señaló que, en adultos mayores, unos 3 kilómetros diarios ya podrían aportar beneficios, mientras que en adultos más jóvenes suele estimarse un rango de 5 a 7 kilómetros. Esa referencia no figura en el estudio como una prescripción universal, sino como una traducción práctica recogida por el medio para ayudar a interpretar el número de pasos.

Según la nota de GQ, 7.000 pasos pueden equivaler a unos 5 kilómetros, aunque la distancia varía por la longitud de la zancada y la edad (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio reunió 57 investigaciones y realizó metaanálisis con 31 estudios de 24 cohortes. Un metaanálisis combina resultados de varios trabajos previos para detectar patrones más sólidos, y una cohorte es un grupo de personas seguido a lo largo del tiempo.

Sobre esa base, la publicación sostuvo que la meta de 7.000 pasos por día se asocia con mejoras en una gama amplia de resultados de salud y que puede ofrecer una referencia más útil para la conversación pública que un objetivo uniforme aplicado de la misma manera a toda la población.