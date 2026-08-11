Estudiantes jugará ante Universidad Católica por los octavos de final de la Copa Libertadores: hora, TV y formaciones

Estudiantes abrirá la llave de los octavos de final ante Universidad Católica en La Plata

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Estudiantes y Universidad Católica abren este martes la eliminatoria por un lugar en los cuartos de final de la Copa Libertadores 2026, con el Estadio UNO-Jorge Luis Hirschi de La Plata. El partido se disputará a las 21:30 con transmisión en vivo de Fox Sports y Disney+ Premium.

El equipo dirigido por Alexander Medina llega al duelo copero con un arranque de Torneo Clausura para el olvido: cuatro fechas, tres derrotas, la última una caída 2-0 ante Riestra de visitante. Pero la Copa tiene otra historia para el Pincha. La clasificación a octavos llegó de manera agónica, como segundo del Grupo A por detrás de Flamengo, con nueve puntos en seis partidos. Esa mística copera es el principal argumento del equipo platense para creer en una noche diferente ante su público. Las referencias ofensivas del equipo son Guido Carrillo, Tiago Palacios y Ezequiel Piovi.

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Del otro lado, la visita llega con más ritmo y confianza. Universidad Católica, bajo las órdenes de Daniel Garnero, ganó su último partido en el torneo doméstico chileno -un 2-0 ante Cobresal- y marcha tercero en la Primera División de Chile. En la Libertadores, los Cruzados tuvieron una fase de grupos de mayor solidez: terminaron primeros del Grupo D, por delante de Cruzeiro y Boca Juniors. Ese rendimiento les garantizó la localía en la vuelta, que se jugará el 18 de agosto en Santiago. Fernando Zampedri, Fernando Zuqui y Cristian Cuevas son los jugadores a seguir en el equipo chileno.

Para Garnero, la clave estará en sostener un orden táctico que le permita a la UC administrar el partido en La Plata y volver a Santiago con un resultado que les deje margen.

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El historial entre ambos equipos es escaso, pero contundente a favor del local. Los únicos dos antecedentes datan de las semifinales de la Copa Libertadores de 1969, y en ambos casos Estudiantes se impuso por 3-1. El último de esos encuentros se disputó el 7 de mayo de ese año en La Plata, con goles de Juan Ramón Verón, Eduardo Flores y un tanto en propia venta de Leopoldo Vallejos Bravo, mientras que Sergio Messen Angarita descontó para la Católica. Más de medio siglo después, las dos instituciones vuelven a cruzarse en una eliminatoria continental, esta vez con el pase a cuartos de final como premio.

La vuelta de la serie se jugará el martes 18 de agosto a las 20:30 en el estadio de Universidad Católica en Chile.

Posibles formaciones:

Estudiantes: Fernando Muslera, Eric Meza, Santiago Núñez, Tomás Palacios, Gastón Benedetti, Alexis Castro, Ezequiel Piovi, Tiago Palacios, Fabricio Pérez, Joaquín Tobio Burgos, Guido Carrillo. DT: Alexander Medina.

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Universidad Católica: Vicente Bernedo, Bernardo Cerezo, Branco Ampuero, Juan Diaz, Eugenio Mena; Fernando Zuqui, Jhojan Valencia, Cristian Cuevas, Diego Corral, Justo Giani, Fernando Zampedri. DT: Daniel Garnero.

Estadio: Jorge Luis Hirschi

Árbitro: Raphael Claus

Hora: 21.30

TV: Fox Sports HD, Disney+ Premium