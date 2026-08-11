775 mil gatos viven en hogares de Costa Rica: 7 de cada 10 están castrados

Costa Rica contabiliza 775,693 gatos que viven como mascotas en los hogares del país, según la ENAHO 2024. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los gatos ocupan un lugar cada vez más visible dentro de los hogares costarricenses. Según los resultados de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) 2024, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), en Costa Rica viven aproximadamente 775,693 gatos pertenecientes a hogares.

La encuesta contabilizó 469,021 hogares con presencia de al menos un gato como mascota, de los cuales 320,735 corresponden a la zona urbana y 148,286 a la zona rural.

La mayor concentración de hogares con gatos se encuentra en la región Central, donde se ubica el 58.5% de los hogares que tienen estos animales.

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Le siguen la región Huetar Caribe, con 9.7%; la Brunca, con 9.5%; la Huetar Norte, con 8.9%; la Chorotega, con 7%, y la Pacífico Central, con 6.5%.

Los datos también permiten conocer las condiciones habitacionales de los hogares donde viven estos animales.

Del total, 68.2% de los gatos viven en viviendas propias totalmente pagadas, mientras que 7.2% se encuentran en viviendas propias que todavía están siendo pagadas a plazos.

Por otra parte, 15.3% viven en viviendas alquiladas, mientras que 7.9% están en otro tipo de vivienda, como casas cedidas o prestadas. El 1,4% restante corresponde a viviendas consideradas precarias.

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7 de cada 10 gatos están castrados

Uno de los datos que destaca la encuesta está relacionado con el control veterinario de los animales.

En el país hay 544,614 gatos castrados, lo que representa aproximadamente 70.2% del total de gatos registrados en los hogares.

La cifra significa que alrededor de 3 de cada 10 gatos todavía no han sido castrados, de acuerdo con los datos recopilados por el INEC.

La situación cambia considerablemente cuando se comparan las zonas urbanas y rurales.

En las ciudades y otras áreas urbanas se contabilizan 416,436 gatos castrados, equivalentes al 76.9% de los gatos de esa zona.

Mientras tanto, en las áreas rurales hay 128,178 gatos castrados, lo que representa un 54.8%.

La diferencia entre ambas zonas alcanza los 22.1 puntos porcentuales, lo que evidencia una brecha importante en el acceso o utilización de servicios de control reproductivo para estos animales.

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El 70,2% de los gatos registrados en los hogares costarricenses están castrados, de acuerdo con los datos del INEC. (Foto: Difusión)

Menos gatos vacunados en zonas rurales

La vacunación también presenta diferencias entre las zonas urbanas y rurales.

En total, 492,866 gatos fueron vacunados contra la rabia durante los últimos 12 meses, según la encuesta. Esto equivale al 63.5% del total de gatos contabilizados en el país.

En la zona urbana, 379,568 gatos fueron vacunados, correspondientes al 70.1% de los animales.

En el área rural, en cambio, se registraron 113,298 gatos vacunados, equivalentes al 48.4%.

La diferencia es de 21.7 puntos porcentuales entre ambas zonas.

Los resultados muestran que, aunque la mayoría de los gatos que viven en hogares costarricenses han recibido atención veterinaria relacionada con la castración y la vacunación, existe una brecha significativa dependiendo del lugar donde viven.

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El INEC incluyó estos datos dentro de la información sobre tenencia de animales de compañía recopilada mediante la Encuesta Nacional de Hogares 2024, permitiendo conocer no solamente cuántos gatos forman parte de los hogares costarricenses, sino también algunas de las condiciones en las que viven y el nivel de atención veterinaria que reciben.

La diferencia entre zonas urbanas y rurales es marcada: 76,9% de los gatos urbanos están castrados frente a 54,8% en las zonas rurales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cifra de 775,693 gatos evidencia la presencia de estos animales dentro de una gran cantidad de familias del país. Al mismo tiempo, los porcentajes de castración y vacunación revelan diferencias importantes entre las regiones urbanas y rurales.

En particular, la brecha en la vacunación contra la rabia constituye uno de los principales contrastes encontrados: mientras 7 de cada 10 gatos urbanos fueron vacunados durante los últimos 12 meses, en las zonas rurales la proporción baja a menos de la mitad.

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Los resultados ofrecen así una fotografía sobre la tenencia responsable de gatos en Costa Rica y muestran que, pese a que una mayoría recibe medidas básicas de control veterinario, todavía existen diferencias importantes en función del territorio.