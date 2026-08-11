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El impactante cambio físico de un ex jugador de la selección de Uruguay que se retiró a los 24 años: “Me empezó a gustar el gimnasio”

Diego Poyet, hijo de Gustavo, recordado futbolista y que hoy es entrenador, se convirtió en un apasionado por el culturismo

Diego Poyet portada
Diego Poyet abandonó el fútbol profesional a los 24 años
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La transformación de Diego Poyet tras dejar el fútbol profesional sorprendió tanto a seguidores como a especialistas por la magnitud del cambio físico y mental que experimentó. La historia de quien fue capitán en las selecciones juveniles de Inglaterra y pieza clave de la Selección Uruguaya Sub 20 en el Mundial 2015 reveló un recorrido poco habitual para un exfutbolista de élite: de promesa del West Ham United a asistente técnico y apasionado del culturismo.

El propio Diego Poyet, hijo de Gustavo Poyet, exjugador de Chelsea y Tottenham Hotspur, relató cómo fue ese proceso. “Fui capitán en el sub 16 y sub 17 de Inglaterra. Después de tener peritonitis nunca más me convocaron y hasta diría que me dejaron tirado. Pero igual Gareth Southgate me convocó a la sub 20 de Inglaterra”, narró en declaraciones a Sport 890 en 2021, mientras integraba el cuerpo técnico de Universidad Católica de Chile junto a su padre.

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La relación con la selección inglesa se interrumpió y el llamado llegó desde Uruguay. “Ahí me llamó Fabián Coito (quien era técnico de la sub 20 de Uruguay) y en mi club, el West Ham, me dijeron que podía jugar en Inglaterra pero no en Uruguay. Por suerte la selección uruguaya clasificó al Mundial y ahí fui”, expresó el exmediocampista, recordando su participación en el Mundial sub 20 de 2015 en Nueva Zelanda, donde compartió equipo con jugadores como Nahitan Nandez y Gastón Pereiro.

Diego Poyet
Poyet formó parte del plantel de Godoy Cruz antes de retirarse (@diegopoyet)

El paso por diferentes clubes fue modelando su destino. Tras dejar el West Ham, firmó contrato con Godoy Cruz en Argentina en 2017, aunque no pudo jugar por cuestiones de cupos de extranjeros. “El club conmigo, todo bien, pero fueron los peores ocho o diez meses de mi vida. La empecé a pasar mal en todo, no era que la pasaba mal entrenando. También en la casa. Decir que estaba deprimido es una palabra muy fuerte, creo que no llegué a ese extremo”, explicó. “Ahí fue cuando de a poquito empecé a ir al gimnasio, como no tenía nada que hacer, para pasar tiempo, para hacer algo, estaba mal de la cabeza. Y ahí me empezó a gustar de a poquito el gimnasio”, agregó el exjugador sobre el origen de su vínculo con el fitness.

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Diego Poyet
Poyet abandonó el fútbol profesional y dedicó parte de su tiempo al gimnasio (@diegopoyet)

La posterior etapa en el Pafos FC de Chipre profundizó esa tendencia. “Iba todas las tardes y estaba solo. Siempre trataba de mejorar de alguna forma para sacar ventaja en el fútbol y no me di cuenta de que el gimnasio me gustó más, más y más y llegó el momento de la decisión que tomé. Estudié nutrición, esto, lo otro y acá estoy”, relató.

Gustavo Poyet también aportó su visión sobre la transformación de su hijo. En declaraciones recogidas por el periódico The Sun, destacó: “Por lo que entiendo, porque no soy un especialista, él se entrega al 100 por ciento en todo lo que hace, hasta la cima. Por ejemplo, un día fuimos a cenar y la gente tomaba una cerveza o una copa de vino; imposible. Él no prueba el alcohol. Nunca”.

“Terminamos de cenar y pusimos tres o cuatro postres en el centro; postres de verdad, de verdad. Yo los amo, pero él no los toca. Así que su forma de comportarse, cuál es su objetivo, es 100 por ciento, no 99 por ciento. Su forma de entrenar, saber cuándo necesita ganar masa muscular, cuándo necesita adelgazar, cuándo necesita seguir una dieta, todo es correcto”, explicó el ex Chelsea y acutal el entrenador a medios uruguayos.

En un artículo publicado por el sitio Flashscore en 2025, Gustavo habló sobre el temprano retiro de su hijo del fútbol profesional: “Decidió retirarse a los 24 o 25 años, lo cual fue un shock para nosotros, para mí, para mi esposa, para mi familia, porque era un buen jugador de fútbol, ​​vino a verme a Burdeos en 2018. Y vino a mi casa a decirme que ya no quería jugar al fútbol".

Diego Poyet
El ex futbolista reconoció que el gimnasio le empezó a gustar cada vez más (@diegopoyet)

El cambio físico es visible y radical. Diego Poyet abandonó la estructura corporal del mediocampista delgado y resistente para adoptar una contextura robusta, propia de un culturista. En su cuenta de Instagram, comparte videos donde se lo ve levantando pesos elevados y realizando rutinas de fuerza extrema. El propio exjugador señaló que la transición no fue repentina, sino el resultado de una estricta disciplina basada en tres pilares: eliminar el cardio intenso, adoptar una dieta hipercalórica y dedicarse al entrenamiento de fuerza.

Actualmente, Diego Poyet se desempeña como asistente técnico en el cuerpo técnico de su padre. Su recorrido lo transformó en un referente de disciplina y dedicación, ahora desde un espacio distinto al césped, pero siempre ligado al deporte, a la salud y al alto rendimiento.

Diego Poyet
Poyet pasó por el West Ham, el Pafos y la selección sub 20 de Inglaterra y Uruguay, entre otros equipos (@diegopoyet)

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