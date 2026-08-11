Cómo fue el operativo para salvaguardar a Donald Trump de una amenaza iraní tras la cumbre de la OTAN

El presidente estadounidense, Donald Trump, en el aeropuerto de Ankara, durante una visita oficial a Turquía previa a la 36ª Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la OTAN, que se celebró en Ankara, Turquía (Dogukan Keskinkilic/Pool vía REUTERS)

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, utilizó una elaborada estrategia para salir de Turquía tras la cumbre de la OTAN debido a una amenaza de Irán, según un informe de The Washington Post.

El reporte indica que Trump abandonó la cumbre en Ankara a bordo de un avión militar alternativo, mientras la Casa Blanca mantenía la apariencia de que el presidente viajaba en el Air Force One. Esta maniobra se llevó a cabo después de recibir información sobre un plan para de Irán para asesinarlo.

De acuerdo con The Washington Post, periodistas y algunos miembros del personal de la Casa Blanca creyeron que estaban en el mismo avión que el mandatario, mientras él iniciaba el regreso a Washington tras el encuentro anual de líderes de países de la OTAN.

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Luego de que abordara el presidente, por otro acceso subieron el resto de los pasajeros del Air Force One desde Ankara, en el aeropuerto Esenboga (REUTERS/Jonathan Ernst/Archivo)

Trump había llegado a la cumbre en un nuevo avión, un jet rojo, blanco y azul marino regalado por Qatar y reacondicionado. Sin embargo, antes de dejar Turquía, anunció que volaría parte del trayecto en un modelo antiguo del Air Force One de color celeste. Justificó el movimiento al señalar que el nuevo avión sería trasladado antes de su salida para que tropas estadounidenses en Inglaterra pudieran inspeccionarlo.

Trump saluda al abordar el Air Force One antiguo en Turquía (captura de video/Reuters)

Poco después de que abordara Trump, un camión de catering se estacionó junto al Air Force One. Trump subió en ese container (captura de video/Reuters)

En Ankara, Trump abordó el antiguo Air Force One ante las cámaras de televisión, pero minutos después fue trasladado en secreto a un avión más pequeño, un Air Force C-32A, mediante un camión de catering del aeropuerto. Así, Trump voló a la base Royal Air Force Mildenhall en el Reino Unido en ese avión alternativo.

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Al llegar allí, la operación se repitió en forma inversa, Trump regresó al avión con fuselaje celeste/azul claro y bajó de las escaleras como si hubiera viajado en él.

Trump baja las escaleras durante la escala de Mildenhall, en Suffolk (Reino Unido) para cambiar al Air Force One, regalo de Qatar, tras llegar aparentemente en el antiguo Air Force One. Pero había viajado en otro avión (REUTERS/Jonathan Ernst)

Donald Trump saluda frente al Air Force One luego de hacer el pase de aviones. Desde allí se embarcó en la nueva aeronave a los Estados Unidos y habló con los periodistas a bordo (Photo by SAUL LOEB / AFP)

La Casa Blanca no respondió directamente sobre el operativo secreto ni sobre la maniobra para simular que Trump viajaba en el Air Force One celeste. El director de comunicaciones, Steven Cheung, declaró: “Como el presidente ha dicho recientemente, hay muchos enemigos de América que lo tienen en la mira, y usamos todas las herramientas a nuestro alcance para afrontar esas amenazas”.

El Servicio Secreto de EEUU declinó hacer comentarios y la Fuerza Aérea remitió las preguntas a la Casa Blanca.

Durante la estancia de Trump en Turquía, el ejército estadounidense lanzó ataques en Irán como represalia por agresiones a embarcaciones mercantes en la región. Medios como The New York Times y CBS News reportaron que los servicios de inteligencia advirtieron sobre posibles ataques contra Trump o su avión, lo que motivó precauciones adicionales y la decisión de no usar el avión regalado por Qatar en el primer tramo del regreso.

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El cambio despertó interrogantes sobre la seguridad del avión proporcionado por Qatar, y Trump afirmó tras el viaje que se le realizarían mejoras adicionales. Cheung sostuvo que el nuevo avión es “una aeronave de última generación equipada con altos protocolos de seguridad que garantizan la seguridad del presidente y su equipo”.

El informe de The Washington Post sobre el traslado secreto de Trump a una tercera aeronave revela el nivel de preocupación de los funcionarios estadounidenses por la amenaza durante la guerra con Irán. Paul Eckloff, ex agente especial del Servicio Secreto, señaló que una medida tan inusual puede deberse a inteligencia accionable o a un exceso de precaución ante la inestabilidad derivada de los conflictos en Irán y Ucrania. “No diría que es algo sin precedentes, pero sí una ocurrencia poco común”, afirmó Eckloff.

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El presidente turco Recep Tayyip Erdogan (izquierda) da la bienvenida al presidente estadounidense Donald Trump, quien realizó una visita oficial al país antes de la Cumbre de la OTAN de 2026 en Ankara, Turquía (EFE/EPA/OSMANCAN GURDOGAN)

The Washington Post detalló que, para salir del avión sin ser visto, Trump y sus asistentes usaron un camión de catering elevado hasta una puerta del lado opuesto a la entrada habitual del Air Force One. El reducido grupo de periodistas que creía viajar con Trump recibió la instrucción de bajar las ventanillas antes del despegue.

Al llegar a Mildenhall, fotógrafos captaron imágenes de Trump descendiendo del avión presidencial, lo que sugiere que volvió a abordar el Air Force One lejos de la vista de los periodistas.

El senador demócrata Richard Blumenthal solicitó una investigación en el Congreso. “Es algo sin precedentes y surrealista”, dijo en CNN, calificando el incidente de “aterrador”.

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Tras la breve escala en Mildenhall, Trump abordó el nuevo Air Force One para completar el viaje a Washington. Durante un encuentro informal con periodistas en el avión, Trump fue consultado sobre amenazas creíbles de Irán contra el Air Force One. Respondió: “Bueno, tengo una amenaza todo el tiempo. Estoy en el primer lugar de su lista antes que ustedes”. Y añadió: “Pero si yo caigo, ustedes también”.

(Con información de AP)