Los recitales y el potencial daño en la audición: cuándo los zumbidos son signos de alerta

Los recitales con música en vivo pueden dañar la audición y dejar secuelas en el oído interno por la exposición a volúmenes altos (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La audición cumple un papel central en la vida cotidiana, pero es un sentido particularmente frágil frente a exposiciones intensas o repetidas a sonidos altos, ya que las estructuras del oído interno pueden dañarse por encima de ciertos niveles de ruido.

Ese riesgo no se limita al ámbito laboral o a situaciones excepcionales. Los recitales y otros eventos con música en vivo forman parte de los escenarios habituales en los que la salud queda expuesta a volúmenes capaces de provocar molestias inmediatas, como sensación de oído tapado o zumbidos, y también lesiones que pueden acumularse con el tiempo. De acuerdo con la Cleveland Clinic, esos síntomas posteriores a un show no deben interpretarse como una simple consecuencia pasajera de la salida, sino como una señal de que el sistema auditivo estuvo sometido a un nivel de exigencia que puede dejar secuelas.

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A partir de ese punto, la prevención gana relevancia. Reconocer qué pasa después de un recital, cuándo los síntomas exigen consulta y qué medidas ayudan a reducir el daño resulta clave para abordar un problema frecuente sin minimizarlo.

Qué ocurre con la audición en los recitales y cuándo el zumbido exige atención

La exposición a sonidos intensos puede afectar las células ciliadas del oído interno, unas estructuras diminutas que responden a las vibraciones y ayudan a transmitir la información sonora al cerebro. Según expertos de la Cleveland Clinic, cuando una persona sale de un concierto con zumbidos o con la audición amortiguada, eso indica que esas estructuras delicadas ya sufrieron daño. Sarah Sydlowski, audióloga de la institución, explicó que durante mucho tiempo se consideró que esa alteración era temporaria porque la audición parecía normalizarse después, pero hoy se sabe que el daño puede ser permanente aunque no siempre aparezca de inmediato en un estudio convencional.

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La exposición a sonidos intensos puede lesionar las células ciliadas del oído interno, aunque la audición parezca normalizarse después (Imagen Ilustrativa Infobae)

La intensidad del sonido es un factor decisivo. La entidad sanitaria señaló, con base en criterios del Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional de Estados Unidos, que 85 decibelios marcan un nivel de referencia a partir del cual la exposición prolongada puede perjudicar el oído interno. Sydlowski indicó que muchas personas pueden tolerar ese volumen durante ocho horas, pero que los conciertos de rock suelen alcanzar 100 decibelios o más, un rango en el que el tiempo de exposición segura se reduce a unos 15 minutos.

Medical News Today explicó que el zumbido, conocido como tinnitus, aparece porque el cerebro puede interpretar de manera anómala las señales cuando se lesionan esas células del oído interno. Esa percepción puede presentarse como timbre, silbido, soplo o rugido, y puede durar desde unas horas hasta algunos días. Healthline añadió que, tras una exposición ocasional, los síntomas suelen resolverse entre 16 y 48 horas, aunque en algunos casos pueden extenderse una o dos semanas.

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La consulta con un profesional de la salud cobra importancia cuando el zumbido no desaparece con el paso de los días, cuando la audición sigue apagada o cuando los síntomas aparecen de forma repentina junto con mareos o una pérdida auditiva marcada. Según la clínica de Estados Unidos, la pérdida auditiva súbita asociada al ruido puede tratarse médicamente si la atención comienza dentro de las primeras horas o días. Especialistas de Verywell Health también remarcaron que el dolor de oído, el empeoramiento de la audición o la afectación más marcada en un solo oído son motivos para buscar evaluación médica.

El tinnitus después de un recital puede manifestarse como timbre, silbido, soplo o rugido y durar desde horas hasta varios días (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo prevenir el daño y qué hacer si aparecen zumbidos

La principal medida de prevención consiste en reducir la exposición al ruido intenso y usar protección auditiva adecuada. Esa protección debería utilizarse en todos los conciertos, tanto en estadios como en salas pequeñas, porque el tamaño del lugar no garantiza un volumen menor. Expertos recomiendan evitar ubicarse junto a los parlantes y, si el recital tiene asientos, elegir lugares más alejados del escenario.

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Los tapones para los oídos y las orejeras son las herramientas más mencionadas entre los profesionales de la salud. Cleveland Clinic indicó que estos objetos deben ajustarse correctamente al canal auditivo para ser efectivos y que existen versiones personalizadas para personas con exposición frecuente al ruido, incluidos músicos. También señaló que las orejeras pueden ser útiles en actividades recreativas ruidosas y que su eficacia depende de un buen sellado. Verywell Health coincidió en que la protección auditiva es clave para prevenir la pérdida auditiva inducida por ruido.

El riesgo para la audición aumenta desde los 85 decibelios y en conciertos de rock de 100 decibelios el tiempo de exposición segura se reduce a unos 15 minutos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si el zumbido aparece después de un recital, Medical News Today y Healthline destacaron el uso de ruido blanco o sonidos suaves para disimular la percepción del tinnitus, sobre todo al momento de dormir. También subrayaron que las distracciones sonoras a bajo volumen, como música tranquila o podcasts, pueden ayudar en algunos casos. Verywell Health agregó que el descanso y la reducción del estrés pueden contribuir a transitar mejor esos episodios, ya que la ansiedad puede volver más molesta la percepción del zumbido.

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Otra recomendación reiterada consiste en evitar nuevas exposiciones intensas durante la recuperación. Medical News Today planteó que conviene bajar el volumen de la televisión, la radio y los auriculares, mientras que Cleveland Clinic indicó que el daño auditivo es acumulativo y puede surgir tanto por recitales como por herramientas, vehículos o dispositivos de audio personales. En ese marco, la prevención no aparece como una medida ocasional, sino como una práctica sostenida para cuidar un sentido esencial.