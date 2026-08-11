Diego Santilli asumirá como director del Estado en YPF y ejercerá ad honorem

Diego Santilli, durante una entrevista con Infobae

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Diego Santilli asumirá la representación del Estado Nacional en YPF S.A. como director titular y ejercerá ese puesto sin cobrar honorarios ni otra retribución vinculada al cargo.

Según un documento fechado el 10 de agosto de 2026 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el jefe de Gabinete ejercerá como director titular por la Clase A con carácter ad honorem y renunció a toda percepción económica asociada a esa función.

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El nombramiento coloca a Santilli en una de las posiciones institucionales de mayor peso dentro del directorio de la petrolera. Esa representación estatal ya estuvo antes en manos de otros jefes de Gabinete; por ejemplo, Manuel Adorni, que renunció al cargo tras su salida como jefe coordinador de ministros por la investigación en su contra por presunto enriquecimiento ilícito.

La renuncia expresa a toda retribución

El funcionario nacional dejó asentado por escrito que cumplirá la función sin remuneración. También formalizó una renuncia expresa, irrevocable y por todo el tiempo que dure su designación.

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En el texto se especifica que abarca remuneración, honorarios, dieta, retribución, compensación, viáticos y cualquier otro concepto de naturaleza económica que pudiera corresponderle por el ejercicio del cargo. El documento fue dirigido al directorio de YPF en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El peso de la acción de oro en el directorio de YPF

La representación del Estado mediante la acción de oro, o Clase A, tiene facultades sobre decisiones estratégicas de la compañía. Entre ellas figuran el poder de veto, la capacidad de decisión directa en la Asamblea de Accionistas y un voto determinante ante procesos de fusión, reorganización o privatización.

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El directorio de YPF está integrado por 11 directores titulares, seis directores suplentes y seis síndicos, de los cuales tres son titulares y tres suplentes. Dentro de ese esquema, Santilli ejercerá la representación exclusiva de las acciones Clase A y estará encargado de resguardar los intereses del Estado Nacional.

La nota presentada por el funcionario establece que esa tarea en el directorio no tendrá contraprestación económica mientras se mantenga su designación.

Otros focos de atención

Mientras tanto, Santilli intenta encaminar un acuerdo con diez gobernadores por la ley de zonas frías y negocia por zonas cálidas. El funcionario mantuvo comunicaciones constantes con los mandatarios provinciales, buscando consensos que permitan evitar dilaciones en el tratamiento legislativo del proyecto.

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Diego Santilli posa con gobernadores que asistieron a la Casa Rosada el día que juró como jefe de Gabinete

Las gestiones apuntan a consolidar un acuerdo político de cara a la reunión programada para este miércoles en Posadas. Según fuentes de la Casa Rosada, el entendimiento logrado podría resolver dos cuestiones centrales: evitar la apertura de un nuevo frente de conflicto con las provincias del norte y garantizar en el Senado el apoyo parlamentario necesario para el proyecto de Zonas Frías, que ya tiene sanción de Diputados.

En paralelo a esa negociación, el gobierno nacional tiene en agenda las negociaciones para el desarrollo de infraestructura hídrica en el norte argentino, que sumará un nuevo capítulo esta semana.: Diego Santilli y el ministro de Economía, Luis Caputo, tienen previsto viajar este jueves 13 de agosto a Catamarca, donde mantendrán un encuentro con Raúl Jalil y Elías Suárez. La agenda se centrará en la puesta en marcha de la Red de Acueductos y Plantas Potabilizadoras Albigasta, un proyecto clave para la región.

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La iniciativa contará con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El presupuesto asignado asciende a $99.769 millones, con un plazo de ejecución de 36 meses y una proyección de beneficiar a 35.900 habitantes de Catamarca y Santiago del Estero. El plan contempla la construcción de dos plantas potabilizadoras y la instalación de 50 kilómetros de acueducto, lo que permitirá mejorar sustancialmente el acceso al agua potable en ambas provincias.

El viaje de los funcionarios tiene como fin avanzar en el inicio de las obras, consideradas prioritarias por los gobiernos provinciales y nacional. La Red de Acueductos y Plantas Potabilizadoras Albigasta representa un paso significativo para garantizar el suministro de agua segura a miles de personas, y responde a una demanda histórica de las comunidades locales.

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