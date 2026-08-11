La apuesta por la inteligencia artificial y la infraestructura sostenible redefine las prioridades de la industria guatemalteca

El XXI Congreso Industrial reunirá a empresarios, autoridades y academia para debatir competitividad, tecnología, Inteligencia Artificial, energía e inversión en Guatemala. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Cámara de Industria de Guatemala (CIG) anunció que el XXI Congreso Industrial que reunirá a reunirá a empresarios, autoridades y representantes de la academia para discutir competitividad, tecnología, energía e inversión.

El evento se realizará en un contexto donde Guatemala enfrenta una reconfiguración de las cadenas de suministro, la aceleración tecnológica, la irrupción de la inteligencia artificial, desafíos energéticos y cambios geopolíticos.

En este escenario, la resiliencia -entendida como la capacidad de adaptarse, responder y transformarse- se convierte en el atributo central que la industria guatemalteca debe desarrollar para no solo sobrevivir, sino prosperar, indicó la CIG a través de un comunicado.

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Según Enrique Font, presidente de CIG, la resiliencia es un atributo central para la industria nacional, para sobrevivir y prosperar en esta nueva realidad. La Inversión Extranjera Directa (IED) alcanzó en el último año más de USD 1.881 millones, reflejando confianza internacional, pero también exigiendo avances en infraestructura, energía, talento y certeza jurídica.

La evento, considerado el más importante del sector industrial en el país, se realizará en Guatemala el 11 de septiembre de 2026 en el Hotel Westin Camino Real y contará con la presencia de líderes empresariales, tomadores de decisión, academia y sector público para analizar las tendencias que están transformando la industria y generar soluciones que fortalezcan la competitividad de Guatemala.

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El XXI Congreso Industrial reunirá a empresarios, autoridades y academia para debatir competitividad, tecnología, energía e inversión en Guatemala. (CIG)

Estructura de la agenda: una visión integral

El XXI Congreso Industrial incluye una agenda, compuesta por diez módulos temáticos simultáneos, para abordar los desafíos actuales:

Industrialización e inteligencia artificial : nuevos modelos impulsados por tecnología e infraestructura sostenible.

Empresas familiares : continuidad y profesionalización como pilares económicos.

Energía y transmisión eléctrica : para una industria sostenible.

Infraestructura logística y competitividad : para responder a las exigencias del comercio global.

Inversión y competitividad : políticas y factores que facilitan la atracción de capital extranjero.

Marketing, innovación, marca y experiencia : creatividad y tecnología enfocadas en las personas.

Ética y reputación empresarial : base para la sostenibilidad.

Sostenibilidad industrial : prácticas responsables para acceder a nuevos mercados.

Talento y sucesión del capital humano : recurso para la transformación.

Geoeconomía y nuevo entorno global: impacto del friendshoring y la reconfiguración de cadenas de valor internacionales.

Guatemala ha dado pasos firmes para mejorar su clima de negocios, impulsado por la cercanía al mercado estadounidense y la disponibilidad de talento joven. Sin embargo, el reto es mayúsculo: la infraestructura, la energía, el talento y la certeza jurídica son áreas donde el país debe acelerar su transformación para aprovechar plenamente las oportunidades del nuevo entorno global, señalaron las autoridades de la CIG.

La Cámara de Industria de Guatemala situó el congreso en un contexto de cadenas de suministro reconfiguradas, inteligencia artificial, desafíos energéticos y cambios geopolíticos. (TGW)

Actividades y servicios del congreso

Durante el congreso, los asistentes disfrutarán de paneles, discusión de casos y espacios para la generación de contactos.

Habrá una Feria de Proveedores para la Industria, donde empresas podrán exhibir sus productos y servicios, así como el evento “Industria Emplea”, orientado a conectar empresas con personal calificado a través de una plataforma virtual.

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Premios e inscripción

El congreso finalizará con la entrega de los Premio Industrias Sostenibles 2026 y Galardón al Industrial Distinguido, que reconocen aportes al sector industrial guatemalteco.

La inscripción para participar es gratuita y puede realizarse en https://2026.congresoindustrialcig.com.

Con más de 65 años de trayectoria, la CIG es una asociación autónoma, apolítica y sin fines de lucro, dedicada a defender, promover y fortalecer el sector industrial guatemalteco, además de representar el capítulo nacional de la International Chamber of Commerce (ICC), y promueve buenas prácticas y crecimiento sostenible.