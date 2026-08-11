Guatemala
Agregar Infobae enGoogle

La apuesta por la inteligencia artificial y la infraestructura sostenible redefine las prioridades de la industria guatemalteca

La agenda del encuentro, organizada en diez módulos simultáneos, plantea cómo adoptar automatización avanzada y modernizar la base logística sin perder resiliencia, mientras se reclaman mejoras en talento, suministro eléctrico y reglas claras para invertir

Sala de reuniones con un grupo de personas, un robot humanoide, brazos robóticos. Un hombre usa gafas de realidad virtual, otro interactúa con un holograma.
El XXI Congreso Industrial reunirá a empresarios, autoridades y academia para debatir competitividad, tecnología, Inteligencia Artificial, energía e inversión en Guatemala. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

La Cámara de Industria de Guatemala (CIG) anunció que el XXI Congreso Industrial que reunirá a reunirá a empresarios, autoridades y representantes de la academia para discutir competitividad, tecnología, energía e inversión.

El evento se realizará en un contexto donde Guatemala enfrenta una reconfiguración de las cadenas de suministro, la aceleración tecnológica, la irrupción de la inteligencia artificial, desafíos energéticos y cambios geopolíticos.

En este escenario, la resiliencia -entendida como la capacidad de adaptarse, responder y transformarse- se convierte en el atributo central que la industria guatemalteca debe desarrollar para no solo sobrevivir, sino prosperar, indicó la CIG a través de un comunicado.

PUBLICIDAD

Según Enrique Font, presidente de CIG, la resiliencia es un atributo central para la industria nacional, para sobrevivir y prosperar en esta nueva realidad. La Inversión Extranjera Directa (IED) alcanzó en el último año más de USD 1.881 millones, reflejando confianza internacional, pero también exigiendo avances en infraestructura, energía, talento y certeza jurídica.

La evento, considerado el más importante del sector industrial en el país, se realizará en Guatemala el 11 de septiembre de 2026 en el Hotel Westin Camino Real y contará con la presencia de líderes empresariales, tomadores de decisión, academia y sector público para analizar las tendencias que están transformando la industria y generar soluciones que fortalezcan la competitividad de Guatemala.

PUBLICIDAD

La Cámara de Industria de Guatemala informó que la inscripción al Congreso Industrial 2026 es gratuita y que el cierre incluirá premios a la sostenibilidad y al industrial distinguido.
El XXI Congreso Industrial reunirá a empresarios, autoridades y academia para debatir competitividad, tecnología, energía e inversión en Guatemala. (CIG)

Estructura de la agenda: una visión integral

El XXI Congreso Industrial incluye una agenda, compuesta por diez módulos temáticos simultáneos, para abordar los desafíos actuales:

  • Industrialización e inteligencia artificial: nuevos modelos impulsados por tecnología e infraestructura sostenible.
  • Empresas familiares: continuidad y profesionalización como pilares económicos.
  • Energía y transmisión eléctrica: para una industria sostenible.
  • Infraestructura logística y competitividad: para responder a las exigencias del comercio global.
  • Inversión y competitividad: políticas y factores que facilitan la atracción de capital extranjero.
  • Marketing, innovación, marca y experiencia: creatividad y tecnología enfocadas en las personas.
  • Ética y reputación empresarial: base para la sostenibilidad.
  • Sostenibilidad industrial: prácticas responsables para acceder a nuevos mercados.
  • Talento y sucesión del capital humano: recurso para la transformación.
  • Geoeconomía y nuevo entorno global: impacto del friendshoring y la reconfiguración de cadenas de valor internacionales.

Guatemala ha dado pasos firmes para mejorar su clima de negocios, impulsado por la cercanía al mercado estadounidense y la disponibilidad de talento joven. Sin embargo, el reto es mayúsculo: la infraestructura, la energía, el talento y la certeza jurídica son áreas donde el país debe acelerar su transformación para aprovechar plenamente las oportunidades del nuevo entorno global, señalaron las autoridades de la CIG.

La Cámara de Industria de Guatemala informó que la inscripción al Congreso Industrial 2026 es gratuita y que el cierre incluirá premios a la sostenibilidad y al industrial distinguido.
La Cámara de Industria de Guatemala situó el congreso en un contexto de cadenas de suministro reconfiguradas, inteligencia artificial, desafíos energéticos y cambios geopolíticos. (TGW)

Actividades y servicios del congreso

Durante el congreso, los asistentes disfrutarán de paneles, discusión de casos y espacios para la generación de contactos.

Habrá una Feria de Proveedores para la Industria, donde empresas podrán exhibir sus productos y servicios, así como el evento “Industria Emplea”, orientado a conectar empresas con personal calificado a través de una plataforma virtual.

Premios e inscripción

El congreso finalizará con la entrega de los Premio Industrias Sostenibles 2026 y Galardón al Industrial Distinguido, que reconocen aportes al sector industrial guatemalteco.

La inscripción para participar es gratuita y puede realizarse en https://2026.congresoindustrialcig.com.

Con más de 65 años de trayectoria, la CIG es una asociación autónoma, apolítica y sin fines de lucro, dedicada a defender, promover y fortalecer el sector industrial guatemalteco, además de representar el capítulo nacional de la International Chamber of Commerce (ICC), y promueve buenas prácticas y crecimiento sostenible.

Temas Relacionados

GuatemalaCompetitividadInteligencia artificialIndustriaSector industrialEmpresarios guatemaltecos

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Honduras abre investigación por el ingreso de más de 13 mil ciudadanos asiáticos

Una comisión legislativa tendrá como objetivo revisar los registros oficiales de unas 13,000 personas, principalmente de nacionalidad china, y establecer bajo qué condiciones ingresaron al país

Honduras abre investigación por el ingreso de más de 13 mil ciudadanos asiáticos

El programa de la Unión Europea y sus socios refuerza la autonomía económica de mujeres emprendedoras en El Salvador

La iniciativa apoyada por la UE, la AECID, CONAMYPE y el ISDEMU busca fortalecer capacidades, promover negocios liderados por mujeres y ampliar su autonomía financiera dentro de la estrategia Global Gateway en el país

El programa de la Unión Europea y sus socios refuerza la autonomía económica de mujeres emprendedoras en El Salvador

La industria ornamental de Guatemala busca recuperar competitividad tras la caída de ingresos

Entre enero y abril de 2026, las ventas externas sumaron USD 40,1 millones, USD 10,6 millones menos interanual, pese a un alza de 5% en volumen hasta 14,9 millones de kilos

La industria ornamental de Guatemala busca recuperar competitividad tras la caída de ingresos

Guatemala: La Red Ameroibericana para la Movilidad Artística abrió su primera convocatoria internacional

El llamado seleccionará a 10 integrantes de distintos países del Espacio Cultural Iberoamericano para un ciclo virtual entre septiembre y octubre de 2026, con siete reuniones y diálogo con especialistas internacionales

Guatemala: La Red Ameroibericana para la Movilidad Artística abrió su primera convocatoria internacional

Panamá eleva arancel a la leche en polvo de Estados Unidos tras superar el límite del TPC

Durante 2025 y 2026 el país ha utilizado este instrumento para distintos productos sensibles, entre ellos arroz, carne de cerdo, lácteos y quesos.

Panamá eleva arancel a la leche en polvo de Estados Unidos tras superar el límite del TPC

TECNO

Paso a paso para conectar tu celular al TV con un cable HDMI sin necesidad de aplicaciones adicionales

Paso a paso para conectar tu celular al TV con un cable HDMI sin necesidad de aplicaciones adicionales

Ver Boca Juniors vs Recoleta en Roja Directa o Futbol Libre instala virus en el celular y roba contraseñas

Gafas inteligentes de Meta no se podrán usar en tribunales: Inglaterra empezó la prohibición

Valve alerta de un robo de datos a clientes que reservaron la Steam Machine en Europa

Actualización de Android 17 a celulares Motorola: lista completa

ENTRETENIMIENTO

Así reaccionó Angelina Jolie al enterarse de que Brad Pitt volvió a beber tras siete años de sobriedad

Así reaccionó Angelina Jolie al enterarse de que Brad Pitt volvió a beber tras siete años de sobriedad

El niño de ‘Baby Shark’ reaparece 10 años después y se lanza como cantante de K-pop

Isabella Damon, hija de Matt Damon, da el salto al modelaje con una de las agencias más prestigiosas

Bel Powley, actriz de la nueva serie de “Harry Potter”, rechaza las opiniones de J.K. Rowling sobre las personas trans

Demi Lovato confirma su regreso a ‘Camp Rock 3′ en el papel que la llevó al estrellato

MUNDO

Hallaron una tumba de 2.400 años en Turquía y una pista abrió un misterio sobre un posible luchador

Hallaron una tumba de 2.400 años en Turquía y una pista abrió un misterio sobre un posible luchador

El calor extremo adelanta la cosecha de los vinos espumantes en Italia

Un histórico club de Inglaterra cambió su nombre como parte de una campaña publicitaria

Francia prohíbe las llamadas comerciales sin consentimiento previo y establece fuertes multas

Rusia liberó a Robert Gilman, un ex marine estadounidense que estaba detenido desde 2022: su familia había denunciado torturas