Salud

Qué es la distonía, el trastorno del movimiento que desafía el diagnóstico y puede ser confundido con Parkinson

Movimientos involuntarios, posturas anormales y dolor son algunas de las manifestaciones que suelen confundirse y dificultar su identificación. Cuáles son los tratamientos más efectivos

Por Nicolás Sturtz

Guardar
La distonía es uno de
La distonía es uno de los trastornos del movimiento más comunes después del Parkinson, pero suele pasar inadvertida y confundirse con otras enfermedades (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pese a ser uno de los trastornos del movimiento más comunes después del Parkinson, la distonía aún pasa inadvertida en consultorios y conversaciones cotidianas. Los síntomas pueden sorprender y confundir: aparecen bruscos movimientos, torsiones y posturas anormales, a veces acompañados de dolor, que limitan el día a día de quienes los padecen. Sin embargo, el camino hacia un diagnóstico preciso suele ser largo.

Qué son los trastornos del movimiento

Los trastornos del movimiento conforman un grupo de enfermedades neurológicas que alteran la capacidad del cerebro para coordinar y controlar los músculos. Según la Cleveland Clinic, estas patologías se reconocen por la aparición de movimientos involuntarios —como temblores, espasmos, tics y sacudidas—, aunque en algunos casos pueden generar rigidez, lentitud o pérdida de equilibrio. Entre los cuadros más frecuentes se encuentran la enfermedad de Parkinson, el temblor esencial, la corea, la ataxia, los tics y la distonía.

Estos trastornos pueden tener origen genético, relacionarse con envejecimiento, lesiones cerebrales, infecciones, exposición a ciertos medicamentos o aparecer sin causa identificable. La superposición y similitud de síntomas dificultan muchas veces el diagnóstico correcto y hacen necesaria la consulta con especialistas en neurología del movimiento.

Los síntomas de la distonía
Los síntomas de la distonía incluyen movimientos involuntarios, posturas anómalas y dolor, lo que complica el diagnóstico y la vida diaria de los pacientes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué es la distonía y cómo se presenta

Mayo Clinic define la distonía como un trastorno neurológico que provoca contracciones musculares involuntarias y sostenidas, generando movimientos retorcidos, temblores y posturas anormales en distintas regiones del cuerpo.

La variedad clínica es amplia: algunos casos afectan de manera localizada —como en el cuello, los párpados, la mandíbula o la mano—, mientras que otros pueden extenderse a varias zonas musculares. Los síntomas pueden fluctuar, agravarse con el estrés, el cansancio o las emociones negativas, y mejorar durante el sueño o períodos de relajación.

Las principales formas de distonía incluyen:

  • Focal: debuta en una sola región, ejemplo típico es la distonía cervical.
  • Segmentaria: involucra dos o más zonas contiguas.
  • Generalizada: se extiende a tronco y extremidades.
  • Hemidistonía/Multifocal: abarca un lado del cuerpo o zonas no adyacentes.

La distonía puede manifestarse a cualquier edad y en muchos casos la causa exacta permanece desconocida. El impacto no es solo físico: el dolor y la limitación funcional suelen ir acompañados de ansiedad, aislamiento y otras complejidades.

El subdiagnóstico de la distonía
El subdiagnóstico de la distonía se debe a la falta de información y a la similitud de síntomas con otros trastornos neurológicos, como el Parkinson (Imagen Ilustrativa Infobae)

Diferencias entre distonía, Parkinson y otros trastornos del movimiento

Aunque tanto la distonía como el Parkinson se catalogan dentro de los trastornos del movimiento, existen diferencias notables en síntomas, causas y tratamiento.

El Parkinson, explica la Mayo Clinic, se caracteriza por temblor en reposo, rigidez y lentitud motora, y afecta especialmente a adultos mayores. El temblor suele ser rítmico y aparece en reposo, con una progresión que involucra dificultades para caminar y pérdida de reflejos posturales.

La distonía, en contraposición, puede iniciarse a cualquier edad y se define por espasmos musculares sostenidos y movimientos retorcidos. Sus síntomas predominan en áreas como el cuello, los párpados, la laringe o la mandíbula, por fuera de las localizaciones clásicas de Parkinson.

El temblor en la distonía suele ser irregular y está vinculado a la contracción muscular, más que al reposo. Además, rara vez responde a los tratamientos típicos del Parkinson, como los medicamentos dopaminérgicos.

A diferencia del Parkinson, la
A diferencia del Parkinson, la distonía puede aparecer a cualquier edad y sus síntomas predominan en áreas como el cuello, los párpados o la mandíbula (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otros cuadros, como el temblor esencial, presentan movimientos rítmicos cuando se intenta realizar una acción y no en reposo, mientras que los tics y las mioclonías se manifiestan como movimientos breves, súbitos o repetitivos de tipo diferente al de la distonía. Estas sutilezas explican por qué la distonía es tan frecuentemente confundida y resaltan la importancia del diagnóstico diferencial.

Por qué la distonía sigue siendo poco diagnosticada

El subdiagnóstico de la distonía es un problema reconocido. Cleveland Clinic señala que la falta de información sobre la enfermedad, junto al espectro amplio y variable de síntomas, hace habitual que los cuadros sean confundidos con el Parkinson, la ansiedad, o alteraciones psicológicas. Muchas personas atraviesan años de consultas antes de obtener una respuesta concreta, lo que retrasa el inicio de un tratamiento eficaz.

El desconocimiento afecta tanto a profesionales como a pacientes y familias, reforzando el estigma y el aislamiento. El diagnóstico erróneo no solo limita las opciones terapéuticas, sino que impacta de manera directa en la calidad de vida y el bienestar emocional de quienes padecen el trastorno.

La distonía puede presentarse de
La distonía puede presentarse de forma focal, segmentaria, generalizada o multifocal, y sus síntomas fluctúan según el estrés y otros factores (Imagen Ilustrativa Infobae)

Impacto, desafíos y caminos para mejorar

Vivir con distonía implica enfrentar desafíos en el cuerpo y en el espíritu: dolor persistente, limitación para las tareas cotidianas, dificultades laborales y sociales, además de ansiedad o depresión.

Aunque hasta ahora no existe una cura definitiva, Mayo Clinic destaca los avances en tratamientos que ayudan a mejorar la funcionalidad y el bienestar: fisioterapia, inyecciones de toxina botulínica, fármacos específicos y, en algunos casos, estimulación cerebral profunda. El acompañamiento de equipos interdisciplinarios, el apoyo psicológico y el acceso a información clara resultan claves para ayudar a los pacientes a llevar adelante la vida diaria.

Promover el diagnóstico oportuno, mejorar la formación de los profesionales y visibilizar la distonía en la sociedad son los grandes retos pendientes. Avanzar en estos caminos permitirá reducir el subdiagnóstico y garantizar que quienes viven con este trastorno logren acceder a los tratamientos y acompañamiento que realmente necesitan.

Temas Relacionados

DistoníaTrastornos del movimientoCalidad de vidaParkinsonPoco diagnosticadoMovimientos involuntariosNewsroom BUE

Últimas Noticias

El increíble récord del médico William Bean: midió el envejecimiento de la uña de su pulgar izquierdo durante 35 años

Su inusual experimento fue reconocido hoy con uno de los premios Ig Nobel en los Estados Unidos. Llegó a publicar seis estudios sobre cómo los factores como la edad y la temperatura influyen sobre el crecimiento de las uñas

El increíble récord del médico

Alertan por la expansión de enfermedades transmitidas por mosquitos en Brasil: el impacto del cambio climático

Un informe científico analizó esta problemática y propuso estrategias para mitigarla

Alertan por la expansión de

La disciplina milenaria que recomienda Harvard para fortalecer el cuerpo y la mente después de los 60 años

Diversas investigaciones científicas coinciden en que esta práctica oriental de movimientos suaves ayuda a mejorar el equilibrio, la movilidad, el ánimo y la autonomía en adultos mayores

La disciplina milenaria que recomienda

Seis pasos para lograr que la meditación sea parte de la rutina diaria, según expertos

Nuevas estrategias y recursos prácticos ayudan a quienes buscan transformar su bienestar personal a través de esta práctica. De bienestar emocional a reducción del estrés, cómo obtener todos los beneficios, según Cuerpomente

Seis pasos para lograr que

De mosquitos modificados a vacuna propia, las estrategias de Brasil para combatir el dengue

Brasil enfrentó un récord de casos y muertes asociadas con el virus que transmite el mosquito Aedes aegypti, ahora apostó por una combinación inédita de biotecnología y producción nacional. Cuáles son los resultados de este método, según un estudio publicado en Nature

De mosquitos modificados a vacuna
ÚLTIMAS NOTICIAS
Dólar, riesgo país, tasas y

Dólar, riesgo país, tasas y acciones: cómo evolucionaron los principales datos de la economía en lo que va de 2025

Un estudio advierte sobre la acumulación de nanoplásticos en alimentos naturales: los riesgos

Cuatro detenidos en Santiago del Estero por faenar 60 vacas y vender la carne por redes sociales

“Son todos unos genocidas”: liberaron al italiano detenido por amenazar a la embajada de Israel

Rescataron 14 caniches hacinados con signos de maltrato en Flores: el lugar ya había sido allanado por el mismo delito

INFOBAE AMÉRICA
El increíble récord del médico

El increíble récord del médico William Bean: midió el envejecimiento de la uña de su pulgar izquierdo durante 35 años

Receta de pollo a las tres tazas, rápida y fácil

Alemania consolida su giro militar: presupuesto récord en defensa y nuevo fondo especial para el desarrollo

Macron anticipó que las sanciones contra Irán podrían restablecerse a fines de septiembre

Google en Perú: inauguran laboratorio tecnológico para potenciar el aprendizaje y la creación digital en estudiantes

TELESHOW
La increíble suma de dinero

La increíble suma de dinero que consiguió Camilota, la hermana de Thiago Medina, tras una colecta en vivo

La reacción de Lali tras no ser nominada a los Latin Grammy: “El truco ese, yo ya lo vi”

Eva Bargiela y Gianluca Simeone dieron su primera entrevista juntos a semanas de ser padres

Teté Coustarot habló de su relación con Susana Giménez y Mirtha Legrand

Santiago Caamaño, la pareja de Nazarena Vélez, mostró el casting por el que fue elegido para En el barro