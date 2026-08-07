El secreto matutino de la longevidad: lo que comen en Okinawa, Nicoya y Cerdeña según el creador de The Blue Zones

Dan Buettner sostiene que un desayuno abundante, natural y rico en fibra puede favorecer la longevidad y ayudar a llegar a los 100 años con buena salud.

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Dan Buettner, investigador de longevidad y referente de las llamadas zonas azules, sostiene que un desayuno abundante, natural y rico en fibra puede ser una de las claves para llegar a los 100 años con buena salud, porque desplaza de la primera comida del día a los ultraprocesados, el exceso de azúcar y la grasa saturada que dominan buena parte de la oferta habitual.

Según ABC, el especialista vincula esa idea con una regla clásica de alimentación: desayunar como un rey, almorzar como un príncipe y cenar como un mendigo. Su argumento parte de los hábitos observados en poblaciones longevas de Okinawa, Nicoya y Cerdeña, donde la mañana suele comenzar con preparaciones sencillas y saladas a base de legumbres, verduras y cereales integrales.

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Ese es el núcleo de su recomendación: si una persona quiere un desayuno asociado a la longevidad, la prioridad no son los cereales azucarados, la bollería, la panceta, ni los productos industriales presentados como alimentos matinales, sino alubias con arroz, sopa de verduras, pan con palta, fruta, miso u avena.

En una entrevista citada en ABC, Buettner resumió su planteamiento con una frase directa: “Empieza el día con plantas, no con alimentos procesados”. La idea, explicó, se apoya en décadas de trabajo sobre longevidad y calidad de vida.

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El investigador de longevidad vincula su recomendación con las zonas azules de Okinawa, Nicoya y Cerdeña, donde el desayuno incluye legumbres, verduras y cereales integrales.

Los desayunos de las zonas azules vs. los productos industriales

El experto criticó de forma explícita varios productos habituales en Estados Unidos, entre ellos Pop-Tarts, cereales azucarados, yogures industriales y granola comercial. También cuestionó desayunos centrados en huevos o tocino, porque, según dijo, suelen aportar mucha grasa saturada, mientras que los cereales industriales concentran demasiado azúcar.

En otra de sus explicaciones, Buettner formuló así esa diferencia: “Permíteme compartir contigo el secreto número uno para desayunar si quieres vivir hasta los 100 años. Aquí, en Estados Unidos, cuando pensamos en el desayuno, generalmente son huevos o tocino, pero eso tiene mucha grasa saturada, o es cereal, pero eso tiene mucho azúcar”.

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Cuando describió los patrones de alimentación de las zonas azules, añadió: “En lugares, zonas azules, donde la gente realmente llega a los 100 años, comienzan su día con un desayuno salado. Son judías y arroz. En algunas áreas es pan con aguacate o una sopa minestrone”.

La fibra ocupa el centro de la primera comida del día

Para Buettner, la fibra es el componente decisivo de ese desayuno. La presenta como un nutriente esencial para la salud digestiva y metabólica, con efectos sobre la saciedad, la energía y la estabilidad de la glucosa en sangre.

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Dan Buettner con una centenaria en su documental de Netflix 'Vivir 100 años: Los secretos de las zonas azules'

Un desayuno vegetal y saciante ayuda a mantener estables los niveles de glucosa, reduce el colesterol y evita el hambre de media mañana. En esa misma línea, el especialista afirmó: “Es empezar el día de inmediato con un desayuno rico en fibra y basado en plantas que llenará tu estómago y te dará energía hasta el almuerzo”.

“Los desayunos de las personas que más viven no incluyen cereales azucarados ni panceta grasa. Son sencillos, naturales y ricos en fibra”, agregó.

El modelo que propone incluye alimentos comunes y cocina casera

Buettner no presenta este cambio como una dieta sofisticada ni como una rutina basada en suplementos. Su propuesta pasa por recuperar alimentos corrientes y preparaciones domésticas, cercanas a una alimentación sencilla y natural.

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La propuesta de The Blue Zones descarta suplementos y dietas sofisticadas, y prioriza alimentos reales, cocina casera y desayunos bajos en azúcares.

Entre las opciones que recomienda aparecen alubias, verduras, arroz, frutas, miso y avena. Él mismo asegura que suele empezar la jornada con una sopa cargada de legumbres y vegetales, aunque su desayuno preferido es avena con almendras, dátiles, bebida de soja y un toque de sirope de arce.

El especialista es fundador de The Blue Zones, miembro de National Geographic, autor de un libro que alcanzó el número uno en la lista de más vendidos de The New York Times, poseedor de tres récords Guinness de ciclismo de larga distancia y presentador del programa de Netflix, Live to 100.

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“Los desayunos de las zonas azules no son sofisticados ni requieren suplementos. Son alimentos reales, cocinados en casa, ricos en nutrientes y bajos en azúcares”, concluyó.

El especialista resume su enfoque sobre longevidad con una consigna: empezar el día con plantas en lugar de alimentos procesados.