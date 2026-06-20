Qué le sucede al cuerpo al eliminar el cigarrillo y cómo evitar la adicción a la nicotina

La OMS estima más de 8 millones de muertes al año por el hábito del tabaquismo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Fumar tabaco es un hábito extendido que, pese a su arraigo social y cultural, representa uno de los mayores riesgos para la salud pública. Cada cigarrillo contiene una combinación de más de 7.000 sustancias químicas, entre ellas compuestos tóxicos y carcinógenos que afectan no solo a los pulmones, sino también al corazón y otras estructuras vitales del cuerpo. La exposición constante a estos productos, como el monóxido de carbono y la nicotina, daña progresivamente los tejidos, deteriora la función respiratoria y cardiovascular, y aumenta la probabilidad de desarrollar enfermedades crónicas graves.

A pesar de las advertencias, dejar el hábito resulta un desafío considerable para millones de personas. La nicotina, principal componente adictivo, desencadena reacciones en el sistema de recompensa del cerebro que generan dependencia física y psicológica. Sumado a los rituales y hábitos cotidianos asociados al consumo, abandonar el cigarrillo se vuelve una tarea ardua y, en muchos casos, requiere varios intentos antes de lograrlo.

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Hacerlo regularmente incrementa el riesgo de padecer enfermedades como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, infartos, accidentes cerebrovasculares y distintos tipos de cáncer, además de reducir significativamente la expectativa y calidad de vida. Por lo tanto, cuando se abandona la costumbre una serie de reacciones se desencadenan en el cuerpo.

El tabaquismo expone al cuerpo a más de 7.000 sustancias químicas y la OMS lo vincula con más de ocho millones de muertes por año (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué sucede en el cuerpo cuando se deja de fumar

Abandonar el hábito empieza a cambiar el cuerpo en cuestión de minutos: bajan la presión arterial y la frecuencia cardíaca, mejora la oxigenación y, con el tiempo, también desciende el riesgo de infarto, accidente cerebrovascular y varios cánceres, según indica Cleveland Clinic.

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Cuando una persona deja de fumar, el organismo inicia una recuperación progresiva que puede comenzar 20 minutos después del último cigarrillo. Expertos indican que primero mejoran parámetros como la presión arterial, el pulso y el oxígeno en sangre, y más adelante se alivian la respiración, la circulación y los riesgos de enfermedad cardiovascular y cáncer.

Fumar libera miles de sustancias químicas en el cuerpo y daña no solo los pulmones, sino también el corazón y otras estructuras. Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el tabaquismo provoca más de ocho millones de muertes por año. El dato desglozado indica que más de siete millones corresponden a consumidores directos y el restante a personas que se exponen al humo ajeno.

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El neumólogo Humberto Choi, de la Cleveland Clinic, explicó a National Geographic que muchas personas notan mejoras en la frecuencia cardíaca y la respiración poco después de dejar el tabaco. En las semanas siguientes también puede mejorar la función pulmonar, disminuir la tos y aumentar la tolerancia al ejercicio.

Asimismo, añadió que “en general, la gente tiende a sentirse mejor”. Esa mejoría también puede incluir recuperación del olfato y del gusto en las semanas y meses posteriores.

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Dejar de fumar empieza a cambiar el cuerpo a los 20 minutos, con baja de la presión arterial y de la frecuencia cardíaca (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pasadas las ocho horas, el monóxido de carbono en sangre baja hacia niveles más normales y el oxígeno aumenta, de acuerdo con Healthline y la Cleveland Clinic. Esa sustancia, presente en el humo del cigarrillo, desplaza al oxígeno en la sangre y reduce el aporte a los tejidos. 24 horas después, la nicotina en sangre cae hasta un nivel despreciable. Para ese momento, también baja la probabilidad de sufrir un infarto.

Pasados los primeros dos días, las terminaciones nerviosas empiezan a recuperarse y puede mejorar el gusto y el olfato, indica la American Lung Association. A las 72 horas, los bronquios comienzan a relajarse y se abren más, lo que facilita la respiración y el intercambio de gases.

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Entre uno y tres meses, mejora la circulación y hacer ejercicio puede resultar más fácil. Expetos de la Asociación Estadounidense del Pulmón agregan que hacia las dos semanas la función pulmonar puede aumentar hasta 30%.

Entre uno y nueve meses, suele haber menos tos, menos congestión nasal y menos falta de aire, como así también la recuperación de los cilios de los pulmones.

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Los efectos de dejar de fumar con el paso de los años

Después de un año sin fumar, el riesgo de enfermedad cardíaca se reduce a la mitad frente al de una persona que sigue fumando, según la Cleveland Clinic. Esa institución atribuye a la Sociedad Americana contra el Cáncer la estimación de que dejar de fumar puede añadir hasta 10 años de vida.

Entre las primeras semanas y los primeros meses, dejar de fumar mejora la función pulmonar, la circulación, la tos y la tolerancia al ejercicio (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cardióloga Marie Robertson, directora científica de la Asociación Estadounidense del Corazón, dijo a National Geographic que “en los dos primeros años después de dejar de fumar, se reduce considerablemente el riesgo excesivo”. A los 10 años, el riesgo de fallecer por enfermedad cardiovascular cae un 63% frente al de los fumadores.

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Asimismo, indican que entre 20 y 30 años después de abandonar el tabaco, el riesgo cardiovascular desciende hasta el de una persona que nunca incorporó el hábito.

Farhad Islami, director científico sénior de la Sociedad Americana del Cáncer en diálogo con la revista, dijo que “después de 10 años, el riesgo de muerte por cáncer de pulmón es la mitad del riesgo que corren los fumadores actuales”. Añadió que algo similar ocurre con otros cánceres relacionados con el tabaquismo, como los de cabeza, cuello y esófago.

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Según el estudio del que fue coautor en 2023, entre 20 y 29 años después de dejar de fumar el riesgo de morir por cáncer baja alrededor de 90%. Para quienes abandonan el tabaco antes de los 35 años, ese riesgo puede acercarse con el tiempo al de quienes nunca fumaron.

La interrupción del consumo también puede frenar la progresión de enfermedades ya presentes. Choi explicó que “la probabilidad de sufrir una recaída después de haber tenido cáncer es menor si se deja de fumar”.

Por qué cuesta abandonar el tábaco y cómo sobrellevar las primeras semanas

Dejar de fumar suele ser difícil por la combinación de dependencia física y hábitos asociados al consumo. La investigadora Luba Yammine, de UTHealth Houston, mencionó en diálogo con National Geographic que “la nicotina es la sustancia más adictiva que existe”. También agregó que la abstinencia puede traer antojos, hambre e irritabilidad.

Mayo Clinic coincide en que las ansias pueden resultar agobiantes, aunque suelen bajar en pocos minutos y se vuelven más llevaderas después de las primeras semanas.

Después de un año sin fumar, el riesgo de enfermedad cardíaca se reduce a la mitad frente al de quienes siguen fumando (Imagen Ilustrativa Infobae)

El componente conductual también pesa, porque muchas rutinas diarias quedan asociadas al cigarrillo, desde el café de la mañana hasta las pausas de trabajo. Choi resumió esa dificultad: “El hábito no desaparece rápidamente”.

Entre las herramientas más habituales se encuentran los parches, chicles de nicotina y medicamentos. En tanto, Mayo Clinic suma actividad física, técnicas para identificar desencadenantes, apoyo social, asesoramiento y un plan para prevenir recaídas como estrategias alternativas.