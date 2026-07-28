El presidente Javier Milei explicará por cadena nacional la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central

Javier Milei por cadena nacional

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El presidente Javier Milei volverá a utilizar la cadena nacional para presentar uno de los proyectos de mayor relevancia política e institucional de su gestión. Según pudo saber Infobae de fuentes oficiales, el jefe de Estado explicará el próximo jueves por la noche los principales lineamientos de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, una iniciativa que considera estratégica para consolidar el programa económico del Gobierno y establecer nuevos límites legales al funcionamiento de la autoridad monetaria.

Según pudo saber Infobae de fuentes oficiales, el mensaje estará centrado en la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central: la redefinición de su misión para priorizar la preservación del valor de la moneda, la prohibición expresa de financiar al Tesoro mediante emisión monetaria y un endurecimiento de las condiciones para remover al presidente y a los directores de la entidad.

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De acuerdo con la información a la que accedió este medio, el mensaje presidencial está previsto, en principio, para emitirse entre las 20 y las 21, aunque el horario todavía no fue definido de manera oficial. La realización de la cadena nacional será confirmada este martes por el vocero presidencial, Adrián Ravier, durante su habitual conferencia de prensa en la Casa Rosada.

El vocero presidencial Adrián Ravier

La decisión de presentar personalmente la iniciativa refleja la importancia que Milei le asigna al proyecto. En el Gobierno sostienen que se trata de una de las reformas institucionales más trascendentes de la gestión, junto con el paquete de cambios económicos que la Casa Rosada prevé enviar al Congreso durante las próximas semanas.

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La modificación de la Carta Orgánica constituye, además, uno de los compromisos que el Presidente viene anticipando desde hace meses. Milei sostiene que el Banco Central debe recuperar una independencia mucho más robusta que la actual y quedar definitivamente desvinculado de las necesidades financieras del Tesoro Nacional.

El eje principal de la iniciativa será redefinir la misión de la autoridad monetaria. El proyecto establecerá que la función central del Banco Central sea preservar el valor de la moneda y dejará atrás el esquema vigente desde la reforma de 2012, que amplió sus objetivos e incorporó otras finalidades vinculadas con la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico.

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En paralelo, el Gobierno buscará establecer una prohibición expresa para que el Banco Central vuelva a financiar al Tesoro mediante emisión monetaria. Para Milei, esa práctica constituye una de las principales causas de la inflación que sufrió la Argentina durante las últimas décadas y debe quedar vedada por ley para cualquier administración futura.

La reforma también apuntará a fortalecer la independencia institucional del organismo. Según pudo confirmar Infobae, el proyecto endurecerá significativamente las condiciones necesarias para remover al presidente y a los directores del Banco Central.

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El objetivo será blindar la conducción de la entidad frente a eventuales cambios políticos y evitar que cada administración pueda reemplazar con facilidad a las autoridades del organismo. En la Casa Rosada consideran que la estabilidad de los funcionarios encargados de la política monetaria constituye una condición indispensable para construir una autoridad monetaria verdaderamente independiente y con capacidad para sostener políticas de largo plazo.

La iniciativa establecerá mayores exigencias para la eventual remoción de las autoridades, que solo podrá producirse bajo causales específicas previstas por la ley. De esa manera, el Gobierno pretende reducir la discrecionalidad política sobre la conducción del Banco Central y otorgar mayor previsibilidad institucional.

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En distintas oportunidades, Milei sostuvo que la independencia del Banco Central debe quedar protegida no solo desde el punto de vista funcional sino también desde su diseño institucional. Bajo esa lógica, la reforma buscará que las autoridades de la entidad puedan desarrollar sus mandatos con mayor estabilidad, aun frente a eventuales cambios de gobierno.

El proyecto forma parte del paquete de reformas económicas que el Presidente presentó semanas atrás e incluye, además, iniciativas sobre el mercado de capitales, el régimen de inocencia fiscal, el sistema de seguros y nuevas reglas de disciplina fiscal.

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En la Casa Rosada consideran que la exposición presidencial por cadena nacional permitirá explicar el alcance de una reforma de alta complejidad técnica, pero también instalar políticamente una iniciativa que el oficialismo define como estructural. La estrategia apunta a que el propio Milei exponga las razones económicas e institucionales detrás del proyecto antes de su ingreso formal al Congreso.

Una vez concluido el mensaje presidencial, el Gobierno terminará de ajustar la redacción definitiva de la iniciativa para enviarla al Parlamento. Allí comenzará una discusión que, según prevén en el oficialismo, se convertirá en uno de los debates económicos e institucionales más importantes del segundo semestre.

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